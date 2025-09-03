Milyen betegségekre utalhat a megváltozott testszag?

A Parkinson-kór korai jelei ugyanis sok esetben a testünk által kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) változásával járnak. Ezeket a vegyületeket a kilélegzett levegőben, a bőrön vagy akár a verejtékben is kimutathatják. A tudomány egyre inkább arra törekszik, hogy a szagérzékelés és a modern technológiák kombinációjával olyan nem invazív szűrési módszereket dolgozzon ki, amelyek időben felhívják a figyelmet a betegségek jelenlétére.
Az egész világot bejárta a skót Joy Milne története, aki azt állította, hogy képes „kiszagolni” a Parkinson-kór jelenlétét. Férje évekkel a diagnózis előtt szokatlan, pézsmaszerű szagot kezdett árasztani, és Milne hamarosan más betegeken is felismerte ugyanezt az illatot. Tudósok segítségével végzett tesztek során bebizonyosodott, hogy valóban összefüggés lehet a betegség és bizonyos biomarkerek kibocsátása között.
Ez az eset indította el a kilégzési teszt és a szagdiagnosztika iránti intenzív kutatásokat.
A szervezet működését irányító anyagcsere-folyamatok megváltozása sokszor azonnal tükröződik a test által kibocsátott illatokban. A szaglászavar vagy éppen a szokatlan szaglenyomat megjelenése összefügghet gyulladásokkal, anyagcsere-zavarokkal, sőt bizonyos daganatokkal is.
A tudósok szerint a VOC-analízis segítségével egyre pontosabban meghatározhatók azok az illékony szerves vegyületek, amelyek eltérnek az egészséges emberekben mért értékektől.
A természetben a kutyák szaglása messze felülmúlja az emberét: több kísérletben is bizonyították, hogy képesek felismerni a rák, a cukorbetegség vagy akár az epilepsziás roham közeledtét. Ezt a képességet a tudósok technológiai eszközökkel szeretnék reprodukálni.
Az úgynevezett elektronikus orr szenzorai az emberi szaglóreceptorok működését modellezik, és mesterséges intelligencia segítségével azonosítják a VOC biomarkereket.
Ez a módszer nemcsak gyors, hanem nem invazív szűrési lehetőséget is kínál, így akár a háziorvosi rendelőkben is elérhetővé válhat a jövőben.
A Manchesteri Egyetem kutatói szerint a Parkinson-kór korai jelei a bőr faggyúmirigyeinek működésében is megmutatkoznak.
A betegek bőrmintáiban több ezer lipid és más szerves vegyület szintje eltért az egészségesekében mért értékektől.
A tömegspektrometriás vizsgálatokkal sikerült több olyan biomarkert azonosítani, amelyek egyértelműen a betegséghez köthetők.
Nemcsak a Parkinson-kór, hanem más betegségek esetén is jellegzetes szagmintázatokat figyeltek meg. A maláriás gyerekek bőre például olyan illatot áraszthat, amely vonzza a szúnyogokat, míg a vesebetegségek vagy a májproblémák jellegzetes ammóniás vagy kénes szagot eredményezhetnek.
A mesterséges orr és a gépi tanulás kombinációja forradalmasíthatja a betegségek korai felismerését.
Az elektronikus orr nem csupán az egyes vegyületeket azonosítja, hanem az emberi agyhoz hasonlóan képes a teljes szagmintázatot is elemezni.
Így a jövőben a kilégzési teszt segítségével akár a rákdiagnosztika is gyorsabbá és pontosabbá tehető.
A történet, amely Joy Milne különleges képességével kezdődött, ma már számos tudományos projektet inspirál világszerte. A Parkinson-kór korai jeleinek és más betegségek szagmintázatainak felismerése nemcsak az orvosok munkáját segíti, hanem esélyt adhat arra is, hogy a páciensek időben megkapják a megfelelő kezelést.