Elfogyott az üzemanyag, a viharos tengerre szállt le az utasszállító gép

Az ALM Antillean Airlines 980-as járatát az Overseas National Airways (ONA) üzemeltetette. A DC-9 típusú repülőgép 1970. május 2-án indult a New York-i John F. Kennedy repülőtérről a St. Maarten-i Princess Juliana repülőtérre, a Holland Antillákra. A fedélzeten 57 utas és 6 fős legénység utazott, összesen 63 fő. A járatot a 37 éves Balsey DeWitt kapitány vezette (12,000 repült óra), az elsőtiszt pedig Harry Evans volt (3,500 repült óra). A szabályok előírták egy navigátor jelenlétét is, akinek gyakorlatilag semmi dolga nem volt ezeken az utakon. Hugh Hart navigátor (7,000 repült óra) ezért a kabinban és nem a pilótafülkében utazott.

Az ONA légitársaság egy DC-9 típusú repülőgépe

Fotó: Wikipedia

A kapitány az előírt mennyiségű üzemanyag felvétele mellett döntött, nem tankolt többet, de ez elvileg elegendő volt az előre kijelölt San Juan-i kitérő repülőtér eléréséhez. A gép a viharok és a turbulencia miatt azonban alacsonyabb magasságra kényszerült Bermuda fölött, ami növelte az üzemanyag-fogyasztást. Az úticél előtt pedig azzal szembesült a személyzet, hogy az időjárás rosszabb, mint amit az irányító rádión jelzett.

A kapitány háromszor is elhibázta a megközelítést.

Nem volt mit tenni, el kellett indulni a kitérő repülőtérre, San Juanra, ekkor már azonban veszélyesen lecsökkent az üzemanyag mennyisége.

A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre a viharos tengeren

A kapitány útközben St. Croix felé fordult, mert az közelebb volt, de már ez sem segített rajtuk. Balsey DeWitt kénytelen volt belátni, hogy nem érik el a repülőteret. Ekkor szólt a vezető utaskísérőnek, és ezt mondta:

Lehet, hogy kénytelenek leszünk a vízre szállni.

Az utaskísérő azonnal tájékoztatta az utasokat erről, de mivel a kapitány csak mint eshetőséget említette a kényszerleszállást, nem pedig tényként, az utasok nem hallgattak rá.

Volt, aki nemhogy nem kapcsolta be a biztonsági övét, de állt vagy a kabinban járkált és fényképezett.

A kapitány óvatosan ereszkedett, 100 méterenként megállította a süllyedést, hogy megfigyelhesse a hullámok irányát a viharban. Végül 6 méter magasságon háromszor felvillantotta az „öveket becsatolni” tablót az utaskabinban, mert a fedélzeti telefonrendszer nem működött. Közben kiabált is a pilótafülke nyitott ajtaján át:

Becsapódunk!

A navigátor és a vezető utaskísérő épp a mentőtutajt próbálták kicibálni a rekeszéből. Alig volt idejük beugrani egy-egy hátrafelé néző személyzeti ülésbe, de a biztonsági övüket már nem volt tudták bekapcsolni. Egy stewardess, Margareth Abraham állt és az utasok övét ellenőrizte éppen.