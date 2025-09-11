Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump: Charlie Kirk meghalt

összeesküvés-elmélet

09/11 a terroristák vagy a kormány műve volt – Mutatjuk a legvadabb összeesküvés-elméleteket

Olvasási idő: 11 perc
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások világszerte sokkolták a közvéleményt, és egyben olyan űrt hagytak az értelmezésben, amelyet azóta is különféle összeesküvés-elméletek próbálnak betölteni. Amikor egy merénylet példátlan mértékű, a bizonytalanság és a gyász idején erősödnek a narratívák, amelyek alternatív magyarázatot kínálnak a történtekre. Az elmúlt két évtizedben ezek az elképzelések újra és újra felbukkannak, különösen évfordulókon.
összeesküvés-elméletterrortámadasszeptember 11.

A hivatalos vizsgálatok – köztük a 9/11 Bizottság jelentése és a NIST (Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) elemzései – részletes technikai és szervezeti magyarázatokat adnak. Mégis, ahogy a közösségi média teret nyit a széttartó értelmezéseknek, az összeesküvés-elmélet műfaja tovább él. Érdemes tehát áttekinteni a leggyakoribb állításokat és az ezekre adott szakmai válaszokat. 

összeesküvés-elmélet (dpa) - Clouds of smoke rise as the twin towers of the World Trade Center in New York crumble, 11.9.2001. The WTC skyscrapers collapsed following the suicide attacks of Islamic terrorists with highjacked planes, burying thousands of victims among the ruins. | usage worldwide (Photo by HUBERT BOESL / dpa Picture-Alliance via AFP)
A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után rengeteg összeesküvés-elmélet látott napvilágot
Fotó: HUBERT BOESL / DPA

A legnépszerűbb összeesküvés-elmélet: felrobbantották a tornyokat 

A legismertebb narratíva szerint a Világkereskedelmi Központ ikertornyai és a WTC7 nem csupán a becsapódó repülő és a keletkezett tűz hatására omlott össze, hanem irányított robbantás történt. Ezt az állítást gyakran a szabadesésre emlékeztető gyorsulással és az úgynevezett „termittel” kapcsolatos mintákkal próbálják alátámasztani. A videófelvételek és túlélői beszámolók hanghatásaira is hivatkoznak, mintha robbanások jelei lennének. 

Ezzel szemben a műszaki vizsgálatok azt mutatják, hogy a becsapódó repülő súlyos szerkezeti károkat okozott, a tartós, nagy hőmérsékletű tűz pedig meggyengítette az acélszerkezetet. A NIST részletesen dokumentálta, miként adódott össze a károsodás és a hőterhelés, ami progresszív összeomláshoz vezetett. A WTC7 esetében a hosszan égő tűz és a belső tartók átrendeződése volt a kulcs; a szakértői értékelések nem találtak meggyőző fizikai bizonyítékot irányított robbantásra. 

A Pentagon és a „nem repülő” állítások 

Egy másik visszatérő összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy a Pentagonba nem repülő csapódott, hanem rakéta vagy más eszköz. E narratíva hivatkozási alapja a becsapódási nyílás alakja és a kezdetben szűkös nyilvános felvételek. A kételyeket az is táplálta, hogy a roncsok nem nagy darabokban látszottak a korai képeken. 

Mindazonáltal későbbi helyszíni fotók, törmelékek, hajtómű-alkatrészek, illetve az áldozatok azonosításának adatai mind a járat jelenlétét támasztják alá. A radarkövetés, a fekete doboz adatai és a tanúvallomások egybehangzóan jelzik: a Pentagonba utasszállító repülő csapódott. Az, hogy a szerkezet és a becsapódási szög miatt a roncsok egy része kevésbé látványosan azonosítható, nem rendkívüli egy ilyen intenzitású ütközésnél. 

ARLINGTON, VA - UNDATED: In this handout provided by the Federal Bureau of Investigation (FBI), first responders on scene following an attack at the Pentagon on September 11, 2001 in Arlington, Virginia in this undated image. American Airlines Flight 77 was hijacked by al Qaeda terrorists who flew it in to the building killing 184 people. Federal Bureau of Investigation via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Pentagon elleni támadás
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

United 93: lelőtték vagy a földbe csapódott? 

Sokan kérdőjelezik meg a United 93 sorsát, és felvetik: talán lelőtték a gépet, nem pedig a fedélzeten lévő utasok küzdelme miatt csapódott a földbe. E narratíva az eltérő törmelékmezőkre és egyes hangfelvételek értelmezésére épít. A bizonytalanságot kezdetben a hiányos, töredékes információáramlás is növelte. 

