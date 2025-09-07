Kiderülhetett, kik voltak, és honnan érkeztek a szlávok ősei

A kora középkori emberi maradványok genetikai elemzése nagyléptékű vándorlásokat és nagyfokú regionális sokféleséget tár a mai kutatók szeme elé, és bepillantást enged a csaknem másfél évezreddel ezelőtti közösségek szerkezetébe. Több mint 550 hajdanvolt ember genomszintű elemzése alapján a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet munkatársai és együttműködő partnereik arra a következtetésre jutottak, hogy a Kr. u. 6-8. század időszakában jelentős változás következett be a mai Németország keleti része, Lengyelország, Ukrajna és az Észak-Balkán etnikai összetételében. Ez alatt az időszak alatt a korábbi népesség több mint 80 százaléka újonnan érkezett kelet-európai eredetű jövevényekre cserélődött. Egy másik, független elemzés, amely 18 genom bevonásával készült abban a dél-morvaországi régióban, ahol a legkorábbi ismert szláv nyelvű telepesek megjelentek, ugyanezt a mintázatot rajzolja ki.
Miközben északon szinte teljes népességcsere történt, délebbre, például a Balkánon tartósan együtt éltek az őslakosok a keleti jövevényekkel. Ezeknek a területeknek a genetikai leszármazási vonalaiban egészen máig továbbél ez a sokféleség.
A genetikai bizonyítékok nem mutatnak nemi eltolódást az elszlávosodott területeken, ami arra utal, hogy
nem férfi harcosok katonai hódításának vagyunk tanúi, hanem teljes családok érkeztek a területre és békésen integrálódtak a helyi népességbe.
Németország keleti részén a szláv bevándorlók új társadalmi struktúrát hoztak magukkal: a korábbi, népvándorlás-kori kiscsaládos egységeket nagy, patrilineáris (apai leszármazási vonalú) családfák váltották fel. A mai Horvátország területén ugyanakkor a korai bevándorló közösségek megőrizték vagy a helyi őslakosoktól átvették a kisebb családi egységekre bontott népességszerkezetet, így ott kevésbé volt látványos a közösségszerkezet átformálódása a népességcserét megelőző korokhoz viszonyítva.
A szlávok térhódítása az európai történelem egyik legmeghatározóbb eseményfolyama, amelyről jelentőségéhez mérten meglepően keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a bizánci és a nyugati forrásokban egyaránt a Kr. u. 6. században jelennek meg az első olyan bejegyzések, amelyek az észak-dél irányban a Baltikumtól a Balkánig, kelet-nyugati irányban pedig az Elbától a Volgáig letelepedő szláv csoportokra utalnak. Ám ellentétben a germán törzsek, például a gótok vagy a longobárdok híres vándorlásaival, vagy a hunok legendás hódításaival – a szláv eredettörténet sokkal nehezebben megfejthető rejtélynek bizonyult az európai középkorral foglalkozó történészek számára.
Ez részben azzal magyarázható, hogy a korai szláv népességek nem sok mindent hagytak hátra, amit a régészek megtalálhatnának.
Hamvasztással temetkeztek, egyszerű házakat építettek, és puritán, dísztelen edényeket készítettek. S ami ennél is fájóbb a történészeknek: évszázadokig semmilyen írásos emléket nem hagytak maguk után. Emiatt maga a „szláv” népnév sem egyértelmű, mert sokszor csak idegen krónikások aggatták rá arra, akire gondolták, és a későbbi nacionalista és ideológiai vitákban is helytelenül alkalmazták.
A történészek régóta vitatkoznak azon, vajon a szláv nyelv és tárgyi kultúra terjedését tömeges népvándorlás, az eredeti népességek fokozatos „elszlávosodása”, vagy a kettő valamiféle keveréke okozta. Alig akadtak azonban a vitát potenciálisan eldöntő anyagi bizonyítékok, különösen a kulcsfontosságú korai évszázadokból, amikorról a hamvasztásos szokások miatt nemigen maradt elemezhető DNS, a fennmaradt régészeti leletanyag pedig szerény.
Most egy német, osztrák, lengyel, cseh és horvát kutatókból álló csoport, melynek munkáját a HistoGenes konzorcium fogta össze, a középkori szláv népességek első átfogó DNS-alapú tanulmányozása nyomán választ adott a legégetőbb kérdésekre. Eredményeiket a Nature folyóiratban közölték.
A csoport több mint 550 ősi genom szekvenálásán keresztül kiderítette, hogy a szlávok felemelkedésének korszaka elsődlegesen egy vándorló nép története. A genetikai ujjlenyomatok a mai Dél-Belarusz és Közép-Ukrajna között elterülő régiót jelölik ki a szlávok őshazájaként. Ez ugyanaz a földrajzi terület, amelyet a nyelvészeti és régészeti rekonstrukciók alapján korábban is a szláv eredetvidéknek tekintettek.
Bár még mindig kevés a közvetlen adat a korai szláv törzsterületet illetően, a mostani genetikai eredményeink szolgáltatják az első konkrét bizonyítékot arra, hogy a szlávok törzsfája valószínűleg a Dnyeszter és a Don folyók között gyökerezhetett”
– ismerteti Joscha Gretzinger, a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet genetikusa és a tanulmány vezető szerzője.
Az adatok azt mutatják, hogy a Kr. u. 6. századtól kezdődően ez az eredendően kelet-európai népesség nagyléptékű vándorlások során Kelet- és Közép-Európa hatalmas területeire áramlott be. Ennek hatására a mai Lengyelország és Kelet-Németország népességének genetikai összetétele szinte teljes egészében lecserélődött. A terjeszkedés ugyanakkor nem birodalmi hódítás formájában zajlott. Nyoma sincs pusztító hadseregek végigvonulásának, sem merev katonai hierarchiáknak. A bevándorlók ehelyett rugalmas szerkezetű közösségekre építették új társadalmaikat, amelyeket gyakran kiterjedt apaági családi kötelékek tartottak össze. De a bevándorló szlávok nem is honosítottak meg egyetlen, minden területre egyformán kiterjedő társadalmi modellt.
A társadalomszerkezetnek ez a földrajzi tagoltsága jól jelzi, hogy a szláv csoportok terjedése nem egyetlen egyöntetű folyamat volt, hanem a helyi viszonyokhoz és történelemhez alkalmazkodó dinamikus átalakulás.
A szláv terjeszkedésre nem egyetlen egységes tömegmozgásként kell gondolnunk, ahol egy teljes nép vonul. Ehelyett úgy kell elképzelnünk, mint mozaikszerűen eloszló csoportok mozgását, amelyek mindegyike a maga módján keveredik és alkalmazkodik. Ebből pedig az is következik, hogy sosem létezett egyetlen ’szláv’ identitás, hanem kezdetektől fogva sokféle identitásról beszélhetünk”
– magyarázza Zuzana Hofmanová, a Max Planck Intézet és a brnói Masaryk Egyetem kutatója, a tanulmány egyik rangidős szerzője.
Fontos adalék, hogy a szláv vándorlást dokumentáló genetikai anyagban nem mutatkozik nemi eltolódás: teljes családok vonultak együtt, és az így érkező férfiak és nők azonos arányban vettek részt az új társadalmak felépítésében. A további kutatások várhatóan azt is feltárják majd, miképpen alkalmazkodtak, integrálódtak, vagy alakították magukat újra az egyes csoportok a vándorlásuk és saját helyi történelmük függvényében.