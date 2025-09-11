Rejtély a brit főváros folyójában: szörnyet láttak a Temzében, senki sem tudja, mi lehet

Egy 21 éves fiatal férfi, Ryan Linehan rögzítette azt a különös felvételt, amelyen egy rejtélyes lény látható Old Windsor Lock közelében, a Temze folyón. A videón egy nagyobb, nagyjából kutya méretű állat sötét, szőrös feje bukkan ki a vízből. A lény lassan úszott, majd ismét elmerült. A rövid jelenet épp elég volt ahhoz, hogy heves találgatásokat indítson el a nézők körében. A közeli zsilip egyik kezelője szerint az állat nagy valószínűséggel fóka, ám Linehan szkeptikus: a Temze ezen szakasza túlságosan messze esik a tengertől, így szerinte kevéssé valószínű, hogy fókáról van szó.

Csak találgatnak arról, mi lehet valójában a rejtélyes lény

Találgatások és vad teóriák a rejtélyes lényről

Az internetes hozzászólások özönében akadt, aki hódra vagy vidrára tippelt, hiszen ezek a fajok egyre gyakrabban fordulnak elő a brit folyókban. Mások kapibarát emlegettek, míg néhányan a legendás Nessie, a Loch Ness-i szörny távoli rokonát vélték felfedezni a videón.

Természetvédelmi szakértők szerint a legvalószínűbb magyarázat a hód vagy a vidra lehet, de nem zárják ki teljesen a fókát sem, amely időnként felúszhat a folyón.

A felvétel minősége azonban nem elég részletes ahhoz, hogy egyértelmű választ adjon.

Bár nagy az esélye, hogy a „rejtélyes lény” hétköznapi állatnak bizonyul, a felvétel újra megmutatta, milyen erősen élnek az emberekben a mítoszok és legendák. A rövid videó egyelőre nem oldotta meg a Temze titkát, de biztosan gondoskodott arról, hogy a történet még sokáig beszédtéma maradjon.