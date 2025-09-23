Hihetetlen dolog fog történni a testeddel, ha esténként pisztáciát eszel

Kevesen gondolnák, hogy az egyik legideálisabb ropogtatnivaló a pisztácia; nemcsak finom, hanem komoly egészségügyi előnyei is vannak. Egy friss amerikai kutatás azt találta, hogy ha valaki a szokásos szénhidrátos nassolnivaló helyett este inkább pisztáciát fogyaszt, az mindössze 12 hét alatt kedvezően változtathatja meg a bélbaktériumok összetételét.

A pisztácia kedvezően befolyásolja a bélflóra összetételét.

Fotó: JON STOKES / JSK

Ez pedig hosszú távon kulcsfontosságú lehet a magasabb vércukorszint (prediabétesz) és a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.

Mi valójában a pisztácia és milyen tápanyagokat tartalmaz?

A pisztácia a szömörcefélék családjába tartozó növény, amely a Közel-Keletről és Közép-Ázsiából származik. Már több ezer éve termesztik, az ókori Perzsiában és a Mediterráneumban is értékes csemegének számított. A fa hosszú életű, gyakran több száz évig is terem, és a forró, száraz éghajlatot kedveli. Termése csonthéjas, amelynek belsejében a jellegzetes zöld mag található –

ez az, amit világszerte pisztáciaként fogyasztunk.

A pisztácia tápanyagokban gazdag, igazi szuperélelmiszer. Magas fehérjetartalmának köszönhetően fontos növényi fehérjeforrás, emellett jelentős mennyiségű élelmi rostot tartalmaz, ami támogatja az emésztést és hozzájárul a jóllakottság érzéséhez.

A benne található vitaminok közül kiemelkedik

a B6-vitamin, amely az idegrendszer és a vérképzés szempontjából elengedhetetlen.

Emellett E-vitamint is tartalmaz, amely antioxidáns hatású,

és K-vitamint, ami a véralvadásban játszik szerepet.

Ásványi anyagok közül a magnézium, a kálium és a foszfor mennyisége figyelemre méltó, ezek a szív, az izmok és a csontok egészségét támogatják. A pisztácia emellett luteint és zeaxantint is tartalmaz, amelyek a látás védelmében kiemelkedően fontosak, különösen idősebb korban.

Hogyan zajlott a kutatás?

A vizsgálatban 51 prediabéteszes felnőtt vett részt. A résztvevők két, egyenként 12 hetes időszakon keresztül váltogatták az esti nassolnivalót: az egyik periódusban szokásos szénhidrátos snackeket ettek, a másikban napi egy maréknyi (kb. 28 gramm) pisztáciát. A kutatók székletmintákból vizsgálták a bélmikrobiom összetételét, hogy lássák, milyen változásokat hoz a rendszeres pisztáciafogyasztás.