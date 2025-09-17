Ez az étrendkiegészítő az örök fiatalság kulcsa - elképesztő módon lassítja az öregedést!

A SciTechDaily egészségrovatában bemutatott kutatás szerint a D-vitamin szedése hatással lehet a biológiai öregedés ütemére. A vizsgálat azt mutatja, hogy a vitamin segíthet a telomerek hosszának megőrzésében. Ez felveti annak lehetőségét, hogy az öregedés ellenszere szinte minden háztartásban megtalálható és könnyen hozzáférhető bárki számára.
A telomerek a kromoszómák végén lévő védősapkák. Úgy óvják a genetikai információt, mint a cipőfűző végén a műanyag borítás. Minden sejtosztódásnál rövidülnek. Ha túl rövidek lesznek, a sejtek már nem tudnak osztódni és elpusztulnak. Ez az egyik oka annak, hogy a szervezet öregszik. A rövid telomerek több betegséghez kapcsolódnak, például szív- és érrendszeri bajokhoz, daganatokhoz és mozgásszervi kórképekhez. A dohányzás, a krónikus stressz és a gyulladás gyorsítja a rövidülést.
Az Egyesült Államokban 1031, átlagosan 65 éves embert vizsgáltak. A résztvevők fele napi 2000 nemzetközi egység (NE) D-vitamint kapott, a másik fele placebót. A kutatók négy évig követték őket, és közben mérték a telomereket. A D-vitamint szedők telomerjei átlagosan kb. 140 bázispárral hosszabbak maradtak, mint a placebót kapóké. A telomerek egyébként nagyjából 460 bázispárt rövidülnek tíz év alatt, így a különbség több évnyi előnyt jelenthet.
Ez a megfigyelés arra utal, hogy a D-vitamin lassíthatja a biológiai öregedést.
A D-vitamin leginkább a csontok és a kalciumanyagcsere szempontjából ismert. Segíti az immunrendszer működését is. Csökkentheti a fertőzések és bizonyos gyulladások kockázatát.
A gyulladás gyorsítja a telomerek rövidülését, így ha a vitamin gyulladáscsökkentő hatása érvényesül, az segíthet a sejtek védelmében.
Egyes kutatások szerint az autoimmun betegségek ellen is hasznos lehet, de ehhez még több bizonyíték kell.
A mostani vizsgálatban napi 2000 NE-t adtak. Ez magasabb, mint az általánosan ajánlott 600–800 NE. Más tanulmányok szerint akár 400 NE is elegendő lehet bizonyos hatások eléréséhez. Az optimális mennyiség azonban személyenként eltérhet. Függ az életkortól, a bőrszíntől, az étrendtől és attól is, ki mennyi napfényt kap. A túl nagy dózis nem feltétlenül jobb, és a túl hosszú telomereknek is lehetnek kockázatai. Ezért minden esetben érdemes az orvossal egyeztetni a pótlásról.
A telomerek hosszát sok minden befolyásolja.
A dohányzás viszont kifejezetten káros. A D-vitamin tehát nem csodaszer, hanem egy újabb eszköz, ami az egészséges életmód mellett segíthet.
A hiány elkerülése továbbra is a legfontosabb. Aki keveset van napon, idősebb, vagy veszélyeztetett a csontritkulás miatt, annak különösen hasznos lehet a D-vitamin-pótlás. A legbiztosabb, ha laborvizsgálattal ellenőrizzük a szintet, és az orvos határozza meg az adagot.
A vizsgálat a VITAL program része volt. Az eredményeket az American Journal of Clinical Nutrition közölte.