Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

rákmegelőzés

Tíz egyszerű szokás, ami megmenthet a ráktól

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem véletlen, hogy a világ egyik legrettegettebb betegsége a rák: egyes daganatfajták esetében ugyanis különösen kevés az esély a túlélésre. A szakértők szerint azonban a rák kockázata jelentősen mérsékelhető, ha odafigyelünk az életmódunkra, és betartunk néhány alapvető szabályt. A megelőzés kulcsa a tudatos döntésekben rejlik – a helyes táplálkozástól kezdve a rendszeres mozgáson át a szűrővizsgálatokig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rákmegelőzésbetegségráksejtdaganatszűrésdohányzásrákalkoholdaganatétrendUV-sugárzás

A statisztikák riasztóak: a Robert Koch Intézet adatai alapján évente több mint félmillió embernél diagnosztizálnak először daganatot Németországban. A szakértők úgy becsülik, hogy ezeknek az eseteknek mintegy 40 százaléka megelőzhető lenne. A rák kockázata tehát nem kizárólag a genetikai adottságokon múlik – a mindennapi döntéseink legalább ilyen fontos szerepet játszanak.

A rák kockázata csökkenthető rendszeres testmozgással és egészséges életmóddal.
A rák kockázata csökkenthető rendszeres testmozgással és egészséges életmóddal
Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

A rákkockázati tényezők között kiemelt helyen szerepelnek a modern életvitelhez kapcsolódó rákkeltő szokások: a túlzott dohányzás, az alkohol rendszeres fogyasztása, az elhízás, a mozgáshiány és a túlzott UV-sugárzás. 

Ezek mind olyan tényezők, amelyek hosszú távon súlyosan károsíthatják a szervezetünket, gyengíthetik az immunrendszer működését és növelhetik a különféle rákot okozó ételek és életmódbeli tényezők hatását.

10 tényező, amivel csökkenthető a rák kockázata 

A szakemberek szerint a rákmegelőzés legfontosabb pillére a tudatos életmód. 

A Bajor Rákellenes Társaság kutatói tíz alapvető tanácsot fogalmaztak meg a rák kockázat csökkentése érdekében:

  1. Rendszeres testmozgás: napi séta, kerékpározás, könnyű futás vagy erősítő edzés. A mozgás nemcsak a szív- és érrendszert, hanem a sejtek regenerálódását is támogatja.
  2. Egészséges testsúly megtartása: az elhízás számos daganat kockázatát növeli, különösen a vastagbél és a mellrák esetében.
  3. Rákmegelőző étrend: minél több növényi alapú, friss élelmiszer, kevés feldolgozott étel. Az ilyen étrend segíti a rákmegelőzés folyamatát.
  4. A dohányzás teljes kerülése és a passzív füst elutasítása.
  5. Az alkohol minimalizálása vagy teljes mellőzése.
  6. Megfelelő védelem az erős UV-sugárzás ellen.
  7. Védőoltások (például HPV és Hepatitis B) felvétele.
  8. A munkakörnyezetben a rákkeltő vegyi anyagok és sugárzás elkerülése.
  9. A szoptatás támogatása a nőknél, valamint a hormonkezelések tudatos mérséklése.
  10. Részvétel a rendszeres szűrési programokon, amelyek a korai stádiumban felfedezett daganatokat jó eséllyel gyógyíthatóvá teszik.

Mit tehetünk rák ellen? 

Fontos hangsúlyozni: még a legkörültekintőbb életmód sem ad százszázalékos védelmet. A korai ráktünetek felismerése döntő lehet. Ilyen jel lehet az indokolatlan fogyás, a tartós fájdalom, a szokatlan vérzés vagy az állandó kimerültség. Az időben elkezdett kezelés sokszor életet menthet, ezért minden gyanús tünet esetén ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni!

Hogyan előzhető meg a rák? 

A szakértők egyetértenek: a rák kockázat csökkentése nem egyetlen csodamódszeren múlik, hanem a mindennapi apró döntéseken. A rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott étrend, a szűrés és a tudatos életvitel mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetünk hosszabb távon egészséges maradjon. Az egészséges életmód tippek követése nemcsak a rák, hanem számos más krónikus betegség ellen is védelmet nyújthat.

Összességében a rákmegelőző étrend, a fizikai aktivitás, az erős immunrendszer támogatása és az egészségtudatos életmód együtt jelenthetik a legerősebb eszközt a daganat kialakulása ellen. Bár biztos garancia nincs, minden apró lépés számít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!