Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az egyszerű trükk segíthet a magas vérnyomás ellen, mégis alig ismert

magas vérnyomás

Ez az egyszerű trükk segíthet a magas vérnyomás ellen, mégis alig ismert

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Világszerte milliók életét rövidíti meg a magas vérnyomás, pedig egy egyszerű megoldás segíthet a megelőzésben. A kutatások szerint a sóhelyettesítő hatékony fegyver lehetne, ám az embereknek csak töredéke él vele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magas vérnyomásegészségvérnyomáscsökkentéskonyhasóvérnyomás emelkedésvérnyomástáplálkozásétkezés

Egy frissen megjelent amerikai tanulmány meglepő eredményre jutott: az Egyesült Államok felnőtt lakosságának alig 6 százaléka cseréli le a hagyományos konyhasót valamilyen sóhelyettesítő termékre, pedig ezek jelentősen csökkenthetnék a magas vérnyomást. A vizsgálatot a National Health and Nutrition Examination Survey adatai alapján készítették, amelyeket két évtizeden át gyűjtöttek.

A magas vérnyomás ma már népbetegség, pedig sóhelyettesítőkkel megelőzhető az állapot kialakulása.
A magas vérnyomás ma már népbetegség, pedig sóhelyettesítőkkel megelőzhető az állapot kialakulása.
Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Mi is az a sóhelyettesítő, ami jelentősen csökkentheti a magas vérnyomást?

A sóhelyettesítő lényege, hogy a nátrium-klorid egy részét kálium-kloriddal, illetve más ásványi anyagokkal váltják ki. 

Ezáltal az étel íze megmarad, viszont kevesebb káros nátrium kerül a szervezetbe, miközben a kálium jótékonyan hat a szív- és érrendszerre.

Az orvosok szerint így akár gyógyszerek mellett is segíthet a vérnyomás rendezésében.

Hatékony, mégis alig ismert megoldás

A vizsgálat szerint még a magas vérnyomással küzdők közül is kevesen használnak ilyen készítményeket. Ez azért is megdöbbentő, mert az Egyesült Államokban a hipertónia az egyik vezető halálok. Az American Heart Association napi 2300 mg nátrium alatti bevitelt javasol, a legideálisabb célértéknek pedig az 1500 mg-ot jelölte meg. A sóhelyettesítő ebben hatékony segítséget nyújthatna.

Fontos azonban megjegyezni: nem mindenkinek ajánlott a használata. 

Vesebetegségben szenvedőknél, illetve káliumszintet befolyásoló gyógyszert szedőknél akár káros hatásokkal is járhat. Ilyen esetekben a túl sok kálium veszélyes lehet.

Miért nem terjed el?

A szakértők szerint a háttérben több tényező állhat: 

  • sokan nem ismerik a sóhelyettesítőt, 
  • mások nem tudják, hol szerezhetik be, 
  • vagy egyszerűen félnek az új termékektől. 
  • Az ár is szerepet játszhat, hiszen ezek a készítmények általában drágábbak a hagyományos sónál.

A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az egészségügyi hatóságoknak és az orvosoknak is aktívabb szerepet kellene vállalniuk a tájékoztatásban. Ha többen megismernék és biztonságosan alkalmaznák a sóhelyettesítőt, akkor ez egy egyszerű, olcsó és hatékony módszer lehetne a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!