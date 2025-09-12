Több ezer különleges érmét találtak Lengyelországban

A régészek azonnal a helyszínre siettek, és megállapították: mintegy 5000 pénzérme került elő, amelyek II. János Kazimierz uralkodása idején, 1650 és 1657 között készültek. Az érmék többsége „boratynki” néven ismert olcsó rézpénz, amely Tito Livio Burattini, a korabeli pénzverdék felügyelője után kapta nevét.

Az 5000 darabos pénzérme-gyűjtemény.

Fotó: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

Bár ezek az aprópénzek a maguk korában nem voltak különösebben értékesek, ekkora mennyiségben igazi ritkaságnak számítanak.

A lelet különösen fontos, mert páratlan bepillantást enged a 17–18. századi Lengyelország gazdasági életébe és pénzforgalmába.

Több száz éves pénzérme-lelet

A több ezer rézérme mellett 29 darab ezüstpénzt is felfedeztek. Ezek között voltak II. János Kazimierz idejéből származó hatgrószosok, valamint olyan érmék, amelyeket III. Sobieski János, Brandenburgi Vilmos Frigyes, Woloski Christian, I. Lipót és VIII. Joachim uralkodása alatt vertek.

A szakértők szerint a kincset valószínűleg a 18. század elején rejtették el. A földben talált szövetmaradványok arra utalnak, hogy az érméket eredetileg egy vászonzsákban ásták el.

Kiállításon is látható lesz a gyűjtmény

A hatalmas pénzérme-leletet a Hrubieszówi Múzeumba szállították, ahol előbb restaurálják és részletesen megvizsgálják a darabokat. A kutatók ígérete szerint a kincs később nyilvános kiállításon is megtekinthető lesz, így a nagyközönség is szembesülhet a 350 évvel ezelőtt elásott titokzatos vagyon történetével.