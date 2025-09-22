Riasztó felfedezés: ez a tényező titokban drámaian növeli a leghalálosabb rák esélyét

Sokáig csak annyit tudtunk, hogy a rossz szájhigiénia különféle betegségekhez vezethet, de most az amerikai NYU School of Medicine kutatói részletesebben feltárták, pontosan mely kórokozók veszélyesek. A vizsgálat szerint a szájüregi baktériumok és gombák nemcsak ínybetegségeket okozhatnak, hanem komoly szerepük lehet a daganatok kialakulásában is. A kutatás egyik újdonsága, hogy elsőként mutatott rá: a szájban természetesen előforduló Candida gomba is összefüggésbe hozható a hasnyálmirigyrákkal. Ez azért különösen aggasztó, mert a Candida a legtöbb ember szervezetében jelen van, ám túlszaporodása súlyos következményekkel járhat.

A szájüregi baktériumok és gombák akár háromszorosára is növelhetik a hasnyálmirigyrák esélyét.

Hogyan zajlott a szájüregi baktériumok és gombák vizsgálata?

A tudósok két nagy amerikai kutatás adatait elemezték, összesen 900 résztvevő bevonásával. A vizsgálat kezdetén a résztvevők nyálmintát adtak, majd közel kilenc éven át követték egészségi állapotukat. A végső elemzésben 445 hasnyálmirigyrákban szenvedő páciens adatait vetették össze 445 egészséges emberével.

Az eredmények megdöbbentőek voltak: összesen 24 mikroorganizmust azonosítottak, amelyek közül több is szoros kapcsolatban állt a rák kialakulásával. Ezek egy része olyan baktérium, amelyről már ismert volt, hogy súlyos fogínygyulladást és a csontokat is károsító fog körüli (periodontális) betegségeket okozhat.

A kutatás szerint ezeknek a mikrobáknak a jelenléte több mint háromszorosára növelte a hasnyálmirigyrák kialakulásának esélyét.

Diagnosztikai lehetőség a szájüregből

Az eredmények alapján a kutatók egy olyan eszközt fejlesztettek ki, amely a szájüregi mikrobiom vizsgálatával képes lehet előre jelezni a daganat kialakulásának kockázatát. Ez a módszer a jövőben segíthet abban, hogy az orvosok időben kiszűrjék a veszélyeztetett személyeket.

Ahogy Jiyoung Ahn professzor, a tanulmány egyik szerzője fogalmazott:

Ha feltérképezzük a szájban élő baktériumokat és gombákat, az onkológusok előre azonosíthatják, kiknek van szüksége alaposabb rákszűrésre.”

A „néma gyilkos”, amelyet ritkán fedeznek fel időben

A hasnyálmirigyrák hírhedten alattomos betegség, amely sokszor csak előrehaladott állapotban okoz tüneteket. Évente több tízezer áldozatot követel, és az előrejelzések szerint 2040-re rekordszámú, több mint 200 ezer új esetet diagnosztizálhatnak világszerte. Ha a betegséget időben felismerik, a túlélési arány jelentősen javul: az érintettek fele legalább egy évig él a diagnózis után. Ám ha a daganat már átterjedt a szervezet más részeire, a túlélési arány drámaian lecsökken – mindössze 10 százalék éri meg az egyéves határt.