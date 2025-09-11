09/11 a terroristák vagy a kormány műve volt – Mutatjuk a legvadabb összeesküvés-elméleteket

A hivatalos vizsgálatok – köztük a 9/11 Bizottság jelentése és a NIST (Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) elemzései – részletes technikai és szervezeti magyarázatokat adnak. Mégis, ahogy a közösségi média teret nyit a széttartó értelmezéseknek, az összeesküvés-elmélet műfaja tovább él. Érdemes tehát áttekinteni a leggyakoribb állításokat és az ezekre adott szakmai válaszokat.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után rengeteg összeesküvés-elmélet látott napvilágot

Fotó: HUBERT BOESL / DPA

A legnépszerűbb összeesküvés-elmélet: felrobbantották a tornyokat

A legismertebb narratíva szerint a Világkereskedelmi Központ ikertornyai és a WTC7 nem csupán a becsapódó repülő és a keletkezett tűz hatására omlott össze, hanem irányított robbantás történt. Ezt az állítást gyakran a szabadesésre emlékeztető gyorsulással és az úgynevezett „termittel” kapcsolatos mintákkal próbálják alátámasztani. A videófelvételek és túlélői beszámolók hanghatásaira is hivatkoznak, mintha robbanások jelei lennének.

Ezzel szemben a műszaki vizsgálatok azt mutatják, hogy a becsapódó repülő súlyos szerkezeti károkat okozott, a tartós, nagy hőmérsékletű tűz pedig meggyengítette az acélszerkezetet. A NIST részletesen dokumentálta, miként adódott össze a károsodás és a hőterhelés, ami progresszív összeomláshoz vezetett. A WTC7 esetében a hosszan égő tűz és a belső tartók átrendeződése volt a kulcs; a szakértői értékelések nem találtak meggyőző fizikai bizonyítékot irányított robbantásra.

A Pentagon és a „nem repülő” állítások

Egy másik visszatérő összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy a Pentagonba nem repülő csapódott, hanem rakéta vagy más eszköz. E narratíva hivatkozási alapja a becsapódási nyílás alakja és a kezdetben szűkös nyilvános felvételek. A kételyeket az is táplálta, hogy a roncsok nem nagy darabokban látszottak a korai képeken.

Mindazonáltal későbbi helyszíni fotók, törmelékek, hajtómű-alkatrészek, illetve az áldozatok azonosításának adatai mind a járat jelenlétét támasztják alá. A radarkövetés, a fekete doboz adatai és a tanúvallomások egybehangzóan jelzik: a Pentagonba utasszállító repülő csapódott. Az, hogy a szerkezet és a becsapódási szög miatt a roncsok egy része kevésbé látványosan azonosítható, nem rendkívüli egy ilyen intenzitású ütközésnél.