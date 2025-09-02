Tünetek nélkül támadhat az egyik legalattomosabb ráktípus

Magyarországon a prosztatarák előfordulása az európai átlaghoz hasonló, ám a halálozási arány kiugróan magas. Népességarányosan közel annyi férfi veszti életét emiatt, mint Észak-Európában, ahol a betegség előfordulása több mint kétszerese a hazai értékeknek. Itthon a prosztatarák a daganatos halálozások negyedik leggyakoribb oka a férfiak körében.
A prosztatarák korai stádiumában – amikor a daganat még kicsi, és nem terjedt tovább – gyakran semmilyen figyelmeztető jel nem tapasztalható. A prosztataspecifikus antigén (PSA) vizsgálata azonban már a tünetek megjelenése előtt kimutathatja a betegségre utaló eltérést.
A prosztatarák úgy alakul ki, hogy a kóros sejtek kontrollálhatatlanul szaporodni kezdenek a prosztatában, ebben a dió nagyságú mirigyben, amely a húgyhólyag alatt található és körülöleli a húgycsövet. A daganat akkor válik igazán életveszélyessé, amikor rosszindulatú formát ölt, és átterjed a szervezet más részeire is.
A betegség pontos oka nem ismert, de a genetikai hajlam jelentős szerepet játszik a kialakulásában: nagyobb a kockázat, ha az érintett közeli családtag (apa, fiútestvér, fiúgyermek). Emellett az életkor előrehaladtával a kialakulás valószínűsége is nő.
Korai stádiumban a betegség rendszerint tünetmentes, ezért létfontosságú a szűrés. Előrehaladottabb állapotban a megnagyobbodott prosztata nyomást gyakorol a hólyagra és a húgycsőre, ami vizelési nehézségekhez vezethet. Ha a daganat áttétet képez, jellemzően a csontokat érinti, ami lábfájdalmat, zsibbadást, sőt neurológiai problémákat is okozhat. A betegség más szervekre is átterjedhet, ekkor a legveszedelmesebb.
A szakértők általában azt javasolják, hogy a férfiak 50 éves kortól kezdve végeztessenek PSA-szűrést. A családi érintettséggel vagy egyéb kockázati tényezőkkel rendelkezőknek már 45 évesen ajánlott a tesztelés. A vizsgálat egyszerű vérvétellel történik, az eredmények függvényében a háziorvos további ellenőrzésekre ( például MRI-re vagy biopsziára) küldhet.
Az Egyesült Államokban a 70 év felettieknél már nem javasolják a rutinszerű szűrést, mivel az előnyök nem haladják meg a lehetséges kockázatokat. Ennek oka, hogy a PSA-szintet nemcsak a daganat, hanem a jóindulatú elváltozások és a gyulladások is megemelhetik. Így sok esetben a biopszia negatív, vagy alacsony kockázatú eltérést mutat. A túldiagnosztizálás és túlkezelés ezért korábban komoly problémát jelentett. Ma inkább az egyéni kockázatot veszik figyelembe.
Bár egyes gyógyszerekről felmerült, hogy csökkenthetik a prosztatarák kockázatát, ezeket ma már nem alkalmazzák megelőzés céljából. Nincs ugyanis olyan készítmény, amely biztosan meggátolná a betegség kialakulását. Az egészséges életmód azonban sokat számít: a rendszeres testmozgás, a zöldségekben gazdag étrend és a vörös hús, valamint a cukor mérséklése mind javasolt.
A kezelés módját a daganat agresszivitása, helye és az áttétek megléte határozza meg. Enyhébb esetben elegendő lehet a rendszeres ellenőrzés, előrehaladottabb állapotban viszont műtét vagy sugárkezelés szükséges. A műtét vizelettartási és szexuális problémákat okozhat, a sugárkezelés pedig bél- és hólyagpanaszokat. Újabb megoldás a krioterápia, amely kíméletesebb beavatkozás, és az eddigi eredményei is biztatóak.
Az elmúlt húsz évben sokat fejlődött a szűrés, a képalkotás és a kezelés. Ugyanakkor további kutatások szükségesek ahhoz, hogy pontosabban meg lehessen különböztetni a veszélyes és az ártalmatlan daganatokat, és hatékonyabb megoldások szülessenek az áttétes betegség kezelésére. A cél, hogy a prosztatarák a jövőben minden férfi esetében gyógyítható betegség legyen.