Csak az emberek egy része érzékeli ezt az optikai illúziót, de senki sem tudja, miért

Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint az úgynevezett „táguló lyuk” (expanding hole) optikai illúzió a megfigyelők körülbelül 80 százalékánál váltja ki a várt hatást. Az Oslói Egyetem pszichológusai kísérletek során vizsgálták, hogyan reagálnak a résztvevők szemei a különleges képre, és miért fordul elő, hogy bizonyos emberek egyáltalán nem érzékelnek semmit.

Fotó: GYSSELS / BSIP

Az optikai illúzió lényege: egy tágulni látszó fekete folt a képernyőn

Az illúzió lényege, hogy egy fehér háttéren fekete foltok vesznek körül egy enyhén elmosódott fekete területet, amely sokak számára úgy tűnik, mintha tágulna. A kísérletekben 50 önkéntesnek mutatták meg a képet, miközben a kutatók figyelték a szemmozgásokat és a pupillák változását.

Amikor a központi rész fekete volt, a pupillák tágulással reagáltak, mintha sötétebb környezethez alkalmazkodnának. Érdekes módon, ha a „lyukat” színessé változtatták, a pupillák inkább összeszűkültek, mintha hirtelen több fény érte volna őket.

A szóban forgó illúzió.

Fotó: Laeng, Nabil, and Kitaoka

A résztvevők ötöde nem érzékelte a jelenséget

Az eredmények azt mutatták, hogy

a résztvevők többsége, nagyjából 80 százalék, világosan érzékelte a táguló mozgást.

Ugyanakkor a vizsgálati alanyok 14 százaléka egyáltalán nem észlelt semmiféle változást,

míg a maradék körülbelül 20 százalék bizonytalan volt a színes változatnál.

A különbségek mögött nem találtak egyértelmű biológiai vagy pszichológiai okot. A kutatók szerint a pupilla reakciója nemcsak a tényleges fényviszonyoktól függ, hanem attól is, hogyan „képzeljük el” a vizuális ingert.

A rejtély megoldása közelebb vihet az agyműködés megértéséhez

Az, hogy az emberek egy része nem látja az illúziót, új kérdéseket vet fel a vizuális észlelésről.

A kutatás fontos eredménye, hogy a pupilla nem pusztán a fizikai fényviszonyokra reagál, hanem a képzelet és az észlelés közös hatására is.

A jelenség tanulmányozása nemcsak a látáskutatásban jelenthet előrelépést, hanem közelebb vihet ahhoz is, hogy jobban megértsük, miként dolgozza fel az agyunk a külvilágból érkező információkat.