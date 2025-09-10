Így változtatták meg a mindennapokat a szeptember 11-i terrortámadások

A szeptember 11-i terrortámadások következményei közül a legszembetűnőbb változásokat a légi közlekedésben láthatjuk. A támadások előtt az utasbiztonsági ellenőrzés jóval lazább volt: cipőt például nem kellett levenni, a kézipoggyászokat ritkábban vizsgálták át, és folyadékot is gond nélkül lehetett felvinni a fedélzetre.

A szeptember 11-i terrortámadások alapvető hatással voltak a hétköznapi emberek életére is.

Fotó: HUBERT BOESL / DPA

A terrortámadás után azonban gyökeresen átalakult a rendszer. Az amerikai kongresszus elfogadta a Légiközlekedési és Közlekedésbiztonsági Törvényt (Aviation and Transportation Security Act), amely létrehozta a Közlekedésbiztonsági Hivatalt (Transportation Security Administration, angol rövidítéssel TSA). A TSA vette át az addig jórészt magáncégek által végzett reptéri ellenőrzéseket, és bevezette a ma is ismert szigorú intézkedéseket:

teljes poggyászátvilágítást,

előzetes utasátvilágítást,

valamint páncélozottá alakították a pilótafülkék ajtajait.

Az új szabályokkal megjelentek a felfegyverzett, külön kiképzésben részesített pilóták is, akik tűzfegyverrel védhetik a repülőgépet egy esetleges terrortámadás esetén. A változások hatása gyorsan érződött az utazók mindennapjaiban: a hosszú sorok, a szigorú csomagellenőrzés és a rendszeres testmotozások azóta is szerves részei a repülésnek.

A szeptember 11-i terrortámadások egyik legkomolyabb hozadéka: a Patriot Act

A biztonsági intézkedések nem álltak meg a reptereknél. Az Egyesült Államok kormánya néhány héttel a támadások után elfogadta a USA Patriot Act-et, amely drasztikusan kiszélesítette a hatóságok megfigyelési jogköreit. A törvényben többek között megtalálható az ún. "roving wiretap" záradék, amelynek lényege, hogy a hatóságok a célszemély összes elektronikus eszközét lehallgathatják.

Emellett elindult a Teljeskörű Információs Felügyelet (Total Information Awareness) nevű program, amely internetes kereséseket, hitelkártya-tranzakciókat, repülőjegy-vásárlásokat és orvosi adatokat gyűjt egybe, hogy kiszűrje a terrorcselekmények előjeleit.

Az FBI és más szervek megerősítették a közösségek megfigyelését is, ami sokszor vitákhoz vezetett: a muszlim közösségeket és a közel-keletieknek vélt embereket különösen gyakran vonták ellenőrzés alá. Ez társadalmi feszültségeket is gerjesztett, és máig vitatott, mennyiben volt indokolt az állami adatgyűjtés kiterjesztése.