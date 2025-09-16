Hírlevél

Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Szent-Györgyi Albert

Paprika és protonok: Szent-Györgyi Albert életének rejtett fejezetei

1 órája
Szent-Györgyi Albert (1893–1986) neve világszerte a C-vitamin és a Nobel-díj szinonimája. Életműve azonban jóval gazdagabb annál, mint a tankönyvek első oldalain megszokott összefoglaló. Szent-Györgyi születésének évfordulóján érdemes úgy ránéznünk, mint egy nyugtalan, játékos szellemre, aki a laboron túl is új utakat keresett.
Köztudott, hogy Szent-Györgyi Szegeden paprikából izolálta a C-vitamint, kevesebben tudják, hogy ezzel egy ország mezőgazdasági ikonja világhírű tudományos szimbólummá vált. Emellett kulcsszerepet játszott a biológiai égésfolyamatok kutatásában – a citrátkör több elemének feltárásával –, és így joggal kapta meg 1937-ben a Nobel-díj elismerést.

Albert Imre Szent-Györgyi (1893-1986), a Hungarian-born biochemist, was the first to isolate vitamin C. His discoveries revolutionized the field of muscle research 1965 (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Szent-Györgyi Albert (1893–1986) 1965-ben
Fotó: Ann Ronan Picture Library

Szent-Györgyi humora

A C-vitamin története nemcsak laboratóriumi fegyelemről, hanem nyelvi játékosságról is szól. Szent-Györgyi Albert egy ideig „hexuronsavként” emlegette a vegyületet, de tréfásan felvetette az „ignóz” (nem tudom-cukor), sőt a „godnóz” (isten tudja) elnevezést is. Végül – a szerkezet tisztázása után – az „aszkorbinsav” név ragadt rá, amely a skorbut „ellen ható” mivoltát hangsúlyozza.

Ráadásul a paprika nem csupán kéznél lévő alapanyag volt. A korábbi adrenalinkutatásához szükséges mellékveseszövetek szűkös elérhetősége miatt kényszer szülte a kreativitást, és Szeged piaca így vált kémiai aranybányává. Ezzel párhuzamosan Szent-Györgyi egy másik, ma kevésbé emlegetett irányt is megnyitott: a bioflavonoidok kapillárishatásait vizsgálva „P-vitamin” néven hivatkozott egy csoport anyagra – még ha a „vitamin” státusz idővel vitathatóvá is vált.

Culture du paprika / Capsicum annuum / Sechage en filet / Kalocsa / Hongrie ©VIARD M./HorizonFeatures/Leemage (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Paprikaszárítás Kalocsán
Fotó: Bridgeman Images via AFP

Szegedtől Woods Hole-ig: az izom titkai

Miközben a C-vitamin fénye meg-megcsillant a reflektorokban, a szegedi laborban csendben született meg az izomkémia új fejezete. Tanítványa, Straub F. Brunó itt izolálta először az aktint – azt a fehérjét, amely a miozinnal együtt az izomösszehúzódás motorja. Így Szent-Györgyi iskolája nemcsak felfedezéseket, hanem felfedezőket is „termelt”.

Később, Amerikában, Woods Hole-ban megalapította az Izomkutató Intézetet, ahol az aktomiozin-ATP-áz működését és a biológiai energiaátalakítás kérdéseit vizsgálták. Ugyanakkor megőrizte szegedi szemléletét: a bátor hipotézisek, a kézügyességű kísérletezés és a jó kérdések híve maradt. Ezért több generáció tanulta meg tőle, hogy a tudományt nem a módszer, hanem az ötlet viszi előre.

Tudomány és politika

A laborajtón túl Szent-Györgyi Albert a történelem színpadán is szerepet vállalt. A második világháború idején a magyar ellenálláshoz kötődött, és Horthy Miklós bizalmi küldöttjeként megkísérelte felvenni a kapcsolatot a szövetségesekkel. Emiatt a német hatóságok célkeresztjébe került, és végül bujkálásra kényszerült.

Mindazonáltal a háború utáni politikai átrendeződésben igyekezett a tudomány és a társadalom párbeszédét erősíteni. Amikor azonban a szellemi szabadság tere szűkült,

külföldre távozott. Eközben kitartott amellett az elv mellett, hogy a tudomány erkölcsi vállalás is: nem elég felfedezni, meg is kell érteni a következményeket.

Nyugtalan elmék klubja

Élete későbbi szakaszában az onkológia felé fordult, és merész, a kor fősodrával gyakran szembe menő elméleteket fogalmazott meg a rák anyagcseréjéről és az elektronátmenetek szerepéről. Bár nem minden hipotézise állta ki az idő próbáját, gondolkodói bátorsága vitaindító erő maradt. Emellett közérthető könyveivel – a tudomány, az etika és a politika határterületein – széles közönséget szólított meg.

Végül az is sokatmondó, hogy neve ma is díjakban és intézményekben él tovább. A National Foundation for Cancer Research például Szent-Györgyi-díjjal tiszteleg a kiemelkedő rákkutatók előtt. Így, a Nobel-díj fényén túl, az inspiráció ereje az, ami igazán tartósnak bizonyul: a kíváncsiság, a humor és a szabadság szeretete.

Illustration of the structure of a sarcomere, the smallest functional unit of striated muscle. (Photo by ALI DAMOUH/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ADM / Science Photo Library via AFP)
Izom szerkezetének illusztrációja
Fotó: ALI DAMOUH/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ADM

Születésnapi üzenet: mit tanulhatunk tőle ma?

Először is, hogy a nagy áttörések gyakran a váratlan helyekről jönnek. Egy zsák paprika, egy nyelvi tréfa vagy egy merész diplomáciai lépés – mind azt mutatja, hogy a kreativitás nem ismeri a határokat. Szent-Györgyi Albert példája arra bátorít, hogy a rutint kérdésekkel, a bizonyosságot kétellyel, a kudarcot pedig kitartással kezeljük.

Másodszor, hogy a tudomány közösségi vállalkozás. Tanítványok, kollégák, piacok és intézetek szövik azt a hálót, amelyben egy-egy gondolat tartóssá válik. Ezért ünnepeljük ma nemcsak a C-vitamint és a Nobel-díj ragyogását, hanem a módszertani merészséget, az emberi tartást és a gondolkodói szabadságot is, amelyek Szent-Györgyi örökségének legszebb fejezetei.

 

 

