Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
rák terápia

Az életét mentheti meg, ha ilyen háziállata van

12 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A házimacska nemcsak társ, hanem meglepően pontos biológiai tükör is. A macskákban gyakori orális laphámdaganat sok tekintetben hasonlít az emberek fej- és nyaki rák típusaira. Ráadásul a macska és az ember ugyanabban a környezetben él, ezért hasonló kémiai és életmódbeli hatások érik mindkettőt. Emiatt a macskák spontán kialakuló daganatai értékes modellek lehetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rák terápianyakradaganatházimacskanyelv

A tumor mikrokörnyezet, az immunválasz és a sejtszintű útvonalak több ponton fedik egymást a két faj között. Ezért amikor a kutatók a macska orális daganatának viselkedését elemzik, közvetlenül érthetőbbé válik az emberi fej- és nyakrák biológiája. Így a megfigyelések nem elvontak, hanem azonnal hasznosíthatók a terápia fejlesztésében. 

rák macska PRODUCTION - 23 October 2024, Saxony, Delitzsch: The Delitzsch animal shelter has very shy cats in a cat house with a door built especially for them. The velvet paws come from a found animal from the shelter and are now waiting to be rehomed. The staff at the animal shelter run by the Delitzsch Animal Welfare Association currently have to look after an unusually large number of "stubble cats" born in the fall. More than half of the 90 or so velvet paws being cared for at the shelter and waiting to be rehomed are babies and kittens. Photo: Waltraud Grubitzsch/dpa (Photo by WALTRAUD GRUBITZSCH / dpa Picture-Alliance via AFP)
A macskáknál kialakuló rákos daganatok gyógyításából az emberi orvoslás is tanulhat
Fotó: WALTRAUD GRUBITZSCH / DPA

Komparatív onkológia a rák kezelésére 

A komparatív onkológia lényege, hogy a természetesen kialakuló állati daganat segíti az emberi rák kezelésének felgyorsítását. A laboratóriumi modellekkel szemben a macska szervezetében a tumor évek alatt, komplex környezetben alakul ki. Ezért a gyógyszerjelöltek, az immunterápia és a kombinációs terápia valós, klinikai körülmények között mérhető. 

Továbbá a macskákon végzett vizsgálatok etikai keretek között történnek, és elsődleges céljuk a beteg állat életminőségének és túlélésének javítása. Mindeközben a kutatók olyan biomarkereket és végpontokat rögzítenek, amelyek később embereknél is alkalmazhatók. Így a fej- és nyak rák terápia fejlesztése egyszerre válik gyorsabbá és célzottabbá. 

Klinikai vizsgálatok 

Egy friss beszámoló szerint nemzetközi csapat klinikai vizsgálatot indított házimacskák körében, kifejezetten az emberi fej- és nyaki rákhoz nagyon hasonló orális daganat kezelésére. A vizsgálat célja, hogy a macskákban biztatónak bizonyuló terápia és adagolás átültethető legyen az emberi klinikumba. Ez fordított irányú innováció: előbb a macska kapja meg, amit később az ember finomhangolva megörököl. 

A gyakorlatban ez tumorzsugorodást, fájdalomcsökkenést és jobb életminőséget jelenthet a macskáknak. Ezzel párhuzamosan a kutatók olyan adatokat nyernek, amelyek segítenek optimalizálni a kombinációkat – például műtét, sugárkezelés és célzott terápia összehangolását. Ennek köszönhetően a fej és nyak régió rákos megbetegedéseiben gyorsabban lehet azonosítani a leghatékonyabb útvonalakat. 

rák Thyroid gland examination. (Photo by PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / Science Photo Library via AFP)
A fej- és nyakrákok kezelésében segíthetnek a macskák
Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Mit nyer a macska – és mit nyerünk mi? 

  • Először is a macska. A korszerű terápia hozzáférést ad olyan megoldásokhoz, amelyeket eddig csak későn vagy korlátozottan alkalmaztak. A fájdalom mérséklése, az étkezés könnyítése és az aktivitás visszanyerése azonnali, mérhető előny a beteg állat számára. Ezzel az állatorvosi onkológia nem csupán adatot szolgáltat, hanem valódi, együttérző gyógyítást valósít meg. 
  • Másodszor az ember. A macskadaganat kezeléséből származó tapasztalatok közvetlenül hasznosulnak a fej- és nyaki rák terápia finomhangolásában. Az immunrendszer bevonásának módja, a tumor mikrokörnyezet „fellazítása” vagy a rezisztencia leküzdése mind-mind olyan kérdés, amelyben a macskák klinikai válasza útmutatást adhat. Így a két világ kölcsönösen erősíti egymást. 

Kihívások és következő lépések 

Természetesen vannak kihívások. A dózisok skálázása, a genetikai különbségek és az eltérő életkoreloszlás mind befolyásolják, hogyan fordíthatók le a macska eredmények az emberi klinikumra. Ugyanakkor ezekre léteznek megoldások: szabványosított protokollok, összehasonlítható biomarkerek és közös adatplatformok, amelyek biztosítják az átlátható és replikálható kutatást. 

Végül a siker kulcsa az együttműködés. Ha az állatorvosok, onkológusok, sebészek, sugárterapeuták és adatelemzők közös nyelvet beszélnek, a fej- és nyakrák terápia fejlesztése ugrásszerűen felgyorsulhat. Érdemes ezért támogatni az ilyen klinikai vizsgálatokat: mert amikor egy macska esélyt kap, az ember is közelebb lép a hatékonyabb gyógyulás irányába. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!