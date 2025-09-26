Szenzációs kincs rejtőzik a Holdon – dúsgazdaggá válhat, aki megszerzi

Az emberiség mindig is különleges helynek tekintette a Holdat, de eddig leginkább tudományos szempontból voltunk kíváncsiak rá. Most azonban kiderült: a Hold ennél sokkal többet jelenthet, és akár komolyabb gazdasági hasznot is hozhat. Egy friss kutatás szerint ugyanis az értékes platinacsoportba tartozó fémek – köztük a platina, a palládium és a ródium – óriási készletei lapulhatnak a holdkráterekben - írja a Planetary and Space Science című szakfolyóiratban megjelent tanulmány.

A Hold krátereiben hatalmas mennyiségű platina koncentrálódik.

Fotó: OpenAI DALL-E

Aszteroidáknak köszönhetően került a Holdra a platina

A kutatócsoport több ezer becsapódási krátert vizsgált, és statisztikai számítások alapján úgy vélik, hogy akár 6500 kráterben is fellelhetők lehetnek az értékes anyagok. Ezeket olyan aszteroidák juttathatták a Hold felszíne alá, amelyek a múltban becsapódtak. Bár a becsapódások során az aszteroida anyagának nagy része elpusztul vagy elpárolog, a modellek szerint így is hatalmas mennyiségű ritka fém maradhatott vissza.

A vizsgálat eredményei alapján a Hold ásványkincseinek gazdasági jelentősége meghaladhatja a Föld közelében keringő kisbolygókét.

A fémek ráadásul valószínűleg koncentráltan találhatók a kráterek központi csúcsaiban – ezek azok a kiemelkedések, amelyek a nagyobb becsapódások után alakultak ki.

A tanulmány szerint nemcsak a ritka fémek tehetik vonzóvá a Holdat.

A vizsgálat során ugyanis 3400 krátert azonosítottak, amelyek hidratált ásványokat, vagyis vizet hordozó kőzeteket tartalmazhatnak.

Ez a holdbázisok létesítésének egyik legfontosabb feltétele, hiszen a víz nélkülözhetetlen a hosszú távú emberi jelenléthez, és akár üzemanyagként is hasznosítható lehet.

Új lendületet vehet az űrverseny

A következő nagy kihívás annak felmérése, hogy pontosan mely kráterekben találhatók ezek a kincsek. A kutatók távoli megfigyelési módszereket – például űrszondákat – terveznek alkalmazni, hogy pontosabb képet kapjanak a Hold geológiai összetételéről.

Mindez azt vetíti előre, hogy a Hold a jövőben nem csupán tudományos kutatások helyszíne lesz, hanem komoly gazdasági érdekek ütközőpontja is. Az ott rejtőző platina és más ritka fémek központi szerepet játszhatnak a modern technológiákban – az elektronikától az akkumulátorgyártásig –, így a felfedezés az űrverseny egy teljesen új szakaszát indíthatja el.