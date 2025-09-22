Riasztó felfedezés: ez a tényező titokban drámaian növeli a leghalálosabb rák esélyét

Sokáig csak annyit tudtunk, hogy a rossz szájhigiénia különféle betegségekhez vezethet, de most az amerikai NYU School of Medicine kutatói részletesebben feltárták, pontosan mely kórokozók veszélyesek. A vizsgálat szerint a szájüregi baktériumok és gombák nemcsak ínybetegségeket okozhatnak, hanem komoly szerepük lehet a daganatok kialakulásában is. A kutatás egyik újdonsága, hogy elsőként mutatott rá: a szájban természetesen előforduló Candida gomba is összefüggésbe hozható a hasnyálmirigyrákkal. Ez azért különösen aggasztó, mert a Candida a legtöbb ember szervezetében jelen van, ám túlszaporodása súlyos következményekkel járhat.
A tudósok két nagy amerikai kutatás adatait elemezték, összesen 900 résztvevő bevonásával. A vizsgálat kezdetén a résztvevők nyálmintát adtak, majd közel kilenc éven át követték egészségi állapotukat. A végső elemzésben 445 hasnyálmirigyrákban szenvedő páciens adatait vetették össze 445 egészséges emberével.
Az eredmények megdöbbentőek voltak: összesen 24 mikroorganizmust azonosítottak, amelyek közül több is szoros kapcsolatban állt a rák kialakulásával. Ezek egy része olyan baktérium, amelyről már ismert volt, hogy súlyos fogínygyulladást és a csontokat is károsító fog körüli (periodontális) betegségeket okozhat.
A kutatás szerint ezeknek a mikrobáknak a jelenléte több mint háromszorosára növelte a hasnyálmirigyrák kialakulásának esélyét.
Az eredmények alapján a kutatók egy olyan eszközt fejlesztettek ki, amely a szájüregi mikrobiom vizsgálatával képes lehet előre jelezni a daganat kialakulásának kockázatát. Ez a módszer a jövőben segíthet abban, hogy az orvosok időben kiszűrjék a veszélyeztetett személyeket.
Ahogy Jiyoung Ahn professzor, a tanulmány egyik szerzője fogalmazott:
Ha feltérképezzük a szájban élő baktériumokat és gombákat, az onkológusok előre azonosíthatják, kiknek van szüksége alaposabb rákszűrésre.”
A hasnyálmirigyrák hírhedten alattomos betegség, amely sokszor csak előrehaladott állapotban okoz tüneteket. Évente több tízezer áldozatot követel, és az előrejelzések szerint 2040-re rekordszámú, több mint 200 ezer új esetet diagnosztizálhatnak világszerte. Ha a betegséget időben felismerik, a túlélési arány jelentősen javul: az érintettek fele legalább egy évig él a diagnózis után. Ám ha a daganat már átterjedt a szervezet más részeire, a túlélési arány drámaian lecsökken – mindössze 10 százalék éri meg az egyéves határt.
Bár a hasnyálmirigyrák leggyakrabban 75 év felettieknél fordul elő, az utóbbi években egyre több esetet diagnosztizálnak fiataloknál is. Különösen aggasztó, hogy a fiatal nők körében 1990 óta 200 százalékkal emelkedett az előfordulás. A kutatók pontos magyarázatot egyelőre nem tudnak adni a jelenségre, de az elhízás és bizonyos környezeti tényezők szerepét valószínűsítik.
A hasnyálmirigyrák kezdeti jelei gyakran összetéveszthetők más betegségekkel. A legfontosabb tünetek közé tartozik a sárgaság – amikor a szemfehérje és a bőr sárgás árnyalatúvá válik –, az indokolatlan fogyás, az étvágytalanság, a hasi fájdalom, a viszketés és a sötét színű vizelet. Ezek a tünetek természetesen nem mindig utalnak rákra, de ha négy hétnél tovább fennállnak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A korai felismerés életet menthet.
A szájban található mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) normál körülmények között is jelen vannak a szervezetben. Ha azonban elszaporodnak, krónikus gyulladást okozhatnak, amely kedvez a daganatok kialakulásának.
Az ínygyulladás és a fogágybetegségek például közvetlenül is gyengítik az immunrendszert, a szájban élő kórokozók pedig a nyál közvetítésével eljuthatnak a hasnyálmirigyig, ahol súlyos károkat idézhetnek elő.
A kutatók hangsúlyozzák:
a rendszeres fogmosás és fogselyemhasználat nemcsak a fogak és az íny egészségét védi, hanem a daganatok megelőzésében is szerepet játszhat.
Emellett a dohányzás kerülése és az egészséges testsúly megőrzése is kulcsfontosságú.
A statisztikák szerint a hasnyálmirigyrákos esetek
A szájban élő mikrobák tehát korántsem ártalmatlan „lakótársak”: kutatások szerint jelentősen növelhetik a hasnyálmirigyrák kockázatát. Bár a pontos ok-okozati összefüggést még vizsgálják, egyre világosabb, hogy a szájhigiénia kulcsszerepet játszik nemcsak a fogak, hanem az egész szervezet egészségének megőrzésében.
A teljes tanulmány a JAMA Oncology rákkutatással foglalkozó szaklapban olvasható.