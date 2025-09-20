Kiderült, miért öregednek gyorsabban a rákbetegek — a válasz félelmetesebb, mint hinnénk

A Moffitt Cancer Center kutatói a Cancer Cell folyóiratban publikálták megdöbbentő eredményeiket. A vizsgálatok kimutatták, hogy a limfóma már önmagában — kezelés nélkül is — átalakítja a fiatal T-sejteket, amelyek így az idős emberek immunsejtjeire kezdenek hasonlítani. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi a rák és öregedés közötti kapcsolatot, hiszen a folyamatot fokozott gyulladás, fehérjeszabályozási zavarok és a vasanyagcsere felborulása kíséri.
Az öregedés jeleit ráadásul nemcsak az immunrendszerben, hanem más szervekben is kimutatták: a vesében, a belekben és a vérerekben is.
Ez magyarázatot adhat arra, miért jelennek meg sok daganatos betegnél olyan tünetek, amelyek általában csak idősebb korban jellemzők.
Korábban az orvosok a kemoterápiát és a sugárkezelést tartották a gyors öregedés fő okának, hiszen ezek a kezelések közismerten károsítják a sejteket. A mostani kutatás azonban bizonyítja, hogy a rák önmagában is képes elindítani az öregedési folyamatokat a szervezetben.
John Cleveland, a Moffitt tudományos igazgatója kiemelte:
A rák nem izoláltan fejlődik, hanem az egész szervezetre hatással van. Önmagában már a limfóma is elegendő ahhoz, hogy az öregedés szisztémás jelei kialakuljanak.
A tanulmány nemcsak a probléma súlyát emelte ki, hanem reményt is nyújt. A kutatók ugyanis megfigyelték, hogy bizonyos változások visszafordíthatók voltak, ha sikerült a daganatot megszüntetni. Ez új terápiás utakat nyithat meg a jövőben, hiszen rák gyógyítása mellett a rák és öregedés közti kapcsolat kezelése is lehetővé válhat.
Rebecca Hesterberg, a kutatás vezető szerzője szerint az eredmények lehetőséget adnak olyan beavatkozások kidolgozására, amelyek a daganat mellett az immunrendszer egészséges működését is helyreállítják.
A világ népessége gyorsan öregszik, és az életkor előrehaladtával a daganatos betegségek kockázata is növekszik. Ezért kiemelt jelentőségű megérteni, hogyan kapcsolódik össze a rák és öregedés folyamata. A mostani eredmények segíthetnek új módszereket találni arra, hogy a betegek életminősége javuljon és hosszabb ideig élhessenek.