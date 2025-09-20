Kiderült, miért öregednek gyorsabban a rákbetegek — a válasz félelmetesebb, mint hinnénk

A Moffitt Cancer Center kutatói a Cancer Cell folyóiratban publikálták megdöbbentő eredményeiket. A vizsgálatok kimutatták, hogy a limfóma már önmagában — kezelés nélkül is — átalakítja a fiatal T-sejteket, amelyek így az idős emberek immunsejtjeire kezdenek hasonlítani. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi a rák és öregedés közötti kapcsolatot, hiszen a folyamatot fokozott gyulladás, fehérjeszabályozási zavarok és a vasanyagcsere felborulása kíséri.

A rák és öregedés közvetlen kapcsolatban áll, hiszen maga a betegség is képes felgyorsítani a szervezet öregedési folyamatait.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Az öregedés jeleit ráadásul nemcsak az immunrendszerben, hanem más szervekben is kimutatták: a vesében, a belekben és a vérerekben is.

Ez magyarázatot adhat arra, miért jelennek meg sok daganatos betegnél olyan tünetek, amelyek általában csak idősebb korban jellemzők.

Rák és öregedés: nem pusztán a kezelés a hibás

Korábban az orvosok a kemoterápiát és a sugárkezelést tartották a gyors öregedés fő okának, hiszen ezek a kezelések közismerten károsítják a sejteket. A mostani kutatás azonban bizonyítja, hogy a rák önmagában is képes elindítani az öregedési folyamatokat a szervezetben.

John Cleveland, a Moffitt tudományos igazgatója kiemelte:

A rák nem izoláltan fejlődik, hanem az egész szervezetre hatással van. Önmagában már a limfóma is elegendő ahhoz, hogy az öregedés szisztémás jelei kialakuljanak.

Van esély a folyamat visszafordítására

A tanulmány nemcsak a probléma súlyát emelte ki, hanem reményt is nyújt. A kutatók ugyanis megfigyelték, hogy bizonyos változások visszafordíthatók voltak, ha sikerült a daganatot megszüntetni. Ez új terápiás utakat nyithat meg a jövőben, hiszen rák gyógyítása mellett a rák és öregedés közti kapcsolat kezelése is lehetővé válhat.

Rebecca Hesterberg, a kutatás vezető szerzője szerint az eredmények lehetőséget adnak olyan beavatkozások kidolgozására, amelyek a daganat mellett az immunrendszer egészséges működését is helyreállítják.

Új kezelések jöhetnek

A világ népessége gyorsan öregszik, és az életkor előrehaladtával a daganatos betegségek kockázata is növekszik. Ezért kiemelt jelentőségű megérteni, hogyan kapcsolódik össze a rák és öregedés folyamata. A mostani eredmények segíthetnek új módszereket találni arra, hogy a betegek életminősége javuljon és hosszabb ideig élhessenek.