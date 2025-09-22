Nagyobb a baj a gyerekekkel, mint hittük – szörnyű dolgok derültek ki

A Washingtoni Egyetem kutatói több mint 170 ezer negyedikes tanuló eredményeit elemezték Észak-Karolinában. Arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a gyerekkori ólomkitettség az egységesen kiértékelt iskolai vizsgák, vagyis a standardizált tesztek eredményeire. Az Egyesült Államokban rendszeresen csak azokat a gyerekeket szűrik, akikről feltételezik, hogy veszélyeztetettek, például régi vízvezetékekkel vagy ólomfestékkel érintkező környezetben élnek – írja a MedicalXpress egészségügyi portál.
Mindez azt jelenti, hogy a teljes populációról nincs adat, és éppen itt jön képbe a kutatás újdonsága. A szakemberek Bayes-statisztikai modellezést alkalmaztak, és külső adatokat, például a CDC országos méréseit is bevonták, hogy felmérjék a hiányzó értékeket.
Az eredmények döbbenetesek:
ha a teljes populáció adatai rendelkezésre állnának, az ólomkitettség és a rosszabb tanulmányi teljesítmény közötti kapcsolat még erősebb lenne, mint amit eddig mértek. Vagyis a korábbi vizsgálatok valójában alábecsülték a probléma súlyát.
Az ólom egy nehézfém, amely már kis mennyiségben is komoly károsodást okozhat. A szervezetben nem bomlik le, hanem lerakódik a csontokban és a szövetekben, és onnan hosszú idő alatt felszabadulhat. A gyerekek különösen érzékenyek rá, mert fejlődő idegrendszerük sérülékenyebb, és a vér-agy gátjuk még nem teljesen zárt.
Az Amerikai Gyermek- és Serdülőpszichiátriai Akadémia (AACAP) összefoglalója szerint az ólomkitettség az egyik leggyakoribb, megelőzhető mérgezés a gyermekek körében. Az USA-ban a kisgyermekek körülbelül 6 %-nak vére veszélyes mértékben tartalmaz ólmot, a fekete bőrű gyermekeknél 1–5 éves kor között ez arány pedig elérheti a 11 %-ot is.
A mostani vizsgálat szerint az ólomnak kitett gyerekek a teszteredményekben egyértelműen rosszabbul teljesítettek. Ez nemcsak rövid távon jelent problémát, hanem hosszú távon is: a gyengébb teljesítmény hatással van a későbbi iskolai és munkahelyi előmenetelre.
Az AACAP szerint az ólomkitettség korai felismerése és a beavatkozás kulcsfontosságú, mert minél előbb történik meg, annál inkább csökkenthetők a káros következmények.
Az eredmények azt üzenik, hogy sürgős beavatkozásokra van szükség.
A kutatás világosan megmutatta: az ólomkitettség nem egy múlt ködébe vesző probléma, hanem mai, valóságos és komoly veszély, amely sok gyereket érinthet. Az AACAP hangsúlyozza, hogy nincs biztonságos vérólomszint – bármilyen expozíció káros lehet. Minél alacsonyabb az ólomkitettség, annál jobb a gyerekek fejlődése és életkilátása.