A hivatalos vizsgálatok szerint a repülő utasai valóban megpróbálták átvenni az irányítást, aminek következtében a gép lezuhant. A roncsok szétszóródását a becsapódás sebessége és szöge magyarázza; a radaradatok és a hangrögzítők tartalma nincs összhangban egy légvédelmi lelövéssel. A légierő reakcióidejét és mozgósítását is részletesen rekonstruálták, ami szintén ellene szól a lelövés narratívájának. 

Előzetes tudás, „stand down” és pénzügyi nyomok 

Gyakori állítás, hogy egyes kormányzati vagy hírszerző szervek előre tudtak a merényletről, ám szándékosan „ölbe tett kézzel” figyelték az eseményeket. Ide kapcsolódik a „stand down” elmélete, amely szerint a légtérvédelem mesterségesen lassan reagált. Ezek az elképzelések gyakran belső ellentmondásokra és időbeli hézagokra hivatkoznak. 

A későbbi vizsgálatok inkább strukturális és koordinációs hiányosságokat tártak fel: töredezett információáramlást, nem összekapcsolt adatpontokat és eljárásrendi akadályokat. Ezek súlyos, de emberi-szervezeti természetű hibák, nem pedig bizonyított szándékos visszatartás. A légvédelmi protokoll 2001-ben másképp működött, mint ahogy azt sok utólagos feltételezés gondolja. 

Szintén sokszor előkerül a bennfentes kereskedelem vádja is, vagyis hogy a támadások előtt szokatlan put opciós aktivitás volt bizonyos légitársaságok részvényein. Bár valóban akadtak szokatlan mozgások, a későbbi pénzügyi nyomozások nem találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy bennfentes tudás alapján kereskedtek volna a szeptember 11. előtti napokban. 

(dpa) - A US flag is hung on a damaged building near Ground Zero after the World Trade Center catastrophe in New York, 26 September 2001. 2,823 people were killed when Islamic terrorists crashed into the WTC with highjacked planes. Together with 189 dead in the Pentagon attack of plane no. 3 and the 44 on board plane no. 4 that crashed near Pittsburgh, the terrorist attacks claimed 3056 lives. The upcoming first anniversary of the unparalleled terror revives the shock which shook the world. Fighting terrorism has become the most important topic in politics since. (Photo by Lennie Falcon / dpa Picture-Alliance via AFP)
A WTC romjai - Ground Zero
Fotó: LENNIE FALCON / DPA

Kik álltak mögötte? 

Miközben hivatalosan az al-Kaida vállalta a felelősséget, és a vizsgálatok is ezt erősítették meg, a különféle geopolitikai összeesküvés-elméletek szerint lehetett benne szerepük más államoknak vagy titkosszolgálatoknak. A részben nyilvánosságra hozott dokumentumok időnként teret adnak spekulációknak, például egyes külföldi szereplők esetleges érintettségéről, támogatói hálózatairól. 

Mindazonáltal a bizonyítéklánc magja az al-Kaida tervezését és végrehajtását támasztja alá. A bírósági és kongresszusi anyagok, a hírszerzési rekonstruálások, valamint a terrorhálózathoz köthető személyek vallomásai ebbe az irányba mutatnak. A geopolitikai következmények – Afganisztán, majd Irak – sokak számára visszamenőleg „magyarázzák” a merényletet, ám a poszt hoc logika önmagában nem bizonyíték. 

Miért maradnak fenn az elméletek, és hogyan tájékozódjunk? 

A nagy traumák után az emberi elme mintázatokat keres. Ha a hivatalos történet bonyolult, vagy érzelmileg nehezen befogadható, az egyszerűbb, szándékot tulajdonító feltevések vonzóbbak lehetnek. Ráadásul a töredékes információcsomagokból könnyű kiragadni anomáliákat, amelyek a teljes kontextusban magyarázatot nyernek, önmagukban viszont „füstölgő fegyvernek” tűnnek. 

Ezért hasznos a forráskritika: ellenőrizni a dokumentált bizonyítékokat, megérteni a szakértői konszenzust, és felismerni a kognitív torzításokat. Az áttekintések segíthetnek elválasztani a nyitott kérdéseket a már megválaszoltaktól. Így, miközben megértjük, miért élnek tovább a narratívák, felelősen és józanul közelíthetünk a szeptember 11 körüli vitákhoz. 

 

