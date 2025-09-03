Érkezik az újabb világjárvány? – veszélyes vírusok terjednek Európában

A nyugat-nílusi vírus által kiváltott fertőzés sokféle tünettel járhat. A legtöbbször enyhe influenzaszerű panaszokat okoz, de egyes esetekben életveszélyes szövődmények is felléphetnek, különösen idősek és legyengült immunrendszerrel rendelkező emberek esetében. Az Európában is egyre nagyobb figyelmet kapó nyugat-nílusi láz megismerése azért fontos, hogy időben felismerjük a problémákat, és felkészüljünk a védekezésre. Ebben a cikkben áttekintjük a betegség lényegét, a terjedés módjait, valamint azt, mi várható hazánkban és szerte a kontinensen, külön kitekintve a legfrissebb WHO adatokra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerepére, és a világjárványok megelőzése terén szerzett tapasztalatokra.

Nyugat-nílusi vírus (illusztráció)

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A nyugat-nílusi vírus és terjedése

A nyugat-nílusi vírus az úgynevezett flavivírusok családjába tartozik, és elsősorban szúnyogcsípés útján terjed. A szúnyog egyszerű közvetítő: felveszi a vírust fertőzött madarak véréből, majd amikor embert vagy más állatot csíp meg, továbbítja a kórokozót. Ez igen hasonló ahhoz a mechanizmushoz, amely a Dengue-vírus, a Chikungunya-láz és a Zika-vírus esetében is megfigyelhető. Maguk a madarak jelentik a vírus elsődleges gazdatestjeit; emberről emberre közvetlenül nem terjed a betegség.

A WHO már évek óta hoz nyilvánosságra tájékoztatást a nyugat-nílusi láz terjedéséről, kiemelve a védekezés fontosságát.

De nem csak a WHO figyelme irányul a betegségre: Európa több országában, mint például Olaszországban és Romániában, felütötték a fejüket a megbetegedések. Ezekben az országokban a fertőzés előfordulása sokkal nagyobb figyelmet kap, hiszen a meleg, szubtrópusi jellegű klíma hozzájárul a szúnyogok elszaporodásához és a nyugat-nílusi vírus keringéséhez.

Az utóbbi években egyre több európai média, köztük a Euronews egészségügyi rovata is beszámolt a nyugat-nílusi láz esetszámainak növekedéséről. Egyik cikk például részletesen ismerteti, hogyan jelent meg a vírus a kontinensen, és milyen megelőző intézkedéseket tesznek több országban is. A nagyvárosok környékén szintén fontos a felvilágosítás, hiszen a szúnyogok akár a belterületeken is könnyen megjelenhetnek, főleg akkor, ha állóvizek (tavak, eldugult esővízgyűjtők) tömegesen fordulnak elő. A járvány terjedésének hatékony megfékezéséhez a lakosság tudatossága nélkülözhetetlen.

Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ rendszeresen monitorozza a járványügyi helyzet alakulását, és szükség esetén tájékoztatja a lakosságot. Az utóbbi években itthon viszonylag kevés esetet regisztráltak, és a halálozás is ritka, ám ez nem jelenti azt, hogy ne kellene óvatosnak lennünk.

Az előrejelzések szerint, ha a klímaváltozás tovább fokozza a meleg, csapadékos időszakok számát, úgy a szúnyogfajok elterjedése is gyakoribbá válik, növelve a nyugat-nílusi vírus által okozott fertőzés esélyét.