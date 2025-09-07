Egyetlen tengerész élte túl a tengeralattjáró elsüllyedését

A HMS Perseust, a brit haditengerészet Parthian-osztályú tengeralattjáróját 1929-ben építették, így a második világháború kitörésekor nem számított a legmodernebbnek. A Perseus a kora ellenére harcképes egység volt, így nem csoda, hogy az Admiralitás visszarendelte Ázsiából, és a Földközi-tengeren vetette be.
1941 tavaszán Máltában befejezték a Perseus felújítását. A tengeralattjáró megkapta a parancsot: irány az egyiptomi Alexandria. A legénység felkészült a kifutásra.
A 31 éves John Capes épp Máltán töltötte a szabadságát. Bár Capes egy diplomata fia volt, és az I. Jakab által 1601-ben alapított, nagy presztízsű Dulwich College magániskolában végzett, a „koporsó fegyvernemnek” nevezett tengeralattjárókhoz jelentkezett a háború előtt. Nem kért tiszti rangot, holott jogosult lett volna rá a végzettsége miatt, így egyszerű gépész beosztást kapott.
Capes a Thrasher nevű tengeralattjárón szolgált 1941-ben, amely Egyiptomban állomásozott. A máltai szabadságáról vissza kellett volna jutnia az egyiptomi anyakikötőjébe. A brit flottában szokásos módon a gépész keresett magának egy olyan hajót, amely épp Alexandriába tartott – ez volt a Perseus. Jelentkezett a tengeralattjáró kapitányánál, aki fel is vette utasnak. Ezt a megoldást akkoriban „repülő szőnyegnek” hívták.
A tengeralattjáró 1941. december 6-án éjjel a görög partok közelében haladt a felszínen, amikor Kefalónia szigetétől északnyugatra váratlanul óriási robbanást rázta meg: aknára futott. A Perseus gyorsan merülni kezdett, és függőlegesen, szó szerint lezuhant a tengerfenékre.
A tengeralattjáró rettenetes rázkódással ütődött a tengeralattjáró a sziklás fenéknek.
Capes kimászott a csőből, megkereste a zseblámpáját, és körbevilágított a sötétben. A mélységmérő műszer 82 méteres mélységet mutatott. A torpedóteremben halottakat és súlyosan sérült matrózokat látott, de három tengerész épségben átvészelte a robbanást. Capes észrevette, hogy a tengervíz lassan beszivárog a terembe.
Capes egy szekrényben megtalálta a Davis-féle menekülőeszközöket, amelyeket a mai búvárok korai ún. újralégző készüléknek (rebreathernek) neveznek. Mielőtt átnyújtotta ezeket a három másik tengerésznek, körbeadta a rumosüveget – szükségük lesz a szíverősítőre.
Ezután többszöri próbálkozásra sikerült kinyitnia az elárasztószelepet, hiszen a külső nyomás miatt csak akkor volt lehetséges a menekülésük, ha előtte teljesen ellepi a tenger a torpedórekeszt. Gyakorlatilag a fulladást kellett kockáztatni a kijutáshoz. A nyomás kiegyenlítődött, a vészkijárat ajtaját immár ki lehetett nyitni.
Capes hagyta el utolsóként a roncsot. 82 métert kellett megtennie a felszínig, de a mentőkészüléket csak max. 30 méteres nyomásra tervezték. Tudta, hogy lassan kell felfelé haladnia, nehogy keszonbetegséget kapjon, de nem sikerült elkerülnie a tüneteket. Szédülni kezdett és fájdalom jelent meg a végtagjaiban és a mellkasában.
Úgy éreztem, hogy szétrobban a testem. Minden egyes lélegzetvétel egyre fájdalmasabb lett, mintha kést döftek volna belém.
Már épp a halálra készült, amikor hirtelen kibukkant a vízből, és a fájdalom lassan megszűnt.
A másik három matróz nem volt sehol, Capes egyedül volt a decemberi, hideg vízben. A távolban sziklák körvonalait pillantotta meg. A hátára feküdt és rúgni kezdte a vizet.
Másnap reggel az ájult férfit megtalálták a halászok a fövenyen. A következő 18 hónapot Capes a megszállt Kefalónia szigetén töltötte. Feketére festette a haját és még dúsabb szakállt növesztett, hogy az olasz katonák görögnek nézzék. A helyiek házról házra adták, nehogy túl sok időt töltsön egy helyen.
Annyira megszerettek, hogy az egyik faluban odaadták a legértékesebb vagyontárgyukat, egy szamarat. Meg kellett ígérnem, hogy nem eszem meg. Természetesen betartottam.
A brit titkosszolgálatnak végül másfél év után sikerült megszerveznie Capes kimentését. Először egy görög halászhajón a 640 kilométerre levő, törökországi Szmirnába utazott, onnan pedig egy brit hadihajó vitte Alexandriába. Itt azt kérte, hogy visszamehessen a tengeralattjáró fegyvernemhez.
Bár Capes-t kitüntették, a lapok kétkedve fogadták a történetét, mert nem volt szemtanú, aki megerősítette volna.
A haditengerészetnél megkérdőjelezték, hogy egyáltalán rajta volt-e a Perseuson, hiszen nem szerepelt a legénység névsorában. Vitatták azt is, hogy Kefalóniánál süllyedt volna el a tengeralattjáró, azt pedig végképp lehetetlennek tartották, hogy 82 méteres mélységből meg tudott menekülni a Davies-készülékkel.
John Capes 1985-ben meghalt. A halála után 12 évvel derült fény arra, hogy igazat mondott, amikor 1997-ben Kosztasz Toktaridisz görög búvár és a csapata megtalálta az HMS Perseus roncsát, pontosan ott, ahol Capes szerint elsüllyedt.
Az alábbi videóban a görög búvárok feltételeit láthatják.