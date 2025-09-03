Mutatjuk, mennyit mozogjon, ha nem szeretne korán meghalni

A Sydney-i Egyetem kutatói kimutatták, hogy napi öt egyperces lendületes mozdulatsor – például takarítás, bevásárlás közbeni cipekedés vagy akár lépcsőzés – akár hat évvel is csökkentheti a korai halálozás kockázatát, és meghosszabbíthatja az életet. A Circulation című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az elsők között vizsgálta, milyen előnyökkel járhat a hétköznapi tevékenységek során végzett, nem strukturált testmozgás.

Már napi néhány perces testmozgás is csodát tehet az egészséggel.

Fotó: CHRISTIN KLOSE / dpa-tmn

A szívünk a rövid, intenzív testmozgást is meghálálja

A világon évente körülbelül 18 millió ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében – derül ki a WHO adataiból. Az orvosok általában legalább heti 150 perc közepes intenzitású (például tempós séta) vagy 75 perc erőteljes mozgást (például futás, úszás) javasolnak, kiegészítve heti két erősítő edzéssel.

A mostani kutatás azonban azt találta, hogy már napi három perc közepes intenzitású, nem tervezett fizikai aktivitás is mérhetően csökkentheti a szívbetegségek és a korai halálozás kockázatát. A kutatók közel 24 ezer, átlagosan 62 éves résztvevő adatait elemezték, akik hét napon keresztül csuklóra rögzíthető aktivitásmérőt viseltek. A résztvevők többsége nem sportolt rendszeresen.

Pár perc mozgás is elegendő lehet

Az adatok elemzése során kiderült:

napi mindössze öt perc erőteljes és körülbelül 25 perc közepes intenzitású mozgás már érezhetően csökkentette a szívbetegségek miatti halálozás esélyét.

A kutatók szerint a szív- és érrendszeri kockázat meredek csökkenése volt megfigyelhető, ha valaki naponta akár 14 percnyi erőteljes, vagy 35–50 percnyi közepes intenzitású mozgást végzett.

A szakértők ezért arra bátorítják az embereket, hogy építsenek a mindennapjaikba intenzívebb testmozgást. Nem kell órákig tartania, már néhány percnyi fizikai aktivitás is csodákat művelhet. A kutatók szerint a felfedezés különösen azok számára lehet hasznos, akik nem tudnak vagy nem akarnak rendszeresen edzőterembe járni.

Eredményeink rámutatnak arra, hogy a mindennapi élet során végzett mozgás is képes jelentősen csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, ráadásul sokkal könnyebben beilleszthető a rohanó hétköznapokba, mint egy szigorú edzésprogram”

– fogalmaztak a tanulmány szerzői.