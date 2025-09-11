Megvan az energiatárolás Szent Grálja: új akkumulátor tarolhatja le a piacot

Az energiatárolás kulcskérdés a nap- és szélenergia hasznosításában. Jelenleg a legtöbb háztartási energiatárolót lítiumion akkumulátorokkal oldják meg, amelyek ára telepítéssel együtt akár 10 ezer dollár (több mint 3,5 millió forint) is lehet. Az ausztrál Monash Egyetem kutatói azonban kifejlesztettek egy teljesen új koncepciót: az új folyékony akkumulátor vízalapú, ún. „flow battery” rendszerként működik, vagyis az energiát nem szilárd elektródák, hanem speciális folyadékok tárolják - írja a SciTech Daily.

Biztonságosabb, tartósabb és gyorsabban tölthető az új folyékony akkumulátor.

Fotó: OpenAI DALL-E

Ez a technológia már évek óta ismert, ám a most bemutatott változatban a tudósok olyan új membránt alkalmaztak, amely sokkal gyorsabb töltést és hosszabb élettartamot biztosít, mint a korábbi verziók.

Miért jobb az új folyékony akkumulátor a régieknél?

Az Angewandte Chemie szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a membrán úgy lett kialakítva, hogy extrém magas áramterhelés mellett is képes stabilan működni. Tesztek során több száz töltési és kisütési ciklus után is alig mutatott kapacitásvesztést. Ez azt jelenti, hogy az új rendszer hosszabb ideig bírja, mint a jelenlegi lítiumion akkumulátorok, amelyeknél néhány év után jelentősen romlik a teljesítmény.

Ráadásul az új folyékony akkumulátor nem gyúlékony és nem mérgező anyagokból készül, így biztonságosabb megoldást kínál. Ez különösen fontos, hiszen a lítium-alapú rendszereknél gyakori probléma a túlmelegedés és a tűzveszély.

Az ár lehet az igazi erőssége

A fejlesztők szerint az egyik legnagyobb előny az ár: a most elérhető háztartási energiatárolók 10 ezer dolláros költségével szemben az új folyékony akkumulátor akár töredékáron elérhető lehet. Mivel bőségesen rendelkezésre álló és olcsó anyagokból állítják elő, a tömeggyártásban lényegesen olcsóbb lehet, ami lehetővé tenné, hogy sokkal több háztartás számára váljon elérhetővé a saját energiatárolás.

Előnyök és korlátok

Az új technológia előnyei között szerepel:

Biztonság: nem gyúlékony és nem mérgező anyagokból épül fel.

Tartósság: több száz ciklus után sem veszít kapacitásából.

Gyorsabb töltés: a membránnak köszönhetően jóval gyorsabban tölthető.

Alacsony ár: lényegesen olcsóbb lehet a lítiumion rendszereknél.

Ugyanakkor a technológia még korai fázisban van. Jelenleg 3D-nyomtatással gyártják a prototípusokat, és gőzerővel zajlik a tesztelés. Az is kérdés, hogy mikor lesz ipari méretben gyártható és mennyibe kerül majd a tényleges piaci bevezetés.