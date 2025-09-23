Itt a rovarapokalipszis, mégis sokan fognak örülni

Mindeközben a mindennapokban kevéssé észleljük a változást. A rovarok többsége kicsi, rejtett életet él, így az eltűnés sokáig csendben zajlik. Mégis, amikor már észrevesszük, gyakran késő: a visszafordítás nehezebb, a rendszerek ellenállóképessége pedig gyengül.

Aggasztó mértékben csökken a rovarok száma az embertől távoli vidékeken is

Fotó: WOLFRAM STEINBERG / DPA

A rovarok már a távoli vidékeken is fogyatkoznak

A ScienceAlert cikke egy riasztó tendenciára hívja fel a figyelmet: az eltűnés jelei nem csupán városok, mezőgazdasági táblák vagy ipari tájak közelében mutatkoznak. Új megfigyelések szerint a rovarok mennyisége és sokfélesége csökken olyan térségekben is, amelyeket eddig viszonylag háborítatlannak véltünk.

Ráadásul a jelenség túlmutat a megszokott bűnbakokon. Az ember nem lakta helyek, távoli erdőségek, hegyvidéki rétek vagy védett területek sem mentesek a trendtől. Úgy tűnik, a rovarközösségek pusztulása nemcsak a közvetlen földhasználat következménye, hanem szélesebb, határokon átterjedő folyamatoké is.

Mi áll a pusztulás mögött?

Először is, a klímaváltozás szerkezeti változásokat kényszerít ki az élővilágban. A hőhullámok, a szélsőséges csapadék, az aszályok és a hőmérséklet-ingadozások felborítják a fejlődési ciklusokat, a rajzás időzítését és a táplálék elérhetőségét. Következésképp egyes fajok kiszorulnak, mások pedig nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni.

Másodszor, a szennyezők és tápanyagok messzire jutnak.

A levegőbe kerülő növényvédőszer-permetek, mikroműanyagok és nehézfémek a széllel és a vízzel olyan régiókba is elérnek, amelyek messze esnek a forrástól.

Ugyanakkor a fényszennyezés „égboltfénye” is több tíz kilométerre bevilágít, megzavarva az éjszakai rovarok tájékozódását és szaporodását.

Harmadszor, az invazív fajok és kórokozók rejtett ostromot indítanak. A globális kereskedelem és a felmelegedés együtt új versenytársakat és betegségeket juttat olyan helyekre, ahol a helyi közösségek korábban stabilak voltak. Ezzel szemben a korábbi menedékek egyre kevésbé biztosak; a mozaikos élőhelyek beszűkülnek, a genetikai sokféleség csökken.

Virágot beporzó háziméh

Fotó: ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto

Végül, a töredezett táj miatt a regeneráció lelassul. Még ha egy völgyben érintetlennek tűnik is az erdő, a környező tájak változása megszakíthatja a vándorlási útvonalakat és a forráspopulációk utánpótlását. Ezért a látszólagos izoláció nem véd meg: a hálózat gyengülése minden csomópontot érint.