Kiderülhetett, kik voltak, és honnan érkeztek a szlávok ősei

A kora középkori emberi maradványok genetikai elemzése nagyléptékű vándorlásokat és nagyfokú regionális sokféleséget tár a mai kutatók szeme elé, és bepillantást enged a csaknem másfél évezreddel ezelőtti közösségek szerkezetébe. Több mint 550 hajdanvolt ember genomszintű elemzése alapján a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet munkatársai és együttműködő partnereik arra a következtetésre jutottak, hogy a Kr. u. 6-8. század időszakában jelentős változás következett be a mai Németország keleti része, Lengyelország, Ukrajna és az Észak-Balkán etnikai összetételében. Ez alatt az időszak alatt a korábbi népesség több mint 80 százaléka újonnan érkezett kelet-európai eredetű jövevényekre cserélődött. Egy másik, független elemzés, amely 18 genom bevonásával készült abban a dél-morvaországi régióban, ahol a legkorábbi ismert szláv nyelvű telepesek megjelentek, ugyanezt a mintázatot rajzolja ki.

A szlávok eredetének kérdése az egyik legizgalmasabb rejtély.

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

A szláv eredet rejtélye

Miközben északon szinte teljes népességcsere történt, délebbre, például a Balkánon tartósan együtt éltek az őslakosok a keleti jövevényekkel. Ezeknek a területeknek a genetikai leszármazási vonalaiban egészen máig továbbél ez a sokféleség.

A genetikai bizonyítékok nem mutatnak nemi eltolódást az elszlávosodott területeken, ami arra utal, hogy

nem férfi harcosok katonai hódításának vagyunk tanúi, hanem teljes családok érkeztek a területre és békésen integrálódtak a helyi népességbe.

Németország keleti részén a szláv bevándorlók új társadalmi struktúrát hoztak magukkal: a korábbi, népvándorlás-kori kiscsaládos egységeket nagy, patrilineáris (apai leszármazási vonalú) családfák váltották fel. A mai Horvátország területén ugyanakkor a korai bevándorló közösségek megőrizték vagy a helyi őslakosoktól átvették a kisebb családi egységekre bontott népességszerkezetet, így ott kevésbé volt látványos a közösségszerkezet átformálódása a népességcserét megelőző korokhoz viszonyítva.

A szláv terjeszkedés különleges folyamata

A szlávok térhódítása az európai történelem egyik legmeghatározóbb eseményfolyama, amelyről jelentőségéhez mérten meglepően keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a bizánci és a nyugati forrásokban egyaránt a Kr. u. 6. században jelennek meg az első olyan bejegyzések, amelyek az észak-dél irányban a Baltikumtól a Balkánig, kelet-nyugati irányban pedig az Elbától a Volgáig letelepedő szláv csoportokra utalnak. Ám ellentétben a germán törzsek, például a gótok vagy a longobárdok híres vándorlásaival, vagy a hunok legendás hódításaival – a szláv eredettörténet sokkal nehezebben megfejthető rejtélynek bizonyult az európai középkorral foglalkozó történészek számára.

Ez részben azzal magyarázható, hogy a korai szláv népességek nem sok mindent hagytak hátra, amit a régészek megtalálhatnának.

Hamvasztással temetkeztek, egyszerű házakat építettek, és puritán, dísztelen edényeket készítettek. S ami ennél is fájóbb a történészeknek: évszázadokig semmilyen írásos emléket nem hagytak maguk után. Emiatt maga a „szláv” népnév sem egyértelmű, mert sokszor csak idegen krónikások aggatták rá arra, akire gondolták, és a későbbi nacionalista és ideológiai vitákban is helytelenül alkalmazták.