Hihetetlen dolog fog történni a testeddel, ha esténként pisztáciát eszel

Kevesen gondolnák, hogy az egyik legideálisabb ropogtatnivaló a pisztácia; nemcsak finom, hanem komoly egészségügyi előnyei is vannak. Egy friss amerikai kutatás azt találta, hogy ha valaki a szokásos szénhidrátos nassolnivaló helyett este inkább pisztáciát fogyaszt, az mindössze 12 hét alatt kedvezően változtathatja meg a bélbaktériumok összetételét.
Ez pedig hosszú távon kulcsfontosságú lehet a magasabb vércukorszint (prediabétesz) és a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.
A pisztácia a szömörcefélék családjába tartozó növény, amely a Közel-Keletről és Közép-Ázsiából származik. Már több ezer éve termesztik, az ókori Perzsiában és a Mediterráneumban is értékes csemegének számított. A fa hosszú életű, gyakran több száz évig is terem, és a forró, száraz éghajlatot kedveli. Termése csonthéjas, amelynek belsejében a jellegzetes zöld mag található –
ez az, amit világszerte pisztáciaként fogyasztunk.
A pisztácia tápanyagokban gazdag, igazi szuperélelmiszer. Magas fehérjetartalmának köszönhetően fontos növényi fehérjeforrás, emellett jelentős mennyiségű élelmi rostot tartalmaz, ami támogatja az emésztést és hozzájárul a jóllakottság érzéséhez.
A benne található vitaminok közül kiemelkedik
Ásványi anyagok közül a magnézium, a kálium és a foszfor mennyisége figyelemre méltó, ezek a szív, az izmok és a csontok egészségét támogatják. A pisztácia emellett luteint és zeaxantint is tartalmaz, amelyek a látás védelmében kiemelkedően fontosak, különösen idősebb korban.
A vizsgálatban 51 prediabéteszes felnőtt vett részt. A résztvevők két, egyenként 12 hetes időszakon keresztül váltogatták az esti nassolnivalót: az egyik periódusban szokásos szénhidrátos snackeket ettek, a másikban napi egy maréknyi (kb. 28 gramm) pisztáciát. A kutatók székletmintákból vizsgálták a bélmikrobiom összetételét, hogy lássák, milyen változásokat hoz a rendszeres pisztáciafogyasztás.
Az eredmények szerint a pisztáciát fogyasztók bélrendszerében megnőtt azoknak a baktériumoknak az aránya, amelyek rövid láncú zsírsavakat, például butirátot termelnek.
Ezek a vegyületek fontosak a bélfal védelmében, a gyulladások csökkentésében és az anyagcsere egyensúlyának fenntartásában.
Emellett csökkent néhány olyan baktériumtörzs előfordulása, amelyet korábban kedvezőtlen anyagcsere-jelzőkkel hoztak összefüggésbe. Ilyen például a Blautia hydrogenotrophica és az Eubacterium flavonifractor, amelyek jelenléte a túlzott szénhidrátbevitelhez és oxidatív stresszhez köthető.
Bár a kutatás ígéretes eredményeket mutat, a szakemberek óvatosságra intenek: a vizsgálat viszonylag kis mintán történt, és még nem bizonyított, hogy a pisztáciafogyasztás közvetlenül csökkenti-e a cukorbetegség kockázatát.
Ugyanakkor a bélflóra javítása az egyik legfontosabb tényező lehet az egészséges anyagcsere megőrzésében.
A pisztácia Magyarországon is könnyen elérhető, bár az ára miatt nem a legolcsóbb magféle. Jó hír azonban, hogy a dió, a mogyoró vagy a mandula hasonlóan gazdag rostokban és bioaktív vegyületekben, így ezek is segíthetnek a bélbaktériumok egyensúlyának fenntartásában.
A vizsgálatban résztvevők napi körülbelül 28 gramm pisztáciát ettek. Ennél több már jelentős kalóriabevitelt jelentene, így mértékletes fogyasztás ajánlott.