Őrült expedíció: Még soha senki nem evezett végig a Pápua Új-Guineai Baliem folyón

Miért pont a Baliem?

Backshall így fogalmazott az indulás előtt: „Szívem mélyén hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb expedíció, amelyet még meg lehet tenni ezen a bolygón. Gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy elsőként lássak olyan helyeket, amelyeket még soha senki más.” A Baliem folyó több mint 500 kilométeren át vágja át magát meredek szurdokokon, érintetlen őserdőkön és elzárt völgyeken keresztül, ahol ősi törzsek élnek, akik még a modern világgal is alig érintkeztek. Néhány törzs ellenségesen is reagált arra, amikor Steve Backshall a stábjával megjelent.

Steve Backshall extrém folyami kihívása a Pápua Új-Guineai Baliem folyón.

Fotó: Viasat World

Ősi törzsek titkai

A Baliem völgye nemcsak természeti csodáiról, hanem bizarr hagyományairól is ismert. A Dani törzsnél Steve saját szemével látta, ahogy az asszonyok hiányzó ujjakkal élnek: ha meghal egy családtag, saját ujjaikat vágják le gyászuk jeléül. Az egyik faluban pedig egy több mint 200 éves, füstöléssel mumifikált törzsi harcossal kellett egy kunyhóban éjszakáznia, amit a helyiek megtiszteltetésnek tartanak, valamint meggyőződésük, hogy ennek köszönhetően sok felesége lesz majd.

Még félelmetesebb történeteket hallott az Asmat törzsnél: egy hatalmas krokodil 17 embert ölt meg a faluban, mielőtt végül lándzsával leterítették. És bár a kannibalizmus mára eltűnt, a helyiek büszkén mesélnek elődeik fejvadászatairól.

Halálos zúgók

Már az első napokban kiderült, hogy a kaland sokkal veszélyesebb, mint amire számítottak. A folyó sziklái úgy élesedtek, „mintha tőrökből lenne kirakva a meder”, és Steve kajakja többször kis híján széttört. Egy örvényben aztán többször átfordult, onnan már csak társai mentették ki: „Amikor beszippantott, tudtam, hogy vége. Történelem leszek. Ez volt az a pillanat, amikor tényleg meghúztam a vészféket.”

Fotó: Viasat World

A természet arcai

A küzdelmes napok között akadtak lélegzetelállító pillanatok is. Steve így kiáltott fel egy ponton: „Olyan, mintha bármelyik pillanatban dinoszauruszok bukkannának elő a fák közül.” A dzsungel mélyén valóban olyan állatokra bukkantak, amelyek a prehisztorikus múltból is származhatnának: káprázatos paradicsommadarakra és hálókat szövő aranyselyem-pókokra, amelyek még apró madarakat is képesek csapdába ejteni.