A sót övező mítosz: a kevesebb mindig jobb?

Több nagy megfigyeléses vizsgálat úgynevezett J-alakú összefüggést ír le a sóbevitel és a szív-érrendszeri események között. Vagyis a nagyon alacsony sófogyasztás mellett sem feltétlenül csökken tovább a kockázat, sőt, egy ponton növekedhet is. A tények árnyaltak, ezért érdemes az egészségügyi hatás értékelésénél a mértéket és a kontextust előtérbe helyezni.

A kevés sóbevitel majdnem olyan káros lehet, mint a túlzott

Fotó: GARO / Phanie

A túl alacsony sóbevitel árnyoldalai

Bár a vérnyomás mérséklése fontos cél, a túl szigorú sómegvonás a szervezet stresszrendszereit is aktiválhatja.

Kutatások szerint nagyon alacsony nátriumbevitel mellett fokozódhat a renin–angiotenzin–aldoszteron rendszer és a szimpatikus idegrendszer aktivitása.

Ez közvetve ronthatja az érfali tónus szabályozását, és egyes embereknél kedvezőtlen anyagcsere-változásokat idézhet elő. Következésképp a szélsőségek kerülése itt is kulcs.

Mindemellett gyakorlati problémák is felmerülhetnek. Melegben, fizikai aktivitás során, vagy bizonyos foglalkozásoknál a verejtékezés jelentős nátriumvesztéssel jár. Ilyenkor a túlságosan visszafogott sófogyasztás szédülést, gyengeséget, görcsöket okozhat, és ritka esetben akár veszélyes hiponatrémiához vezethet. Emellett, ahol a jódozott só a fő jódforrás, a túl kevés só csökkentheti a jódbevitelt, ami hosszabb távon pajzsmirigyproblémákat is előidézhet.

Miért ellentmondásos a bizonyíték?

Az eltérő módszertan sokat számít. A sófogyasztás mérése nem könnyű: a 24 órás vizeletgyűjtés a pontosabb, míg az egyszeri “spot” minták félrevezethetnek. Ráadásul a megfigyeléses vizsgálatoknál a fordított okozatiság is torzíthat: a krónikus betegek gyakran eleve kevesebb sót esznek orvosi tanácsra, miközben magasabb a kockázatuk. Így az egészségügyi hatás megítéléséhez gondos, hosszú távú, kontrollált vizsgálatokra van szükség.

Ugyanakkor a klinikai próbák egyik közös üzenete világos: a magas vérnyomásban szenvedők többsége profitál a visszafogott sóbevitelből, különösen, ha ezt zöldségekben, gyümölcsökben és káliumban gazdag étrenddel társítjuk.

Ezzel szemben az egészséges, aktív, izzadással sok nátriumot vesztő embereknél a túl alacsony sóbevitel már nem biztos, hogy előnyös. Ennélfogva a személyre szabás a legjobb irány.