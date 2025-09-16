Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

A megfigyelések a rák több típusa – köztük a mellrák – sejtmodelljeiben is megjelentek. Bár a vizsgálatok in vitro történtek, vagyis sejtkultúrákon, a biológiai mechanizmusok, amelyeket az edzés aktivál, szorosan illeszkednek ahhoz, amit a testmozgásról eddig tudtunk: az egész szervezetet érintő, sokrétű válasz, amely a daganatbiológiát is érinti.
Testmozgás közben az izmok nemcsak dolgoznak, hanem üzennek is.
Miokineknek nevezett fehérjéket és egyéb jelzőmolekulákat bocsátanak ki, amelyek a véráramon keresztül a távolabbi szövetekhez is eljutnak.
Ezek a jelek – például az IL-6, az irizin vagy a SPARC – módosíthatják a ráksejtek mikrokörnyezetét, csökkenthetik a gyulladást és a növekedési jelek erősségét, ezáltal lassítva a ráksejt osztódását.
Emellett az edzés akut stresszválasza – a megemelkedett adrenalin és a fokozott véráramlás – aktiválja az immunrendszert. Különösen a természetes ölősejtek (NK-sejtek) és a T-sejtek mozgósítása fontos, mert ezek képesek felismerni és megtámadni a kóros sejteket. Így a testmozgás nemcsak közvetlenül kemikáliákat küld a rák ellen, hanem a szervezet saját védekezőrendszerét is éberebbé teszi.
A mellrák esetében a kutatók azt figyelték meg, hogy az edzés utáni vérszérum kedvezőtlenebb környezetet teremt a ráksejtek számára. Röviden: a tumor növekedéséhez szükséges jelek meggyengülnek, miközben az immunfelügyelet erősödik. Mindez arra utal, hogy a rendszeres edzés hosszú távon is hozzájárulhat a mellrák kockázatának mérsékléséhez és a terápiák támogatásához.
Ugyanakkor fontos látni a tágabb képet.
A rák sokféle betegség, és a ráksejt biológiája daganattípusonként változik. A mostani eredmények mégis következetesen abba az irányba mutatnak, hogy a testmozgás – legyen szó vastagbél-, prosztata- vagy épp mellrákról – kedvező, többcsatornás hatást fejt ki.
Bár a mozgás nem helyettesíti, de kiegészíti az onkológiai kezeléseket.
Már egyetlen, jól felépített edzés is mérhető biológiai hatást válthat ki. Közepes-magas intenzitású, 20–40 perces edzések – például tempós gyaloglásból és rövid sprintekből álló intervallumok, kerékpározás, úszás vagy saját testsúlyos edzés – hatékonyan indítják be a védő mechanizmusokat. Ráadásul az ellenállásos edzés az izomtömeget is növeli, ami hosszabb távon több miokint és jobb glükózanyagcserét jelent.
Mindazonáltal az egyéni kiindulási állapot számít. A legjobb, ha fokozatosan emeljük az intenzitást, és hetente 3–5 alkalommal végzünk változatos testmozgást, amely aerob és erősítő elemeket is tartalmaz. Így nemcsak akut, hanem tartós előnyöket is élvezhetünk: javul az inzulinérzékenység, csökken a krónikus gyulladás, és stabilizálódik a hormonális környezet – mind olyan tényezők, amelyek a rák biológiáját is befolyásolják.
Fontos, hogy az in vitro eredményeket óvatosan ültessük át a mindennapokba. A 30%-os növekedésgátlás laboratóriumi környezetben, ráksejtekre alkalmazott edzés utáni szérummal jelent meg.
A következő lépés az, hogy nagyobb, klinikai vizsgálatokban is teszteljék, miként fordíthatók le ezek a hatások betegekre, különösen különböző daganattípusok, például a mellrák esetében.
Mégis, az irány biztató és biológiailag jól megalapozott. A testmozgás nem csupán prevenció, hanem az onkológiai ellátás értékes kiegészítője is lehet. Végső soron az üzenet egyszerű: mozduljunk rendszeresen. Mert minden edzés egy újabb jel a szervezetnek – egy erőteljes, rákellenes üzenet, amelyből már egyetlen alkalom is számít.