Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megpróbált öngyilkos lenni, jelenleg kómában egy fiatal magyar színésznő

testszag

Milyen betegségekre utalhat a megváltozott testszag?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az emberi test nemcsak látványos tünetekkel, hanem sokszor láthatatlan jelekkel is üzen az egészségünkről. A kutatók szerint a Parkinson-kór korai jelei akár évekkel a diagnózis előtt is felismerhetők lehetnek, mégpedig a szagok segítségével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
testszagbetegségBetegségek megelőzésdiagnosztikaParkinson-kór

A Parkinson-kór korai jelei ugyanis sok esetben a testünk által kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) változásával járnak. Ezeket a vegyületeket a kilélegzett levegőben, a bőrön vagy akár a verejtékben is kimutathatják. A tudomány egyre inkább arra törekszik, hogy a szagérzékelés és a modern technológiák kombinációjával olyan nem invazív szűrési módszereket dolgozzon ki, amelyek időben felhívják a figyelmet a betegségek jelenlétére.

A Parkinson-kór korai jelei a jellegzetes testszagról feismerhetők.
A Parkinson-kór korai jelei a jellegzetes testszagról feismerhetők.
Fotó: ALICE S. / BSIP

Parkinson-kór korai jelei: egy különleges történet indította el a kutatásokat

Az egész világot bejárta a skót Joy Milne története, aki azt állította, hogy képes „kiszagolni” a Parkinson-kór jelenlétét. Férje évekkel a diagnózis előtt szokatlan, pézsmaszerű szagot kezdett árasztani, és Milne hamarosan más betegeken is felismerte ugyanezt az illatot. Tudósok segítségével végzett tesztek során bebizonyosodott, hogy valóban összefüggés lehet a betegség és bizonyos biomarkerek kibocsátása között. 

Ez az eset indította el a kilégzési teszt és a szagdiagnosztika iránti intenzív kutatásokat.

Miért változik meg a test szaga betegség esetén?

A szervezet működését irányító anyagcsere-folyamatok megváltozása sokszor azonnal tükröződik a test által kibocsátott illatokban. A szaglászavar vagy éppen a szokatlan szaglenyomat megjelenése összefügghet gyulladásokkal, anyagcsere-zavarokkal, sőt bizonyos daganatokkal is.

 A tudósok szerint a VOC-analízis segítségével egyre pontosabban meghatározhatók azok az illékony szerves vegyületek, amelyek eltérnek az egészséges emberekben mért értékektől.

A kutyák szimatától a mesterséges orrig

A természetben a kutyák szaglása messze felülmúlja az emberét: több kísérletben is bizonyították, hogy képesek felismerni a rák, a cukorbetegség vagy akár az epilepsziás roham közeledtét. Ezt a képességet a tudósok technológiai eszközökkel szeretnék reprodukálni. 

Az úgynevezett elektronikus orr szenzorai az emberi szaglóreceptorok működését modellezik, és mesterséges intelligencia segítségével azonosítják a VOC biomarkereket.

Ez a módszer nemcsak gyors, hanem nem invazív szűrési lehetőséget is kínál, így akár a háziorvosi rendelőkben is elérhetővé válhat a jövőben.

Parkinson-kór és a bőr illata

A Manchesteri Egyetem kutatói szerint a Parkinson-kór korai jelei a bőr faggyúmirigyeinek működésében is megmutatkoznak. 

A betegek bőrmintáiban több ezer lipid és más szerves vegyület szintje eltért az egészségesekében mért értékektől.

A tömegspektrometriás vizsgálatokkal sikerült több olyan biomarkert azonosítani, amelyek egyértelműen a betegséghez köthetők.

Malária és egyéb betegségek szaga

Nemcsak a Parkinson-kór, hanem más betegségek esetén is jellegzetes szagmintázatokat figyeltek meg. A maláriás gyerekek bőre például olyan illatot áraszthat, amely vonzza a szúnyogokat, míg a vesebetegségek vagy a májproblémák jellegzetes ammóniás vagy kénes szagot eredményezhetnek. 

  • Ezek az információk nemcsak a diagnosztikában, hanem a megelőzésben is kulcsszerepet kaphatnak.

Jövőbe mutató technológiák

A mesterséges orr és a gépi tanulás kombinációja forradalmasíthatja a betegségek korai felismerését. 

Az elektronikus orr nem csupán az egyes vegyületeket azonosítja, hanem az emberi agyhoz hasonlóan képes a teljes szagmintázatot is elemezni.

Így a jövőben a kilégzési teszt segítségével akár a rákdiagnosztika is gyorsabbá és pontosabbá tehető.

Figyeljünk a testünk jelzéseire

A történet, amely Joy Milne különleges képességével kezdődött, ma már számos tudományos projektet inspirál világszerte. A Parkinson-kór korai jeleinek és más betegségek szagmintázatainak felismerése nemcsak az orvosok munkáját segíti, hanem esélyt adhat arra is, hogy a páciensek időben megkapják a megfelelő kezelést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!