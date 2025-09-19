Baj van: egyre kevesebb az oxigén a Földön

A Nap lassan, de folyamatosan fényesebbé válik. Ez a növekvő sugárzás felgyorsítja a szén-dioxid eltűnését a Földről. A szén-dioxid hiánya végzetes csapást mér a fotoszintetizáló élőlényekre, amelyek oxigént termelnek. Kihalásukkal az oxigénszint csökkenése elkerülhetetlen.

Az oxigénszint csökkenése elkerülhetetlen.

Fotó: ROGER HARRIS / RHR

Az oxigénszint csökkenése miatt visszatérünk az archaikum korába

A modellek szerint a Föld légköre vissza fog térni ahhoz az állapothoz, amely több mint kétmilliárd éve uralkodott. Akkoriban a bolygó atmoszférájában szinte alig volt oxigén, a metán vált meghatározóvá, és nem létezett ózonréteg sem.

A tudósok szerint ez a változás geológiai értelemben nagyon gyorsan, néhány tízmillió év alatt bekövetkezhet.

Mi marad fenn az oxigén eltűnése után?

Az oxigénre épülő élővilág – állatok, emberek, komplex növények – eltűnnek. A Földet újra olyan mikrobák uralják majd, amelyek képesek oxigén nélkül élni. Az atmoszféra átalakulása után a káros ultraibolya-sugárzás akadálytalanul éri el a felszínt, ami tovább gyorsítja a soksejtű élőlények pusztulását.

Mit hasznosíthatunk ebből a Földön kívüli élet keresése során?

A felfedezés révén nemcsak a Föld jövőjét ismerhetjük meg, hanem az asztrobiológiai kutatásokat is tovább fejleszthetjük. Más bolygók vizsgálatakor az oxigént eddig gyakran az élet biztos jelének tekintették. A mostani eredmények azonban bizonyítják:

egy világ még akkor is lehet élhető, ha a légkörében nincs oxigén. Legfeljebb másfajta organizmusok népesítik be.

Ez alapjaiban változtatja meg a Földön kívüli élet keresésének módszereit.

A vég elkerülhetetlen, de távoli

Fontos hangsúlyozni, hogy a földi oxigénszint csökkenése csak körülbelül egymilliárd év múlva várható. Ez geológiai szempontból gyors folyamat, de az emberiség számára felfoghatatlanul távoli. A kutatás mégis fontos: segít megérteni a bolygók fejlődését, az élet törékenységét, és azt, hogy a földi feltételek mennyire ideiglenesek.

A teljes tanulmány a Nature Geoscience szaklapban olvasható.