Paprika és protonok: Szent-Györgyi Albert életének rejtett fejezetei

Köztudott, hogy Szent-Györgyi Szegeden paprikából izolálta a C-vitamint, kevesebben tudják, hogy ezzel egy ország mezőgazdasági ikonja világhírű tudományos szimbólummá vált. Emellett kulcsszerepet játszott a biológiai égésfolyamatok kutatásában – a citrátkör több elemének feltárásával –, és így joggal kapta meg 1937-ben a Nobel-díj elismerést.

Szent-Györgyi Albert (1893–1986) 1965-ben

Fotó: Ann Ronan Picture Library

Szent-Györgyi humora

A C-vitamin története nemcsak laboratóriumi fegyelemről, hanem nyelvi játékosságról is szól. Szent-Györgyi Albert egy ideig „hexuronsavként” emlegette a vegyületet, de tréfásan felvetette az „ignóz” (nem tudom-cukor), sőt a „godnóz” (isten tudja) elnevezést is. Végül – a szerkezet tisztázása után – az „aszkorbinsav” név ragadt rá, amely a skorbut „ellen ható” mivoltát hangsúlyozza.

Ráadásul a paprika nem csupán kéznél lévő alapanyag volt. A korábbi adrenalinkutatásához szükséges mellékveseszövetek szűkös elérhetősége miatt kényszer szülte a kreativitást, és Szeged piaca így vált kémiai aranybányává. Ezzel párhuzamosan Szent-Györgyi egy másik, ma kevésbé emlegetett irányt is megnyitott: a bioflavonoidok kapillárishatásait vizsgálva „P-vitamin” néven hivatkozott egy csoport anyagra – még ha a „vitamin” státusz idővel vitathatóvá is vált.

Paprikaszárítás Kalocsán

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Szegedtől Woods Hole-ig: az izom titkai

Miközben a C-vitamin fénye meg-megcsillant a reflektorokban, a szegedi laborban csendben született meg az izomkémia új fejezete. Tanítványa, Straub F. Brunó itt izolálta először az aktint – azt a fehérjét, amely a miozinnal együtt az izomösszehúzódás motorja. Így Szent-Györgyi iskolája nemcsak felfedezéseket, hanem felfedezőket is „termelt”.

Később, Amerikában, Woods Hole-ban megalapította az Izomkutató Intézetet, ahol az aktomiozin-ATP-áz működését és a biológiai energiaátalakítás kérdéseit vizsgálták. Ugyanakkor megőrizte szegedi szemléletét: a bátor hipotézisek, a kézügyességű kísérletezés és a jó kérdések híve maradt. Ezért több generáció tanulta meg tőle, hogy a tudományt nem a módszer, hanem az ötlet viszi előre.

Tudomány és politika

A laborajtón túl Szent-Györgyi Albert a történelem színpadán is szerepet vállalt. A második világháború idején a magyar ellenálláshoz kötődött, és Horthy Miklós bizalmi küldöttjeként megkísérelte felvenni a kapcsolatot a szövetségesekkel. Emiatt a német hatóságok célkeresztjébe került, és végül bujkálásra kényszerült.