Egyetlen tengerész élte túl a tengeralattjáró elsüllyedését

A HMS Perseust, a brit haditengerészet Parthian-osztályú tengeralattjáróját 1929-ben építették, így a második világháború kitörésekor nem számított a legmodernebbnek. A Perseus a kora ellenére harcképes egység volt, így nem csoda, hogy az Admiralitás visszarendelte Ázsiából, és a Földközi-tengeren vetette be.

A Perseus tengeralattjáró Kefalónia szigeténél süllyedt el 1941 decemberében

Fotó: UK Submarine Family

A Perseus tengeralattjáró

1941 tavaszán Máltában befejezték a Perseus felújítását. A tengeralattjáró megkapta a parancsot: irány az egyiptomi Alexandria. A legénység felkészült a kifutásra.

A potyautas

A 31 éves John Capes épp Máltán töltötte a szabadságát. Bár Capes egy diplomata fia volt, és az I. Jakab által 1601-ben alapított, nagy presztízsű Dulwich College magániskolában végzett, a „koporsó fegyvernemnek” nevezett tengeralattjárókhoz jelentkezett a háború előtt. Nem kért tiszti rangot, holott jogosult lett volna rá a végzettsége miatt, így egyszerű gépész beosztást kapott.

John Capes, a diplomata fia, aki lehetett volna tiszt is, de nem kért rangot

Fotó: BBC

Capes a Thrasher nevű tengeralattjárón szolgált 1941-ben, amely Egyiptomban állomásozott. A máltai szabadságáról vissza kellett volna jutnia az egyiptomi anyakikötőjébe. A brit flottában szokásos módon a gépész keresett magának egy olyan hajót, amely épp Alexandriába tartott – ez volt a Perseus. Jelentkezett a tengeralattjáró kapitányánál, aki fel is vette utasnak. Ezt a megoldást akkoriban „repülő szőnyegnek” hívták.

John Capes így került a Perseusra. Mivel nem tartozott a legénységhez, nem kapott kijelölt fekhelyet. Így az egyik torpedóvető csőben helyezkedett el, egy matrac, egy könyv és egy üveg rum társaságában.

A Perseus elsüllyedése

A tengeralattjáró 1941. december 6-án éjjel a görög partok közelében haladt a felszínen, amikor Kefalónia szigetétől északnyugatra váratlanul óriási robbanást rázta meg: aknára futott. A Perseus gyorsan merülni kezdett, és függőlegesen, szó szerint lezuhant a tengerfenékre.

A tengeralattjáró rettenetes rázkódással ütődött a tengeralattjáró a sziklás fenéknek.

Capes kimászott a csőből, megkereste a zseblámpáját, és körbevilágított a sötétben. A mélységmérő műszer 82 méteres mélységet mutatott. A torpedóteremben halottakat és súlyosan sérült matrózokat látott, de három tengerész épségben átvészelte a robbanást. Capes észrevette, hogy a tengervíz lassan beszivárog a terembe.