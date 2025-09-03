Érkezik az újabb világjárvány? – veszélyes vírusok terjednek Európában

A nyugat-nílusi vírus által kiváltott fertőzés sokféle tünettel járhat. A legtöbbször enyhe influenzaszerű panaszokat okoz, de egyes esetekben életveszélyes szövődmények is felléphetnek, különösen idősek és legyengült immunrendszerrel rendelkező emberek esetében. Az Európában is egyre nagyobb figyelmet kapó nyugat-nílusi láz megismerése azért fontos, hogy időben felismerjük a problémákat, és felkészüljünk a védekezésre. Ebben a cikkben áttekintjük a betegség lényegét, a terjedés módjait, valamint azt, mi várható hazánkban és szerte a kontinensen, külön kitekintve a legfrissebb WHO adatokra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerepére, és a világjárványok megelőzése terén szerzett tapasztalatokra.
A nyugat-nílusi vírus az úgynevezett flavivírusok családjába tartozik, és elsősorban szúnyogcsípés útján terjed. A szúnyog egyszerű közvetítő: felveszi a vírust fertőzött madarak véréből, majd amikor embert vagy más állatot csíp meg, továbbítja a kórokozót. Ez igen hasonló ahhoz a mechanizmushoz, amely a Dengue-vírus, a Chikungunya-láz és a Zika-vírus esetében is megfigyelhető. Maguk a madarak jelentik a vírus elsődleges gazdatestjeit; emberről emberre közvetlenül nem terjed a betegség.
A WHO már évek óta hoz nyilvánosságra tájékoztatást a nyugat-nílusi láz terjedéséről, kiemelve a védekezés fontosságát.
De nem csak a WHO figyelme irányul a betegségre: Európa több országában, mint például Olaszországban és Romániában, felütötték a fejüket a megbetegedések. Ezekben az országokban a fertőzés előfordulása sokkal nagyobb figyelmet kap, hiszen a meleg, szubtrópusi jellegű klíma hozzájárul a szúnyogok elszaporodásához és a nyugat-nílusi vírus keringéséhez.
Az utóbbi években egyre több európai média, köztük a Euronews egészségügyi rovata is beszámolt a nyugat-nílusi láz esetszámainak növekedéséről. Egyik cikk például részletesen ismerteti, hogyan jelent meg a vírus a kontinensen, és milyen megelőző intézkedéseket tesznek több országban is. A nagyvárosok környékén szintén fontos a felvilágosítás, hiszen a szúnyogok akár a belterületeken is könnyen megjelenhetnek, főleg akkor, ha állóvizek (tavak, eldugult esővízgyűjtők) tömegesen fordulnak elő. A járvány terjedésének hatékony megfékezéséhez a lakosság tudatossága nélkülözhetetlen.
Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ rendszeresen monitorozza a járványügyi helyzet alakulását, és szükség esetén tájékoztatja a lakosságot. Az utóbbi években itthon viszonylag kevés esetet regisztráltak, és a halálozás is ritka, ám ez nem jelenti azt, hogy ne kellene óvatosnak lennünk.
Az előrejelzések szerint, ha a klímaváltozás tovább fokozza a meleg, csapadékos időszakok számát, úgy a szúnyogfajok elterjedése is gyakoribbá válik, növelve a nyugat-nílusi vírus által okozott fertőzés esélyét.
A nyugat-nílusi láz tünetei nagyon eltérőek lehetnek. Az esetek nagyjából 80%-ában tünetmentesen zajlik a fertőzés, így az érintettek észre sem veszik, hogy megfertőződtek. Az esetek fennmaradó részében viszont jellegzetes láz, levertség, izom- és ízületi fájdalmak, fejfájás jelentkezik, hasonlóan a megszokott influenzaszerű megbetegedésekhez. Komolyabb esetekben idegrendszeri komplikációk (agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás) fordulhatnak elő, ami akár maradandó károsodáshoz vagy, a legsúlyosabb esetekben, halálozáshoz vezet. Ez elsősorban az idősek és a legyengült immunrendszerrel rendelkező csoportok körében kockázatos.
