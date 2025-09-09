Érik az újabb gyógyszerbotrány? Autizmust okozhat a legnépszerűbb fájdalomcsillapító

A Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter nevéhez köthető, tervezett jelentés azt valószínűsíti, hogy az alacsony folátszint, illetve az USA-ban az acetaminofen néven ismert paracetamol terhesség alatti használata egyes esetekben kapcsolatba hozható az autizmus kialakulásával. Vitatott, kényes kérdés ez, hiszen a paracetamol a legnépszerűbb, recept nélkül kapható lázcsillapító és fájdalomcsillapító a kismamák körében. A készülő jelentés nem új klinikai vizsgálaton, hanem a meglévő tudományos irodalom áttekintésén alapul – írja a New York Post híroldal.

Egy jelentés szerint a paracetamol terhesség alatt alkalmazva összefügghet az autizmus kockázatával.

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paracetamol terhesség alatti szedése és autizmus: mit állít a készülő jelentés?

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) körüli források szerint a jelentés felveti: az alacsony folátszint és a Tylenol (a paracetamol/ acetaminofen egyik legismertebb márkaneve) várandósság alatti használata potenciális tényezőként szerepel az autizmus okai között. A dokumentum emellett egy lehetséges kiegészítő kezelést – a folinsavat (leucovorin) – is említ, amely egyes pácienseknél enyhítheti az autizmus spektrum zavar tüneteit.

Ugyanakkor a jelentés még nem végleges, és a szaktárca szóvivője szerint a tartalmára vonatkozó előzetes állítások csupán találgatások.

Hogyan reagálnak az orvosok és gyógyszergyárak RFK Jr. állításaira?

Az Amerikai Szülész-Nőgyógyász Kollégium álláspontja szerint a Tylenol várandósság alatti szedése továbbra is biztonságosnak tekinthető, de bármely gyógyszer szedése előtt minden kismamának javasolt a kezelőorvossal egyeztetni. A gyártói oldal (Kenvue/McNeil Consumer Healthcare) kiemeli: folyamatosan értékelik a bizonyítékokat, és nem látnak ok-okozati kapcsolatot a paracetamol (acetaminofen) várandósság alatti használata és az autizmus között. A vita lényegi eleme inkább a gyógyszerbiztonság:

hogyan csillapítsuk a lázat és a fájdalmat úgy, hogy közben számolunk a lehetséges mellékhatásokkal is?

Milyen más tényezők okozhatnak autizmust a magzatban?

A kutatások régóta óvatosságra intenek.

Az autizmus okai összetettek, és a genetikai tényezők bizonyítottan nagy szerepet játszanak a kialakulásában: feltehetően több gén együttes hatása állhat a háttérben.

Emellett növekszik az érdekődés olyan környezeti és terhességi tényezők vizsgálata iránt is, mint például a szennyezett levegő (például PM2.5-szennyezés),

valamint felmerül bizonyos anyai szervezetbe jutó vegyszerek, antidepresszánsok, anti-epileptikumok vagy akár a biszfenol-A (BPA) szerepe – ezek esetleg befolyásolhatják a magzat agyfejlődését.

Továbbá összefüggést találtak az anya életkora és az autizmus kialakulásának valószínűsége között: minden 5 évnyi életkori különbségnél kb. 18 %-kal nőhet a kockázat.

Az eddigi vizsgálatok nem találtak ok-okozati összefüggést az autizmus és az oltások között, viszont 2022-ben az Egyesült Államokban minden 31. nyolc éves gyereknél diagnosztizálták a fejlődési zavart.

Az, hogy létezhet-e bármiféle autizmus kockázat a paracetamol-használattal összefüggésben, továbbra is vizsgálat tárgya, és a rendelkezésre álló eredmények nem egyértelműek.

Mit jelent ez a mindennapokban a kismamák számára?

A várandósság alatti láz önmagában is veszélyt jelent a magzatra, ezért orvosi javaslat alapján indokolt lehet a tünetek kezelése. A paracetamol sokszor az elsőként választott láz- és fájdalomcsillapító készítmény, ám a bizonytalanságok és lehetséges kockázatok miatt érdemes az alkalmazás megkezdése előtt konzultálni az orvossal.

