Ősi idegen lények jelennek meg a sziklafalakon – meglepő titkokra bukkanhattak a kutatók

Az Amak'hee 4 lelőhely sziklafalát szinte teljes egészében vörös festékkel készült rajzok borítják, bár néhány alakot fehérre színeztek. Az állatábrázolások között vannak gnúk, antilopok, bivalyok, továbbá egy zsiráf is felismerhető, ám a három emberalaknak különösen szokatlan a megjelenése. Fejük formája ugyanis a bivaly szarvait és lankadó füleit idézi. A kutatást vezető Maciej Grzelczyk, a Krakkói Jagelló Egyetem régésze szerint a tanzániai sziklafestményeken szereplő három figurának szimbolikus jelentősége lehetett. Bár a térségben ma élő sandawe nép kultúrájában nem szerepelnek bivalyfejű alakok, a bivalyszarvak fontos szerepet töltenek be bizonyos szertartásokban.

A tanzániai sziklafestményeken szereplő furcsa alakok.

Fotó: Cambridge University Press/ M. Grzelczyk

Elképzelhető, hogy a festmények egy ősi rituálé vizuális lenyomatát őrzik.

Nem csak a tanzániai sziklafestményeken tűnnek fel a furcsa alakok

Nem ez az egyetlen helyszín Tanzániában, ahol ilyen alakok előkerültek. Két másik központi régészeti lelőhelyen szintén három, hasonló mozdulatú figura látható, amelyeket egy vonal köt össze a derekuknál.

Az Amak'hee 4 lelőhely festménye azért egyedi, mert itt ezek az alakok sokkal nagyobbak, és a teljes kompozíció központi elemeit alkotják, míg más helyeken inkább elszigetelten jelennek meg.

A festmények pontos kora nehezen meghatározható, de a pigmentek kopottsága és a háziállatok hiánya arra utal, hogy még a vadászó-gyűjtögető társadalmak idejéből származnak. A régészek folytatják a lelőhely dokumentálását, hogy a rajzokat tudományosan is fel lehessen dolgozni.