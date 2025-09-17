Ősi idegen lények jelennek meg a sziklafalakon – meglepő titkokra bukkanhattak a kutatók

Az Amak'hee 4 lelőhely sziklafalát szinte teljes egészében vörös festékkel készült rajzok borítják, bár néhány alakot fehérre színeztek. Az állatábrázolások között vannak gnúk, antilopok, bivalyok, továbbá egy zsiráf is felismerhető, ám a három emberalaknak különösen szokatlan a megjelenése. Fejük formája ugyanis a bivaly szarvait és lankadó füleit idézi. A kutatást vezető Maciej Grzelczyk, a Krakkói Jagelló Egyetem régésze szerint a tanzániai sziklafestményeken szereplő három figurának szimbolikus jelentősége lehetett. Bár a térségben ma élő sandawe nép kultúrájában nem szerepelnek bivalyfejű alakok, a bivalyszarvak fontos szerepet töltenek be bizonyos szertartásokban.
Elképzelhető, hogy a festmények egy ősi rituálé vizuális lenyomatát őrzik.
Nem ez az egyetlen helyszín Tanzániában, ahol ilyen alakok előkerültek. Két másik központi régészeti lelőhelyen szintén három, hasonló mozdulatú figura látható, amelyeket egy vonal köt össze a derekuknál.
Az Amak'hee 4 lelőhely festménye azért egyedi, mert itt ezek az alakok sokkal nagyobbak, és a teljes kompozíció központi elemeit alkotják, míg más helyeken inkább elszigetelten jelennek meg.
A festmények pontos kora nehezen meghatározható, de a pigmentek kopottsága és a háziállatok hiánya arra utal, hogy még a vadászó-gyűjtögető társadalmak idejéből származnak. A régészek folytatják a lelőhely dokumentálását, hogy a rajzokat tudományosan is fel lehessen dolgozni.