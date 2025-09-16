Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

41 perce
Olvasási idő: 8 perc
Egy friss kutatás szerint már egyetlen edzés is képes jelentősen befolyásolni a ráksejtek viselkedését. A kutatók edzés utáni vérmintákat vizsgáltak, és azt találták, hogy a szérumban olyan anyagok dúsulnak fel, amelyek laboratóriumi körülmények között akár 30%-kal is csökkentik a ráksejtek növekedését. Ez a hatás gyorsan kialakul, és közvetlenül az edzést követő órákban a legmarkánsabb.
A megfigyelések a rák több típusa – köztük a mellrák – sejtmodelljeiben is megjelentek. Bár a vizsgálatok in vitro történtek, vagyis sejtkultúrákon, a biológiai mechanizmusok, amelyeket az edzés aktivál, szorosan illeszkednek ahhoz, amit a testmozgásról eddig tudtunk: az egész szervezetet érintő, sokrétű válasz, amely a daganatbiológiát is érinti. 

ráksejt Cancer cells. Computer illustration of a cancer cell. Most cells of the body have the potential to become cancerous. Cancer cells divide rapidly in a chaotic manner and often clump together to form tumours, which may invade and destroy surrounding tissues. These cells have extended many thread-like cytoplasmic processes from their surfaces. (Photo by ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIB / APA / Science Photo Library via AFP)
Ráksejt számítógépes illusztrációja
Fotó: ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIB / APA

Jelzőmolekulák lassítják a ráksejtek szaporodását 

Testmozgás közben az izmok nemcsak dolgoznak, hanem üzennek is. 

Miokineknek nevezett fehérjéket és egyéb jelzőmolekulákat bocsátanak ki, amelyek a véráramon keresztül a távolabbi szövetekhez is eljutnak. 

Ezek a jelek – például az IL-6, az irizin vagy a SPARC – módosíthatják a ráksejtek mikrokörnyezetét, csökkenthetik a gyulladást és a növekedési jelek erősségét, ezáltal lassítva a ráksejt osztódását. 

Emellett az edzés akut stresszválasza – a megemelkedett adrenalin és a fokozott véráramlás – aktiválja az immunrendszert. Különösen a természetes ölősejtek (NK-sejtek) és a T-sejtek mozgósítása fontos, mert ezek képesek felismerni és megtámadni a kóros sejteket. Így a testmozgás nemcsak közvetlenül kemikáliákat küld a rák ellen, hanem a szervezet saját védekezőrendszerét is éberebbé teszi. 

Mit jelent ez a mellrák és más daganatok esetén? 

A mellrák esetében a kutatók azt figyelték meg, hogy az edzés utáni vérszérum kedvezőtlenebb környezetet teremt a ráksejtek számára. Röviden: a tumor növekedéséhez szükséges jelek meggyengülnek, miközben az immunfelügyelet erősödik. Mindez arra utal, hogy a rendszeres edzés hosszú távon is hozzájárulhat a mellrák kockázatának mérsékléséhez és a terápiák támogatásához. 

Ugyanakkor fontos látni a tágabb képet. 

A rák sokféle betegség, és a ráksejt biológiája daganattípusonként változik. A mostani eredmények mégis következetesen abba az irányba mutatnak, hogy a testmozgás – legyen szó vastagbél-, prosztata- vagy épp mellrákról – kedvező, többcsatornás hatást fejt ki. 

Bár a mozgás nem helyettesíti, de kiegészíti az onkológiai kezeléseket. 

Hogyan eddzünk okosan? 

Már egyetlen, jól felépített edzés is mérhető biológiai hatást válthat ki. Közepes-magas intenzitású, 20–40 perces edzések – például tempós gyaloglásból és rövid sprintekből álló intervallumok, kerékpározás, úszás vagy saját testsúlyos edzés – hatékonyan indítják be a védő mechanizmusokat. Ráadásul az ellenállásos edzés az izomtömeget is növeli, ami hosszabb távon több miokint és jobb glükózanyagcserét jelent. 

Exercising at home and online fitness workout programmes has gone up several hundred percent since the start of the coronavirus pandemic. Photo Anders Wiklund / TT code 10040 (Photo by ANDERS WIKLUND / TT News Agency via AFP)
A testmozgás minden szempontból jót tesz az egészségnek
Fotó: ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY

Mindazonáltal az egyéni kiindulási állapot számít. A legjobb, ha fokozatosan emeljük az intenzitást, és hetente 3–5 alkalommal végzünk változatos testmozgást, amely aerob és erősítő elemeket is tartalmaz. Így nemcsak akut, hanem tartós előnyöket is élvezhetünk: javul az inzulinérzékenység, csökken a krónikus gyulladás, és stabilizálódik a hormonális környezet – mind olyan tényezők, amelyek a rák biológiáját is befolyásolják. 

Korlátok és következő lépések 

Fontos, hogy az in vitro eredményeket óvatosan ültessük át a mindennapokba. A 30%-os növekedésgátlás laboratóriumi környezetben, ráksejtekre alkalmazott edzés utáni szérummal jelent meg. 

A következő lépés az, hogy nagyobb, klinikai vizsgálatokban is teszteljék, miként fordíthatók le ezek a hatások betegekre, különösen különböző daganattípusok, például a mellrák esetében. 

Mégis, az irány biztató és biológiailag jól megalapozott. A testmozgás nem csupán prevenció, hanem az onkológiai ellátás értékes kiegészítője is lehet. Végső soron az üzenet egyszerű: mozduljunk rendszeresen. Mert minden edzés egy újabb jel a szervezetnek – egy erőteljes, rákellenes üzenet, amelyből már egyetlen alkalom is számít. 

 

