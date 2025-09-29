Mellkasi fájdalom, krákogás, fogromlás: furcsa tüneteket okozhat a reflux

Jellegzetes és kevésbé ismert tünetek a reflux miatt

A reflux megértéséhez érdemes tudni, hogy étkezés során az elfogyasztott táplálék a szájból a nyelőcsövön keresztül a gyomorba jut, majd onnan a bélrendszer felé halad. Reflux esetén azonban visszafelé is lejátszódik ez a folyamat: a gyomor keverő mozgása során nemcsak a patkóbél felé jut a savas gyomortartalom, hanem vissza is folyhat a nyelőcsőbe, akár a garatig is. Ennek fő oka a nyelőcső alsó záróizmának elégtelen záródása és a megnövekedett hasűri nyomás. Ezért a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, ahol az érzékeny nyálkahártyát irritálja – ez a tulajdonképpeni panaszok fő oka. Ezt a jelenséget nevezzük refluxnak, ami az orvosi leletekben gyakran gastrooesophagealis refluxbetegség (GERD) néven jelenik meg.

Számos oka lehet a mellkasi fájdalomnak, például mellhártyagyulladás, reflux, szívbetegség, pánikbetegség, tüdőgyulladás.

Fotó: Kardioközpont - Prima Medica

A reflux sokak által ismert, jellegzetes tünetei:

- nyelőcső- és gyomorégés,

- szegycsont mögött jelentkező fájdalom,

- kellemetlen, savanyú szájíz és lehelet,

- böfögés,

- esetleg hányinger.

Kevésbé ismert reflux tünetek:

- Krónikus köhögés, rekedtség, torokirritáció, gombócérzés

A gyomorsav nemcsak a nyelőcsőben okoz elváltozásokat, de a garatba feljutva légzőszervi tüneteket is produkálhat, sőt, akár tartós orrmelléküreg-gyulladást is előidézhet, és annak következtében akár orrpolipot is okozhat.

- Erősödő asztmás tünetek

Az asztma és a reflux egymást kölcsönösen provokáló betegségek, ezért mindkettőt kezelni kell.

- Fogszuvasodás

A gyomorsav és az emésztőnedvek a szájüregbe kerülve idővel megtámadhatják a fogzománcot, és ezért felgyorsulhat a fogak romlása.

- Alvászavar, alvási apnoé

Fekvő helyzetben a savas gyomortartalom könnyebben visszaáramlik, ez pedig okozhat alvászavart. Az alvászavar megnyilvánulhat nehezebb elalvásban, éjszakai mikroébredésekben vagy az alvás közben fellépő légzéskimaradásban, azaz alvási apnoéban. A teljes értékű alvás hiánya pedig természetesen nappali tünetekkel is jár, mint például fáradtság, csökkenő koncentráció, hangulatingadozás.

Az asztma gyakran együtt jár a reflux betegséggel, .

Fotó: Tüdőközpont

A táplálkozás és a stressz is okozhat refluxot

Az életmódunknak számos olyan összetevője lehet, ami kockázati tényezőnek számít a reflux és más betegségek szempontjából is – mondja dr. Sárdi Krisztina (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/dr-sardi-krisztina), az Allergiaközpont – Prima Medica belgyógyásza, gasztroenterológus. – Egyrészt egyszerre sokat, zsírosat, túlfűszerezett ételeket eszünk, ráadásul ha a lefekvést megelőző két órában étkezünk, akkor nagy valószínűséggel jelentkeznek a refluxos tünetek. Ha mindezek és a mozgáshiány miatt túlsúllyal, elhízással is küzdünk, akkor szintén jelentősen nő a reflux kialakulásának kockázata. Ugyancsak ilyen életmódelem az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a túlzott mértékű koffeinfogyasztás. Nem tekinthető káros életmódelemnek, mégis kockázati tényezőnek számít még a citrusfélék, a paradicsom, csokoládé, a szénsavas italok fogyasztása és bizonyos gyógyszerek szedése is. Utóbbiak közt sajnos éppen az asztma kezelésére szolgáló gyógyszerek, a fájdalomcsillapítók és magas vérnyomás elleni gyógyszerek szerepelnek. Kevésbé szoktunk erre gondolni, de kezeletlen stressz és az ennek talaján kialakuló pszichés problémák is fokozhatják a tüneteket. Ha pedig a panaszok alapján felmerül a gyanú, érdemes kivizsgálni, nincs-e jelen a szervezetben a Helicobacter pylori, ami a lakosság jelentős százalékában megtalálható baktérium.