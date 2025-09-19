Ez az egyszerű trükk segíthet a magas vérnyomás ellen, mégis alig ismert

Egy frissen megjelent amerikai tanulmány meglepő eredményre jutott: az Egyesült Államok felnőtt lakosságának alig 6 százaléka cseréli le a hagyományos konyhasót valamilyen sóhelyettesítő termékre, pedig ezek jelentősen csökkenthetnék a magas vérnyomást. A vizsgálatot a National Health and Nutrition Examination Survey adatai alapján készítették, amelyeket két évtizeden át gyűjtöttek.
A sóhelyettesítő lényege, hogy a nátrium-klorid egy részét kálium-kloriddal, illetve más ásványi anyagokkal váltják ki.
Ezáltal az étel íze megmarad, viszont kevesebb káros nátrium kerül a szervezetbe, miközben a kálium jótékonyan hat a szív- és érrendszerre.
Az orvosok szerint így akár gyógyszerek mellett is segíthet a vérnyomás rendezésében.
A vizsgálat szerint még a magas vérnyomással küzdők közül is kevesen használnak ilyen készítményeket. Ez azért is megdöbbentő, mert az Egyesült Államokban a hipertónia az egyik vezető halálok. Az American Heart Association napi 2300 mg nátrium alatti bevitelt javasol, a legideálisabb célértéknek pedig az 1500 mg-ot jelölte meg. A sóhelyettesítő ebben hatékony segítséget nyújthatna.
Fontos azonban megjegyezni: nem mindenkinek ajánlott a használata.
Vesebetegségben szenvedőknél, illetve káliumszintet befolyásoló gyógyszert szedőknél akár káros hatásokkal is járhat. Ilyen esetekben a túl sok kálium veszélyes lehet.
A szakértők szerint a háttérben több tényező állhat:
A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az egészségügyi hatóságoknak és az orvosoknak is aktívabb szerepet kellene vállalniuk a tájékoztatásban. Ha többen megismernék és biztonságosan alkalmaznák a sóhelyettesítőt, akkor ez egy egyszerű, olcsó és hatékony módszer lehetne a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítására.