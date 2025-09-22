Nagyobb a baj a gyerekekkel, mint hittük – szörnyű dolgok derültek ki

A Washingtoni Egyetem kutatói több mint 170 ezer negyedikes tanuló eredményeit elemezték Észak-Karolinában. Arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a gyerekkori ólomkitettség az egységesen kiértékelt iskolai vizsgák, vagyis a standardizált tesztek eredményeire. Az Egyesült Államokban rendszeresen csak azokat a gyerekeket szűrik, akikről feltételezik, hogy veszélyeztetettek, például régi vízvezetékekkel vagy ólomfestékkel érintkező környezetben élnek – írja a MedicalXpress egészségügyi portál.

Az ólomkitettség káros hatással van a gyerekek szellemi fejlődésére

Fotó: OpenAI DALL-E

Mindez azt jelenti, hogy a teljes populációról nincs adat, és éppen itt jön képbe a kutatás újdonsága. A szakemberek Bayes-statisztikai modellezést alkalmaztak, és külső adatokat, például a CDC országos méréseit is bevonták, hogy felmérjék a hiányzó értékeket.

Az eredmények döbbenetesek:

ha a teljes populáció adatai rendelkezésre állnának, az ólomkitettség és a rosszabb tanulmányi teljesítmény közötti kapcsolat még erősebb lenne, mint amit eddig mértek. Vagyis a korábbi vizsgálatok valójában alábecsülték a probléma súlyát.

Gyerekkori ólomkitettség: miért mérgező az ólom?

Az ólom egy nehézfém, amely már kis mennyiségben is komoly károsodást okozhat. A szervezetben nem bomlik le, hanem lerakódik a csontokban és a szövetekben, és onnan hosszú idő alatt felszabadulhat. A gyerekek különösen érzékenyek rá, mert fejlődő idegrendszerük sérülékenyebb, és a vér-agy gátjuk még nem teljesen zárt.

Az ólom:

Károsítja az idegrendszert, figyelemzavarokat, tanulási nehézségeket, IQ-csökkenést okozhat.

Megzavarja a vérképzést, vérszegénységhez vezethet.

Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, hosszú távon magas vérnyomást okozhat.

Veseproblémákat idézhet elő, mert a nehézfém terheli a kiválasztó rendszert.

A magzati fejlődést is veszélyezteti, ezért várandós nőknél különösen kockázatos.

Mi történik a gyermek szervezetében az ólomkitettség hatására?

Az Amerikai Gyermek- és Serdülőpszichiátriai Akadémia (AACAP) összefoglalója szerint az ólomkitettség az egyik leggyakoribb, megelőzhető mérgezés a gyermekek körében. Az USA-ban a kisgyermekek körülbelül 6 %-nak vére veszélyes mértékben tartalmaz ólmot, a fekete bőrű gyermekeknél 1–5 éves kor között ez arány pedig elérheti a 11 %-ot is.