Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

A megfigyelések a rák több típusa – köztük a mellrák – sejtmodelljeiben is megjelentek. Bár a vizsgálatok in vitro történtek, vagyis sejtkultúrákon, a biológiai mechanizmusok, amelyeket az edzés aktivál, szorosan illeszkednek ahhoz, amit a testmozgásról eddig tudtunk: az egész szervezetet érintő, sokrétű válasz, amely a daganatbiológiát is érinti.

Ráksejt számítógépes illusztrációja

Fotó: ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIB / APA

Jelzőmolekulák lassítják a ráksejtek szaporodását

Testmozgás közben az izmok nemcsak dolgoznak, hanem üzennek is.

Miokineknek nevezett fehérjéket és egyéb jelzőmolekulákat bocsátanak ki, amelyek a véráramon keresztül a távolabbi szövetekhez is eljutnak.

Ezek a jelek – például az IL-6, az irizin vagy a SPARC – módosíthatják a ráksejtek mikrokörnyezetét, csökkenthetik a gyulladást és a növekedési jelek erősségét, ezáltal lassítva a ráksejt osztódását.

Emellett az edzés akut stresszválasza – a megemelkedett adrenalin és a fokozott véráramlás – aktiválja az immunrendszert. Különösen a természetes ölősejtek (NK-sejtek) és a T-sejtek mozgósítása fontos, mert ezek képesek felismerni és megtámadni a kóros sejteket. Így a testmozgás nemcsak közvetlenül kemikáliákat küld a rák ellen, hanem a szervezet saját védekezőrendszerét is éberebbé teszi.

Mit jelent ez a mellrák és más daganatok esetén?

A mellrák esetében a kutatók azt figyelték meg, hogy az edzés utáni vérszérum kedvezőtlenebb környezetet teremt a ráksejtek számára. Röviden: a tumor növekedéséhez szükséges jelek meggyengülnek, miközben az immunfelügyelet erősödik. Mindez arra utal, hogy a rendszeres edzés hosszú távon is hozzájárulhat a mellrák kockázatának mérsékléséhez és a terápiák támogatásához.

Ugyanakkor fontos látni a tágabb képet.

A rák sokféle betegség, és a ráksejt biológiája daganattípusonként változik. A mostani eredmények mégis következetesen abba az irányba mutatnak, hogy a testmozgás – legyen szó vastagbél-, prosztata- vagy épp mellrákról – kedvező, többcsatornás hatást fejt ki.

Bár a mozgás nem helyettesíti, de kiegészíti az onkológiai kezeléseket.

Hogyan eddzünk okosan?

Már egyetlen, jól felépített edzés is mérhető biológiai hatást válthat ki. Közepes-magas intenzitású, 20–40 perces edzések – például tempós gyaloglásból és rövid sprintekből álló intervallumok, kerékpározás, úszás vagy saját testsúlyos edzés – hatékonyan indítják be a védő mechanizmusokat. Ráadásul az ellenállásos edzés az izomtömeget is növeli, ami hosszabb távon több miokint és jobb glükózanyagcserét jelent.