Csak az emberek egy része érzékeli ezt az optikai illúziót, de senki sem tudja, miért

Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint az úgynevezett „táguló lyuk” (expanding hole) optikai illúzió a megfigyelők körülbelül 80 százalékánál váltja ki a várt hatást. Az Oslói Egyetem pszichológusai kísérletek során vizsgálták, hogyan reagálnak a résztvevők szemei a különleges képre, és miért fordul elő, hogy bizonyos emberek egyáltalán nem érzékelnek semmit.
Az illúzió lényege, hogy egy fehér háttéren fekete foltok vesznek körül egy enyhén elmosódott fekete területet, amely sokak számára úgy tűnik, mintha tágulna. A kísérletekben 50 önkéntesnek mutatták meg a képet, miközben a kutatók figyelték a szemmozgásokat és a pupillák változását.
Amikor a központi rész fekete volt, a pupillák tágulással reagáltak, mintha sötétebb környezethez alkalmazkodnának. Érdekes módon, ha a „lyukat” színessé változtatták, a pupillák inkább összeszűkültek, mintha hirtelen több fény érte volna őket.
Az eredmények azt mutatták, hogy
A különbségek mögött nem találtak egyértelmű biológiai vagy pszichológiai okot. A kutatók szerint a pupilla reakciója nemcsak a tényleges fényviszonyoktól függ, hanem attól is, hogyan „képzeljük el” a vizuális ingert.
Az, hogy az emberek egy része nem látja az illúziót, új kérdéseket vet fel a vizuális észlelésről.
A kutatás fontos eredménye, hogy a pupilla nem pusztán a fizikai fényviszonyokra reagál, hanem a képzelet és az észlelés közös hatására is.
A jelenség tanulmányozása nemcsak a látáskutatásban jelenthet előrelépést, hanem közelebb vihet ahhoz is, hogy jobban megértsük, miként dolgozza fel az agyunk a külvilágból érkező információkat.