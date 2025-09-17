Döbbenetes kutatás: veszélyben vannak a sovány emberek

A Steno Diabetes Center és az Aarhusi Egyetemi Kórház szakemberei több mint 85 ezer ember egészségügyi adatait elemezték. Az átlagosan 66 éves résztvevők vizsgálata során kiderült: azoknál, akiknek testtömegindexe (BMI) 18,5 alatt volt, sokkal nagyobb eséllyel következett be haláleset az öt év követési idő alatt, mint a normál tartomány felső részén (22,5–25) lévőknél. A soványság tehát kockázatosabb lehet a túlsúlynál.

A soványság veszélye: a normál tartomány alsó határa is kockázatos

A tanulmány szerint még azok is fokozott veszélynek vannak kitéve, akik a normál BMI-tartomány alsó részén mozognak (18,5–22,5). A 20 alatti BMI kétszeres halálozási kockázatot jelentett, míg a 20–22,5 közötti érték 27 százalékkal emelte a rizikót. Ezzel szemben a túlsúlyos kategóriába (25–30) tartozóknál nem tapasztaltak növekedést a halálozási arányban, ami a „fat but fit”, azaz „kövér, de fitt” jelenségre utalhat.

Miért lehet veszélyes a soványság?

A kutatók szerint a soványság hátterében gyakran állhat alultápláltság, gyenge immunrendszer vagy tápanyaghiány, amelyek mind növelik a fertőzések és betegségek súlyosságát. Ezzel szemben az elhízás inkább a cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, valamint többféle daganat kialakulásának kockázatát fokozza.

A tanulmány rámutatott arra is, hogy a zsíreloszlás kulcsfontosságú. A hasi zsigeri zsír kifejezetten káros, mert megzavarja az anyagcserét és elősegíti a szív- és érrendszeri problémákat.

Nem mindegy, hogy a felesleges zsír a hason, vagy inkább a combon és a csípőn raktározódik.

Változik a BMI

A tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy a legalacsonyabb halálozási kockázattal járó BMI-határ az elmúlt években eltolódhatott. Egykor a 20–25 közötti tartomány számított ideálisnak, de a modern orvoslás és az általános egészségi állapot javulása miatt ma már a 25 körüli érték tűnik biztonságosabbnak.

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy sem a túlsúly, sem a soványság nem hagyható figyelmen kívül.

Az elhízás személyre szabott kezelést igényel, de a túlzott karcsúság veszélyeire is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani.