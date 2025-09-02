Ezért fordul elő egyre több infarktus és stroke egészséges embereknél

A szívinfarktus oka nem mindig a klasszikus kockázati tényezőkben – dohányzásban, hipertóniában, magas koleszterinben vagy cukorbetegségben – keresendő.

A szívinfarktus oka sokszor a szervezetben lappangó gyulladás.

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Mi lehet a szívinfarktus oka egészséges embereknél?

Egy több mint 12 500 nőt vizsgáló, 30 éves követéses tanulmány azt mutatta: akiknél a gyulladást jelző érték (hs-CRP) tartósan magas volt,

77%-kal nagyobb eséllyel kaptak szívinfarktust,

nagyobb eséllyel kaptak szívinfarktust, 39%-kal magasabb volt a stroke kockázata,

magasabb volt a stroke kockázata, és 52%-kal nőtt bármely súlyos szív- és érrendszeri betegség valószínűsége.

Mit tehet a kardiológia, és mit tehetünk mi?

Randomizált adatok szerint a sztatinok a „csendes gyulladásban” érintett csoportban akár 38%-kal is mérsékelhetik a szívroham és stroke kockázatát. A sztatin terápia úgy működik, hogy a májban csökkenti az LDL, azaz a „rossz koleszterin” termelődését, lassítja az érelmeszesedés előrehaladását, és ezzel mérsékli a szívbetegség kockázatát.

Mindez persze nem helyettesíti az életmódváltást – a rendszeres mozgást, a testsúlykontrollt, a szívbarát étrendet –, viszont hatékonyan elérhető vele a stroke megelőzése, továbbá fontos kiegészítője lehet a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelemnek.

Hogyan pusztít együttes erővel az LDL és a gyulladás?

A megemelkedett LDL elősegíti a plakkok kialakulását az érfalban (érelmeszesedés), a krónikus gyulladás pedig „törékennyé” teszi ezeket a plakkokat, így könnyebben megrepednek – ennek következménye lehet a hirtelen szívroham vagy a stroke. A jelenlegi kockázatbecslők (dohányzás, magas koleszterin, magas vérnyomás… stb.) a „látszólag egészséges” emberek egy részénél nem jelzik előre a veszélyt; ezért érdemes a háziorvossal vagy kardiológiai szakrendelésen megbeszélni az hs-CRP-mérés lehetőségét, és szükség esetén a célzott megelőzés elindítását.

Hogyan előzhető meg a korai stroke?

Összességében elmondható, hogy a lappangó gyulladás önmagában is erősen növeli a szívinfarktus és stroke kockázatát. A sztatinok bizonyos, klasszikus rizikófaktorok nélküli, de „gyulladt” betegekben számottevően csökkenthetik a kardiovaszkuláris események előfordulását.