Nagyon súlyos függőséget okozhat ez a hétköznapi gyógyszer

A gond akkor kezdődik, amikor a rövid távú segítség helyett a napi rutin részévé válik a fújás. Így alakul ki a függőség: a szervezet hozzászokik az orrspray hatóanyagához, és egyre gyakrabban, erősebb dózist igényel a szabad légzéshez.

Az orrspray hasznos eszköz, de a használatát nem szabad túlzásba vinni

Fotó: ALICIA WINDZIO / DPA

Az orrspray hatása a nyálkahártyára

Az érösszehúzó hatóanyagokat (például xilometazolin vagy oxymetazolin) tartalmazó készítmények gyorsan csökkentik a nyálkahártya duzzanatát. Ezért az ember azonnali enyhülést érez. Mindazonáltal, ha valaki 3–5 napnál tovább használja ezeket a szereket, az orrnyálkahártya „visszapattanó” reakcióval válaszol: a duzzanat intenzívebben tér vissza, mint előtte.

Ráadásul a tolerancia is kialakul. A nyálkahártya kiszárad, sérülékennyé válik, és hamarabb követeli a következő adagot. Így a beteg újra fúj, mert úgy érzi, csak az orrspray segít. Ezzel azonban fenntartja az ördögi kört, amely a függőség melegágya.

Káros hatások és figyelmeztető jelek

A túlhasználat többféle káros hatás forrása. Helyben kiszáradás, csípő érzés, égő fájdalom és orrvérzés jelentkezhet. Emellett alvászavar, fejfájás, szapora szívverés vagy emelkedett vérnyomás is társulhat, különösen, ha a készítményt a javallatnál hosszabb ideig alkalmazzák.

Ezek mellett a pszichés komponens sem elhanyagolható. A táskában állandó helye lesz a flakonnak, és pánikérzés támadhat, ha elfogy. Ha valaki napi többször nyúl a készítményhez, ha nem bír elaludni nélküle, vagy ha néhány órán belül újra szüksége van rá, az már a függőség egyértelmű jele.

A leszokás útja

A legfontosabb megoldás a fokozatos csökkentés. Érdemes először csak az egyik orrlyukban abbahagyni, miközben a másikban meghagyjuk a szokásos adagot. Ezután néhány nap múlva csökkentjük a másik oldalon is a gyakoriságot, míg végül teljesen elhagyjuk. Ezzel párhuzamosan tengervizes vagy izotóniás sóoldatos öblítést érdemes bevezetni, mert ez kíméletesen segít lelohasztani a nyálkahártyaduzzanatot.

Orvosi javaslatra rövid ideig alkalmazható szteroidtartalmú orrspray, amely nem okoz érösszehúzódást, mégis csökkenti a gyulladást. Ugyanakkor kulcs, hogy a háttérokot is rendezzük: allergia esetén allergiakezelés, krónikus arcüregpanaszoknál fül-orr-gégészeti kivizsgálás és célzott terápia szükséges. Ez nemcsak a tünetet, hanem az okot is kezeli.