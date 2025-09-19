Ez az egyszerű trükk segíthet a magas vérnyomás ellen, mégis alig ismert

Egy frissen megjelent amerikai tanulmány meglepő eredményre jutott: az Egyesült Államok felnőtt lakosságának alig 6 százaléka cseréli le a hagyományos konyhasót valamilyen sóhelyettesítő termékre, pedig ezek jelentősen csökkenthetnék a magas vérnyomást. A vizsgálatot a National Health and Nutrition Examination Survey adatai alapján készítették, amelyeket két évtizeden át gyűjtöttek.

A magas vérnyomás ma már népbetegség, pedig sóhelyettesítőkkel megelőzhető az állapot kialakulása.

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Mi is az a sóhelyettesítő, ami jelentősen csökkentheti a magas vérnyomást?

A sóhelyettesítő lényege, hogy a nátrium-klorid egy részét kálium-kloriddal, illetve más ásványi anyagokkal váltják ki.

Ezáltal az étel íze megmarad, viszont kevesebb káros nátrium kerül a szervezetbe, miközben a kálium jótékonyan hat a szív- és érrendszerre.

Az orvosok szerint így akár gyógyszerek mellett is segíthet a vérnyomás rendezésében.

Hatékony, mégis alig ismert megoldás

A vizsgálat szerint még a magas vérnyomással küzdők közül is kevesen használnak ilyen készítményeket. Ez azért is megdöbbentő, mert az Egyesült Államokban a hipertónia az egyik vezető halálok. Az American Heart Association napi 2300 mg nátrium alatti bevitelt javasol, a legideálisabb célértéknek pedig az 1500 mg-ot jelölte meg. A sóhelyettesítő ebben hatékony segítséget nyújthatna.

Fontos azonban megjegyezni: nem mindenkinek ajánlott a használata.

Vesebetegségben szenvedőknél, illetve káliumszintet befolyásoló gyógyszert szedőknél akár káros hatásokkal is járhat. Ilyen esetekben a túl sok kálium veszélyes lehet.

Miért nem terjed el?

A szakértők szerint a háttérben több tényező állhat:

sokan nem ismerik a sóhelyettesítőt,

mások nem tudják, hol szerezhetik be,

vagy egyszerűen félnek az új termékektől.

Az ár is szerepet játszhat, hiszen ezek a készítmények általában drágábbak a hagyományos sónál.

A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az egészségügyi hatóságoknak és az orvosoknak is aktívabb szerepet kellene vállalniuk a tájékoztatásban. Ha többen megismernék és biztonságosan alkalmaznák a sóhelyettesítőt, akkor ez egy egyszerű, olcsó és hatékony módszer lehetne a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítására.