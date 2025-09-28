A gyógyszer, ami megváltoztatta az orvostudományt

Fleming a londoni St. Mary’s Hospital laboratóriumában dolgozott, amikor nyaralásból visszatérve rendet tett Petri-csészéi között. Az egyik lemezen furcsa jelenségre lett figyelmes: egy zöldes penésztelep körül a Staphylococcus baktériumok elpusztultak. A penészt később a Penicillium notatum fajhoz sorolták. A tudós hamar felismerte, hogy a gombából származó anyag gátolja a baktériumok szaporodását. Ezt az anyagot nevezte el penicillinnek, amely hamar a mikrobiológia egyik legfontosabb felfedezésévé vált.

Sir Alexander Fleming, a penicillin feltalálója.

Fotó: Ann Ronan Picture Library

Fleming 1929-ben publikálta eredményeit, de akkoriban még nem tudták nagy mennyiségben, stabil formában előállítani az anyagot. A penicillin így még évekig csupán laboratóriumi érdekességnek számított.

A penicillin felfedezése: az oxfordi áttörés

Az igazi fordulat az 1930-as évek végén jött el, amikor Howard Florey, Ernst Chain és csapatuk az Oxfordi Egyetemen újra elővette Fleming kutatásait.

Kísérleteikkel bizonyították, hogy a penicillin nemcsak kémcsőben hatásos, hanem állatok és emberek fertőzéseinek kezelésére is alkalmas.

1941-ben már klinikai vizsgálatokat végeztek: bár az első páciens végül a szűkös készletek miatt nem gyógyult meg, a további próbák sikere megerősítette a kutatókat abban, hogy valódi áttörés előtt állnak.

A következő feladat az ipari méretű termelés megszervezése volt. Ehhez amerikai gyógyszercégeket vontak be, és új fermentációs technológiákat dolgoztak ki. A penicillin nagyüzemi gyártása 1943-ban indult be igazán, és a II. világháború idején a frontokon szolgáló katonák tízezreit mentették meg a gyógyszer segítségével.

1945-ben Fleming, Florey és Chain orvosi Nobel-díjat kaptak munkájukért.

Hogyan hat és mire használják ma a penicillint?

A penicillin az első hatékony antibiotikumként forradalmasította a gyógyítást.

Hatásmechanizmusa abban rejlik, hogy megakadályozza a baktériumok sejtfalának felépülését, így a kórokozók elpusztulnak.

A gyógyszer a mai napig fontos szerepet játszik a torokgyulladás, a tüdőgyulladás, a bőrfertőzések és bizonyos nemi betegségek kezelésében.