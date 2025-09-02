Tünetek nélkül támadhat az egyik legalattomosabb ráktípus

Magyarországon a prosztatarák előfordulása az európai átlaghoz hasonló, ám a halálozási arány kiugróan magas. Népességarányosan közel annyi férfi veszti életét emiatt, mint Észak-Európában, ahol a betegség előfordulása több mint kétszerese a hazai értékeknek. Itthon a prosztatarák a daganatos halálozások negyedik leggyakoribb oka a férfiak körében.

Prosztatarák számítógépes illusztrációja

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A prosztatarák korai stádiumában – amikor a daganat még kicsi, és nem terjedt tovább – gyakran semmilyen figyelmeztető jel nem tapasztalható. A prosztataspecifikus antigén (PSA) vizsgálata azonban már a tünetek megjelenése előtt kimutathatja a betegségre utaló eltérést.

A prosztatarák kockázati tényezői

A prosztatarák úgy alakul ki, hogy a kóros sejtek kontrollálhatatlanul szaporodni kezdenek a prosztatában, ebben a dió nagyságú mirigyben, amely a húgyhólyag alatt található és körülöleli a húgycsövet. A daganat akkor válik igazán életveszélyessé, amikor rosszindulatú formát ölt, és átterjed a szervezet más részeire is.

A betegség pontos oka nem ismert, de a genetikai hajlam jelentős szerepet játszik a kialakulásában: nagyobb a kockázat, ha az érintett közeli családtag (apa, fiútestvér, fiúgyermek). Emellett az életkor előrehaladtával a kialakulás valószínűsége is nő.

A prosztatarák tünetei

Korai stádiumban a betegség rendszerint tünetmentes, ezért létfontosságú a szűrés. Előrehaladottabb állapotban a megnagyobbodott prosztata nyomást gyakorol a hólyagra és a húgycsőre, ami vizelési nehézségekhez vezethet. Ha a daganat áttétet képez, jellemzően a csontokat érinti, ami lábfájdalmat, zsibbadást, sőt neurológiai problémákat is okozhat. A betegség más szervekre is átterjedhet, ekkor a legveszedelmesebb.

Szűrés és diagnózis

A szakértők általában azt javasolják, hogy a férfiak 50 éves kortól kezdve végeztessenek PSA-szűrést. A családi érintettséggel vagy egyéb kockázati tényezőkkel rendelkezőknek már 45 évesen ajánlott a tesztelés. A vizsgálat egyszerű vérvétellel történik, az eredmények függvényében a háziorvos további ellenőrzésekre ( például MRI-re vagy biopsziára) küldhet.