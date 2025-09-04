Rejtélyes lelet bukkant elő a tenger mélyéről Egyiptom partjainál

A tenger alatt szfinx Egyiptom partjainál nem mindennapi látvány. Ráadásul a szakértők szerint a szobor eredeti környezete – valószínűleg egy templom bejárata vagy egy szent út – kapcsolatot sejtet a vallási menetek, királyi kultuszok és a hellenisztikus kor hatalmi reprezentációja között. Mindez kivételes lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsük, hogyan élt együtt a görög és az egyiptomi hagyomány az ókori Mediterráneumban.

A most feltárt szfinx darabjait mutatják be az egyiptomi hatóságok képviselőinek

Fotó: Ministry of Tourism and Aniquities Egypt

Mit mesél a szfinx?

A szfinx az egyiptomi ikonográfiában őrző alak: az emberi értelem és az állati erő szimbóluma. Nem véletlen, hogy gyakran templombejáratokat és felvonulási útvonalakat díszítettek vele. Ugyanakkor a hellenisztikus és római korban a forma új jelentésekkel gazdagodott: királyok és császárok portrévonásai keveredtek a hagyományos egyiptomi motívumokkal. Ezért egy ilyen szobor azonnal felveti a kérdést: vajon egy konkrét uralkodót ábrázol-e, vagy inkább az uralom, a védelem és az isteni legitimáció örök jelképét testesíti meg?

A stílusjegyek – például a fejfedő, az arc arányai és a test arányos megformálása – sokat elárulhatnak a készítés koráról és műhelyéről. Mindeközben az anyagismeret is kulcsfontosságú: a kőzet típusa, a vésőnyomok és a felületi kopás mintázatai segítenek összevetni a leletet más, már datált példányokkal. Végső soron a szfinx nemcsak műtárgy, hanem történelmi dokumentum is, amely a kultuszok, kereskedelmi kapcsolatok és műhelyhálózatok metszéspontját tárja fel.

Technológia és megőrzés

A tenger alatti régészet ma már kifinomult technológiákra támaszkodik. Először a kutatók geofizikai módszerekkel – például oldalsó pásztázó szonárral és magnetométerrel – térképezik fel a területet, majd célzott merülésekkel azonosítják a tárgyakat. Ezután nagy felbontású fotogrammetriával 3D-modellt készítenek, hogy a leletet a helyszínen is dokumentálják. Így az emelés előtt és alatt is megőrzik az információkat, miközben minimalizálják a sérülés kockázatát.

A konzerválás legalább ilyen összetett. A sókiválás, a mikroorganizmusok és a víz okozta fáradás mind veszélyeztetik a kőszobrokat. Ezért a szakemberek fokozatos sótalanítást, felületi stabilizálást és szükség esetén mikroinjektálást alkalmaznak. Ugyanakkor a bemutatás módja – múzeumi térben vagy helyszíni kiállításon – meghatározza a hosszú távú megőrzés stratégiáját. A cél nem csupán a látvány, hanem az eredeti kontextus értelmezhető közvetítése is.