Elfogyott az üzemanyag, a viharos tengerre szállt le az utasszállító gép

Az ALM Antillean Airlines 980-as járatát az Overseas National Airways (ONA) üzemeltetette. A DC-9 típusú repülőgép 1970. május 2-án indult a New York-i John F. Kennedy repülőtérről a St. Maarten-i Princess Juliana repülőtérre, a Holland Antillákra. A fedélzeten 57 utas és 6 fős legénység utazott, összesen 63 fő. A járatot a 37 éves Balsey DeWitt kapitány vezette (12,000 repült óra), az elsőtiszt pedig Harry Evans volt (3,500 repült óra). A szabályok előírták egy navigátor jelenlétét is, akinek gyakorlatilag semmi dolga nem volt ezeken az utakon. Hugh Hart navigátor (7,000 repült óra) ezért a kabinban és nem a pilótafülkében utazott.
A kapitány az előírt mennyiségű üzemanyag felvétele mellett döntött, nem tankolt többet, de ez elvileg elegendő volt az előre kijelölt San Juan-i kitérő repülőtér eléréséhez. A gép a viharok és a turbulencia miatt azonban alacsonyabb magasságra kényszerült Bermuda fölött, ami növelte az üzemanyag-fogyasztást. Az úticél előtt pedig azzal szembesült a személyzet, hogy az időjárás rosszabb, mint amit az irányító rádión jelzett.
A kapitány háromszor is elhibázta a megközelítést.
Nem volt mit tenni, el kellett indulni a kitérő repülőtérre, San Juanra, ekkor már azonban veszélyesen lecsökkent az üzemanyag mennyisége.
A kapitány útközben St. Croix felé fordult, mert az közelebb volt, de már ez sem segített rajtuk. Balsey DeWitt kénytelen volt belátni, hogy nem érik el a repülőteret. Ekkor szólt a vezető utaskísérőnek, és ezt mondta:
Lehet, hogy kénytelenek leszünk a vízre szállni.
Az utaskísérő azonnal tájékoztatta az utasokat erről, de mivel a kapitány csak mint eshetőséget említette a kényszerleszállást, nem pedig tényként, az utasok nem hallgattak rá.
Volt, aki nemhogy nem kapcsolta be a biztonsági övét, de állt vagy a kabinban járkált és fényképezett.
A kapitány óvatosan ereszkedett, 100 méterenként megállította a süllyedést, hogy megfigyelhesse a hullámok irányát a viharban. Végül 6 méter magasságon háromszor felvillantotta az „öveket becsatolni” tablót az utaskabinban, mert a fedélzeti telefonrendszer nem működött. Közben kiabált is a pilótafülke nyitott ajtaján át:
Becsapódunk!
A navigátor és a vezető utaskísérő épp a mentőtutajt próbálták kicibálni a rekeszéből. Alig volt idejük beugrani egy-egy hátrafelé néző személyzeti ülésbe, de a biztonsági övüket már nem volt tudták bekapcsolni. Egy stewardess, Margareth Abraham állt és az utasok övét ellenőrizte éppen.
A gép a tengernek ütközött.
A gép helyi 15:49-kor szállt a Karib-tengerre, körülbelül 55 kilométerre keletre St. Croix-tól.
Aki a kabinban állt, vagy nem volt bekötve a biztonsági öve, meghalt. Súlyosan megsérültek azok is, akiknek kiszakadt az ülésük a padlóból.
A repülőgép külső része viszonylag épen maradt, de a nyílásain elkezdte elönteni a víz.
A helyzetet nehezítette, hogy a mentőtutaj kinyílt a konyha keskeny folyosóján. A felfújódott tutaj elzárta a menekülés útját, ezért a pilótafülkéből csak az ablakon keresztül lehetett kijutni.
A kapitány beugrott a hideg vízbe, a baloldali szárnyhoz úszott, felkapaszkodott rá, és kinyitotta a vészkijáratokat. Két utas így menekült ki a gépből. A legtöbb túlélő a jobboldali szárnyon keresztül jutott ki a DC-9-ből.
A repülőgép orra lefelé süllyedt, majd egyszer csak eltűnt a vízben hánykolódó utasok szeme elől.
A 40 túlélőnek még másfél órát kellett várnia, amíg megérkeztek a helikopterek. Addig a Pan Am egy Boeing-727-as utasgépe körözött a fejük felett, amely épp a közelben repült, és a pilótái megadták a tragédia helyszínének pontos koordinátáit a mentőknek. Közben két mentőgép tutajokat dobott le a túlélőknek. A kapitány bemászott az egyikbe, a navigátor a másikba, de az erős szélben és hullámzásban nem tudtak visszaevezni a többiekhez. A túlélők csoportja az egyik vészhelyzeti csúszdába kapaszkodott, ami az első ajtó kinyitásakor felfújódott, majd leszakadt a gépről.
Az amerikai haditengerészet helikoptere érkezett elsőként. Ez összesen 26 embert vett a fedélzetére, és a túlterhelés miatt csak nehezen tudott visszatérni San Juanba. A Parti Őrség helikoptere volt a következő, de csak négy utast tudott felvenni, mert elromlott a csörlő. A pilóta leereszkedett a tenger szintjéig, hogy kézzel húzzák be az embereket a vízből, de a 4 méter magas hullámok életveszélyessé tették ezt a próbálkozást.
Végül a tengerészgyalogság helikopterei mentették ki az utolsó túlélőket a tengerből, már sötétedés után. Az utolsó ember, akit felcsörlőztek a vízből, az elsőtiszt volt.
A túlélők mellett egy holttestet is kiemeltek. Ez volt az egyetlen holttest, amelyet megtaláltak az ALM 980-as járat katasztrófája után.
A Szövetségi Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) vizsgálata szerint a baleset a kapitány rossz döntései okozták. Nem lett volna szabad harmadszor is megkísérelnie a leszállást St. Maartenen, hanem a második kísérlet után San Juanra kellett volna repülnie.
A baleset után DeWitt kapitányt elbocsátották, és soha többé nem vezetett repülőgépet. A pilóta egy interjúban azt mondta, az nyomasztotta leginkább, hogy két gyerek is volt a fedélzeten.
Láttam őket a beszálláskor. Az édesapjukkal együtt meghaltak.
A bizottság azt is megállapította, hogy a régi típusú biztonsági övek zárjai kiszakadtak a becsapódáskor, ezért a katasztrófa nyomán bevezették azokat a biztonsági öveket, amelyeket ma is használnak az utasszállító repülőgépeken. Továbbá megtiltották továbbá a harmadik leszállási kísérletet a pilóták számára, és bevezették a szabályt, hogy két megszakított leszállás után kötelező egy másik repülőtérre repülni.