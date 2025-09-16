Paprika és protonok: Szent-Györgyi Albert életének rejtett fejezetei

Köztudott, hogy Szent-Györgyi Szegeden paprikából izolálta a C-vitamint, kevesebben tudják, hogy ezzel egy ország mezőgazdasági ikonja világhírű tudományos szimbólummá vált. Emellett kulcsszerepet játszott a biológiai égésfolyamatok kutatásában – a citrátkör több elemének feltárásával –, és így joggal kapta meg 1937-ben a Nobel-díj elismerést.
A C-vitamin története nemcsak laboratóriumi fegyelemről, hanem nyelvi játékosságról is szól. Szent-Györgyi Albert egy ideig „hexuronsavként” emlegette a vegyületet, de tréfásan felvetette az „ignóz” (nem tudom-cukor), sőt a „godnóz” (isten tudja) elnevezést is. Végül – a szerkezet tisztázása után – az „aszkorbinsav” név ragadt rá, amely a skorbut „ellen ható” mivoltát hangsúlyozza.
Ráadásul a paprika nem csupán kéznél lévő alapanyag volt. A korábbi adrenalinkutatásához szükséges mellékveseszövetek szűkös elérhetősége miatt kényszer szülte a kreativitást, és Szeged piaca így vált kémiai aranybányává. Ezzel párhuzamosan Szent-Györgyi egy másik, ma kevésbé emlegetett irányt is megnyitott: a bioflavonoidok kapillárishatásait vizsgálva „P-vitamin” néven hivatkozott egy csoport anyagra – még ha a „vitamin” státusz idővel vitathatóvá is vált.
Miközben a C-vitamin fénye meg-megcsillant a reflektorokban, a szegedi laborban csendben született meg az izomkémia új fejezete. Tanítványa, Straub F. Brunó itt izolálta először az aktint – azt a fehérjét, amely a miozinnal együtt az izomösszehúzódás motorja. Így Szent-Györgyi iskolája nemcsak felfedezéseket, hanem felfedezőket is „termelt”.
Később, Amerikában, Woods Hole-ban megalapította az Izomkutató Intézetet, ahol az aktomiozin-ATP-áz működését és a biológiai energiaátalakítás kérdéseit vizsgálták. Ugyanakkor megőrizte szegedi szemléletét: a bátor hipotézisek, a kézügyességű kísérletezés és a jó kérdések híve maradt. Ezért több generáció tanulta meg tőle, hogy a tudományt nem a módszer, hanem az ötlet viszi előre.
A laborajtón túl Szent-Györgyi Albert a történelem színpadán is szerepet vállalt. A második világháború idején a magyar ellenálláshoz kötődött, és Horthy Miklós bizalmi küldöttjeként megkísérelte felvenni a kapcsolatot a szövetségesekkel. Emiatt a német hatóságok célkeresztjébe került, és végül bujkálásra kényszerült.
Mindazonáltal a háború utáni politikai átrendeződésben igyekezett a tudomány és a társadalom párbeszédét erősíteni. Amikor azonban a szellemi szabadság tere szűkült,
külföldre távozott. Eközben kitartott amellett az elv mellett, hogy a tudomány erkölcsi vállalás is: nem elég felfedezni, meg is kell érteni a következményeket.
Élete későbbi szakaszában az onkológia felé fordult, és merész, a kor fősodrával gyakran szembe menő elméleteket fogalmazott meg a rák anyagcseréjéről és az elektronátmenetek szerepéről. Bár nem minden hipotézise állta ki az idő próbáját, gondolkodói bátorsága vitaindító erő maradt. Emellett közérthető könyveivel – a tudomány, az etika és a politika határterületein – széles közönséget szólított meg.
Végül az is sokatmondó, hogy neve ma is díjakban és intézményekben él tovább. A National Foundation for Cancer Research például Szent-Györgyi-díjjal tiszteleg a kiemelkedő rákkutatók előtt. Így, a Nobel-díj fényén túl, az inspiráció ereje az, ami igazán tartósnak bizonyul: a kíváncsiság, a humor és a szabadság szeretete.
Először is, hogy a nagy áttörések gyakran a váratlan helyekről jönnek. Egy zsák paprika, egy nyelvi tréfa vagy egy merész diplomáciai lépés – mind azt mutatja, hogy a kreativitás nem ismeri a határokat. Szent-Györgyi Albert példája arra bátorít, hogy a rutint kérdésekkel, a bizonyosságot kétellyel, a kudarcot pedig kitartással kezeljük.
Másodszor, hogy a tudomány közösségi vállalkozás. Tanítványok, kollégák, piacok és intézetek szövik azt a hálót, amelyben egy-egy gondolat tartóssá válik. Ezért ünnepeljük ma nemcsak a C-vitamint és a Nobel-díj ragyogását, hanem a módszertani merészséget, az emberi tartást és a gondolkodói szabadságot is, amelyek Szent-Györgyi örökségének legszebb fejezetei.