Rendkívüli

szem

Kiderült az igazság: a kék szem valójában nem is kék!

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
A kék szem mindig különleges figyelmet keltett. De vajon mitől kék a szem? Az újabb tudományos magyarázat szerint a kék szem nem a festékanyag (pigment) miatt kék. Ellenkezőleg: a szem kék árnyalata optikai trükk, amely a fény jellegzetes szóródásából születik.
Az írisz – a szem színes része – nagyon kevés melanint tartalmaz a kék szeműeknél. A melanin a barna és fekete árnyalatokért felelős pigment. Mivel kevés van belőle a kék szeműek íriszének elülső rétegében, a beérkező fény zöme nem nyelődik el, hanem szóródik. 

szem Close-up of a female's eye. GARO/PHANIE (Photo by GARO / Phanie via AFP)
A szem kék színét nem színanyag, hanem a fényszóródás okozza
Fotó: GARO / Phanie

A kék szem nem pigment, hanem fizika

És itt jön a trükk: a finom kollagénrostok és mikroszerkezetek a rövidebb hullámhosszú, kék fényt hatékonyabban szórják vissza felénk (Tyndall- vagy Rayleigh-szórás). Ezért látjuk a szemet kéknek – noha valójában nincs „kék” festékanyag benne. Hasonlóan ahhoz, ahogy az égbolt is kéknek látszik, pedig nincs benne kék pigment.

A szemszín mögött húzódó genetika is izgalmas.

A kék szemhez gyakran a HERC2 és az OCA2 gének környékén található szabályozó variánsok kapcsolódnak. Ezek nem kék festéket kódolnak, hanem azt befolyásolják, mennyi melanin termelődik az íriszben. 

Kevesebb melanin, erősebb fényszórás, látványosabb kék. 

Ráadásul a populációgenetikai vizsgálatok szerint a kék szem viszonylag fiatal jelenség az emberi evolúcióban. Egy ősi, Európában elterjedt variáns lehetett a kiindulópont, amely fokozatosan vált gyakoribbá. Ugyanakkor a szemszín poligénes: több gén és számos variáció együttesen alakítja a végső árnyalatot.

Miért tűnik néha zöldnek a kék szem?

Gyakori tapasztalat, hogy a kék szem bizonyos fényekben zöldesbe fordul. Ennek oka a szemszín „rétegzett” természete. Ha az íriszben valamivel több a melanin – különösen a sárgás-vöröses tónusú feomelanin –, a fényszóródás és a pigment finom kombinációja zöld árnyalatot adhat. Így jön létre a zöld szem, a kék és a barna közötti „átmenet”. 

Eközben a környezet is számít. A ruházat színe, a fény hőmérséklete, sőt még a smink is befolyásolhatja, hogyan észleljük a szemszínt. 

Ezért tűnhet ugyanaz a szem egyik nap hűvösen kéknek, máskor pedig melegebben zöld tónusúnak.

Egészség, fény és evolúció

A világos írisz kevés melanintartalma nem csak a szemszínről szól. Mivel kevesebb a pigment, a szem érzékenyebb lehet az erős fényre. Emiatt sok kék szemű ember vakító napsütésben hamarabb hunyorog. Néhány kutatás összefüggést talált a világos szemszín és bizonyos szembetegségek kockázata között, de az eredmények nem mindig egységesek, ezért érdemes óvatosan értelmezni őket.

NATURAL COSMETIC Reportage on a session producing natural cosmetics in the Lyon School of Medicinal Plants. The participants produce several care products using vegetable oils, macerated oils, plant infusions, floral water, essential oils etc. This procedure, that respects health and the environment, enables the composition of ingredients to be controlled and excludes the harmful character of some chemical ingredients. Eyeshadow. Marie Bienaimé / BSIP (Photo by Marie Bienaimé / BSIP via AFP)
A szemben nincs kék pigment
Fotó: MARIE BIENAIME / BSIP via AFP

Evolúciós szempontból a kék és zöld szem elterjedése a mérsékelt égövön több tényező kombinációjának eredménye lehet: a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás, a szexuális szelekció, valamint a véletlen genetikai sodródás mind hozzájárulhattak. Végső soron a szemszín – legyen kék, zöld vagy barna – a történetünk része, nem pedig teljesítményünk mércéje. 

Mit árul el valójában a szemszín?

Bár sok mítosz kapcsolódik a szemhez, a szemszín nem mond többet rólunk, mint a genetikai örökségünk egy apró szeletét. A szem, ez a rendkívül összetett optikai és biológiai rendszer, olyan, mint egy természetes laboratórium, ahol fizika és genetika találkozik.

Ezért amikor legközelebb kék szem csillan meg, gondoljunk arra: valójában a fény játszik az írisz mikroszerkezetein. 

A szem – akár kék, akár zöld – egyszerre tudományos csoda és esztétikai élmény.

 

