Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Pápua Új-Guinea

Őrült expedíció: Még soha senki nem evezett végig a Pápua Új-Guineai Baliem folyón

Steve Backshall, a BAFTA-díjas brit felfedező legújabb vállalkozásában a világ egyik legveszélyesebb, több szakaszán feltérképezetlen folyóját, a pápuai Baliemet próbálja meghódítani. A folyót, ami krokodiloktól hemzseg, ahol egy rossz evezőcsapás a biztos halált jelentheti, és amely mentén olyan törzsek élnek, amelynek nőtagjai gyász idején a saját ujjaikat vágják le. Backshallt a világ egyik legvadabb dzsungelében a betegség ugyanúgy nem kerüli el, mint a kultúrsokk – útját a magyar nézők október 3-án 19:00 órától követhetik a Viasat Nature csatornán.
Miért pont a Baliem?

Backshall így fogalmazott az indulás előtt: „Szívem mélyén hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb expedíció, amelyet még meg lehet tenni ezen a bolygón. Gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy elsőként lássak olyan helyeket, amelyeket még soha senki más.” A Baliem folyó több mint 500 kilométeren át vágja át magát meredek szurdokokon, érintetlen őserdőkön és elzárt völgyeken keresztül, ahol ősi törzsek élnek, akik még a modern világgal is alig érintkeztek. Néhány törzs ellenségesen is reagált arra, amikor Steve Backshall a stábjával megjelent.

Steve Backshall extrém folyami kihívása a Pápua Új-Guineai Baliem folyón.
Steve Backshall extrém folyami kihívása a Pápua Új-Guineai Baliem folyón.
Fotó: Viasat World

 

Ősi törzsek titkai

 A Baliem völgye nemcsak természeti csodáiról, hanem bizarr hagyományairól is ismert. A Dani törzsnél Steve saját szemével látta, ahogy az asszonyok hiányzó ujjakkal élnek: ha meghal egy családtag, saját ujjaikat vágják le gyászuk jeléül. Az egyik faluban pedig egy több mint 200 éves, füstöléssel mumifikált törzsi harcossal kellett egy kunyhóban éjszakáznia, amit a helyiek megtiszteltetésnek tartanak, valamint meggyőződésük, hogy ennek köszönhetően sok felesége lesz majd.

Még félelmetesebb történeteket hallott az Asmat törzsnél: egy hatalmas krokodil 17 embert ölt meg a faluban, mielőtt végül lándzsával leterítették. És bár a kannibalizmus mára eltűnt, a helyiek büszkén mesélnek elődeik fejvadászatairól. 

 

Halálos zúgók 

Már az első napokban kiderült, hogy a kaland sokkal veszélyesebb, mint amire számítottak. A folyó sziklái úgy élesedtek, „mintha tőrökből lenne kirakva a meder”, és Steve kajakja többször kis híján széttört. Egy örvényben aztán többször átfordult, onnan már csak társai mentették ki: „Amikor beszippantott, tudtam, hogy vége. Történelem leszek. Ez volt az a pillanat, amikor tényleg meghúztam a vészféket.”

Fotó: Viasat World

 

A természet arcai

A küzdelmes napok között akadtak lélegzetelállító pillanatok is. Steve így kiáltott fel egy ponton: „Olyan, mintha bármelyik pillanatban dinoszauruszok bukkannának elő a fák közül.” A dzsungel mélyén valóban olyan állatokra bukkantak, amelyek a prehisztorikus múltból is származhatnának: káprázatos paradicsommadarakra és hálókat szövő aranyselyem-pókokra, amelyek még apró madarakat is képesek csapdába ejteni.

Az egyik faluban pedig egy több mint 200 éves, füstöléssel mumifikált törzsi harcossal kellett egy kunyhóban éjszakáznia.
Fotó: Viasat World

 

Tudta, hogy…?

  • Steve Backshall BAFTA-díjas műsorvezető, aki a Deadly 60 sorozattal vált világhírűvé
  • Több mint 100 országban járt, és új állatfajokat fedezett fel
  • Megmászott ismeretlen himalájai csúcsokat, és lemerült Mexikó víz alatti barlangjaiba
  •  A pápuai Dani törzs ma is őrzi különleges hagyományát: a törzsfőnökök mumifikálását, amelyek közül némelyik több mint 200 éves

 

(Forrás: Viasat World)
 

 

