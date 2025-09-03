Milyen betegségekre utalhat a megváltozott testszag?

A Parkinson-kór korai jelei ugyanis sok esetben a testünk által kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) változásával járnak. Ezeket a vegyületeket a kilélegzett levegőben, a bőrön vagy akár a verejtékben is kimutathatják. A tudomány egyre inkább arra törekszik, hogy a szagérzékelés és a modern technológiák kombinációjával olyan nem invazív szűrési módszereket dolgozzon ki, amelyek időben felhívják a figyelmet a betegségek jelenlétére.

A Parkinson-kór korai jelei a jellegzetes testszagról feismerhetők.

Fotó: ALICE S. / BSIP

Parkinson-kór korai jelei: egy különleges történet indította el a kutatásokat

Az egész világot bejárta a skót Joy Milne története, aki azt állította, hogy képes „kiszagolni” a Parkinson-kór jelenlétét. Férje évekkel a diagnózis előtt szokatlan, pézsmaszerű szagot kezdett árasztani, és Milne hamarosan más betegeken is felismerte ugyanezt az illatot. Tudósok segítségével végzett tesztek során bebizonyosodott, hogy valóban összefüggés lehet a betegség és bizonyos biomarkerek kibocsátása között.

Ez az eset indította el a kilégzési teszt és a szagdiagnosztika iránti intenzív kutatásokat.

Miért változik meg a test szaga betegség esetén?

A szervezet működését irányító anyagcsere-folyamatok megváltozása sokszor azonnal tükröződik a test által kibocsátott illatokban. A szaglászavar vagy éppen a szokatlan szaglenyomat megjelenése összefügghet gyulladásokkal, anyagcsere-zavarokkal, sőt bizonyos daganatokkal is.

A tudósok szerint a VOC-analízis segítségével egyre pontosabban meghatározhatók azok az illékony szerves vegyületek, amelyek eltérnek az egészséges emberekben mért értékektől.

A kutyák szimatától a mesterséges orrig

A természetben a kutyák szaglása messze felülmúlja az emberét: több kísérletben is bizonyították, hogy képesek felismerni a rák, a cukorbetegség vagy akár az epilepsziás roham közeledtét. Ezt a képességet a tudósok technológiai eszközökkel szeretnék reprodukálni.

Az úgynevezett elektronikus orr szenzorai az emberi szaglóreceptorok működését modellezik, és mesterséges intelligencia segítségével azonosítják a VOC biomarkereket.

Ez a módszer nemcsak gyors, hanem nem invazív szűrési lehetőséget is kínál, így akár a háziorvosi rendelőkben is elérhetővé válhat a jövőben.