A védekezésben kulcsfontosságú, hogy csökkentsük a szúnyogcsípés esélyét. A szakemberek ezért ajánlják, hogy használjunk rovarriasztó szereket, és viseljünk világos, hosszú ujjú és szárú ruházatot a szabadban.
Kültéri tartózkodáskor, különösen naplemente után, érdemes elkerülni azokat a helyszíneket, amelyeken sok a pangó víz.
A járványügyi helyzet kezelésének másik fontos pillére a szúnyogirtás, amelyet rendszerint az önkormányzatok, illetve az állami szervek koordinálnak. Bár jelenleg a nyugat-nílusi láz ellen nincs széles körben alkalmazott védőoltás, a kutatások folyamatosan zajlanak, hogy a jövőben lehetővé váljon egy hatékony vakcina kifejlesztése.
Olaszország és Románia régóta küzd a nyugat-nílusi láz terjedésével. A melegebb régiókban és a kiterjedt alföldi területeken ugyanis a szúnyogpopuláció gyorsan tud szaporodni, ami kedvez a nyugat-nílusi vírus terjedésének. Az elmúlt évek folyamán mindkét országban növekedtek az esetszámok. Bár a legtöbb fertőzés továbbra is enyhe lefolyású, sajnos előfordulnak olyan drasztikusabb esetek is, melyek kórházi kezelést, intenzív ellátást igényelnek. Az ottani egészségügy szakértői ennek kapcsán kiemelték, hogy a leglényegesebb a folyamatos lakossági tájékoztatás és a megelőző intézkedések erősítése.
A kettős védekezés – vagyis a fertőzött szúnyogok állományának gyérítése és a lakosság felvilágosítása – hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a járvány esélye.
Eközben számos kutatóintézet emeli ki a különböző, vérszívó rovarok által terjesztett betegségek közötti hasonlóságokat. Ilyenek a Dengue-vírus, a Chikungunya-láz és a Zika-vírus is, melyek szintén elsősorban szúnyogcsípéssel terjednek.
Sokakban felmerül a kérdés: mennyire kell félni a nyugat-nílusi láztól hazánkban. A szakértők szerint Magyarország jelenleg nem számít magas kockázatú területnek, ugyanakkor az utóbbi években több alkalommal is regisztráltak kisebb gócpontokat. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nagy hangsúlyt fektet a folyamatos ellenőrzésre. Ennek egyik megnyilvánulása a hordozó madárállomány folyamatos szűrése, valamint a szúnyogok létszámának monitorozása. Bár a jelenlegi fertőzési ráta alacsony, a megelőzés és a tudatos magatartás kulcsfontosságú, hiszen az éghajlati viszonyok megváltozása miatt bármikor megugorhat a fertőzésszám.
A XXI. században több alkalommal találkoztunk már hirtelen fellángoló vírusos megbetegedésekkel, amelyek a világjárvány veszélyét hordozták. Ilyenek voltak például a SARS, a madárinfluenza, majd később a COVID-19. Minden eset rávilágított arra, hogy a globális összeköttetések és az éghajlatváltozás miatt hihetetlenül gyorsan alkalma nyílik a kórokozóknak szétterjedni.
A nyugat-nílusi láz kapcsán ugyan nem áll fenn olyan mértékű kockázat, mint például a légi úton terjedő vírusoknál, viszont a szúnyogok világszerte tapasztalható folyamatos elterjedése miatt mégis komoly figyelmet érdemel.
A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a nyugat-nílusi vírus elsősorban regionális problémát jelent, de nem zárják ki, hogy egyes, még kedvezőbb éghajlatú területeken felgyorsulhat a terjedés. Noha a mai ismereteink szerint a nyugat-nílusi láz nem a legrettegettebb, világjárványt okozó betegség, a WHO a Dengue-vírus, a Chikungunya-láz és a Zika-vírus példáját alapul véve hangsúlyozza, hogy a jövőben fokozottan oda kell figyelnünk a szúnyogokkal terjedő fertőzésekre.