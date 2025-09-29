Űrháború fenyeget: pusztító fegyvereket küldhetnek az űrbe

Már az emberi űrtevékenység kezdeti időszaknak tudományos vívmányait beárnyékolta egy potenciális űrháború gondolata. A Szovjetunió Szputnyik műholdja vagy az amerikai Apollo-program technológiai diadalmenetnek tűnt, de közben mindkét szuperhatalom azonnal felismerte az űr stratégiai jelentőségét. A hidegháború idején született meg az „űrfegyverkezés” fogalma: a szovjet Almaz-program például katonai célú űrállomásokkal kísérletezett, az amerikaiak pedig a Blue Gemini projekttel vizsgálták, hogyan lehetne űrkapszulákat harci célokra átalakítani. A hetvenes évek végétől Ronald Reagan „Star Wars”-ként elhíresült Stratégiai Védelmi Kezdeményezése már nem kevesebbet ígért, mint űrbéli és földi lézerrendszerekkel megállítani a ballisztikus rakétákat.
Bár az 1967-es Világűrszerződés (Outer Space Treaty) megtiltotta a nukleáris fegyverek telepítését az űrbe, valamint a Hold és más égitestek militarizálását, a szabályozás szürke zónákat hagyott maga után. Nem tiltott például semmilyen más fegyvert, amely „kizárólag” lézereket, kinetikus testeket vagy elektromágneses sugárzáson alapuló eszközöket alkalmaz. Ez a kiskapu elegendő ahhoz, hogy a nagyhatalmak soha ne adják fel a katonai űrtechnológia fejlesztését.
A hidegháború után az űr katonai szerepe háttérbe szorult, de a műholdak stratégiai jelentősége miatt az utóbbi évtizedekben ismét előtérbe került.
A kommunikáció, a navigáció, a felderítés mind az űrből érkező jelekre épülnek, ezért aki az űrt uralja, jelentős geopolitikai előnyhöz jut.
Ma az űrhatalmak – főként az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Franciaország – azon dolgoznak, hogy az űrt ne csak védekezésre, hanem támadásra is használhassák. Az USA létrehozta a Space Force nevű fegyvernemet, amely kifejezetten az űrbéli hadviselésre koncentrál. Ennek keretében ASAT (műholdromboló) rakétákat, mikroműholdakat, lézeres rendszereket és más irányított energiafegyvereket fejlesztenek.
Napjainkban az űrverseny iránya megváltozott: a korábbi drága, nagy műholdak helyett inkább olcsóbb, kisebb műholdakból álló hálózatokat használnak, amelyek rugalmasabbak és jobban bírják a támadásokat. Emellett az USA, Kína és Oroszország saját katonai űrhajókat fejleszt – olyan autonóm járműveket, amelyek képesek az űrben pályát váltani, manőverezni és célpontokat megközelíteni. Hasonló elven működik az Egyesült Államok titkos X-37B űrrepülőgépe, amelynek legújabb küldetése csak nemrég vette kezdetét.
Kiemelt szerepet kap a hiperszonikus és ballisztikus rakéták fejlesztése, amelyek repülésük során az űr felső rétegeit is elérik, így pályájuk részben áthalad az űrön. Példának okáért egy Oroszországból indított ASAT-rakéta 2021-ben felrobbantotta a Kosmos 1408 műholdat. Az eszköz megsemmisülése hatalmas mennyiségű törmeléket hozott létre, amely már a Nemzetközi Űrállomás (ISS) működését is veszélyeztette.
A statisztikák is beszédesek: ma már több mint 500-szor több űreszköz kering a Föld körül, mint a hatvanas években és mintegy 80 ország vesz részt űrtevékenységekben.
Bonyolítja a helyzetet, hogy a civil és hadászati célra egyaránt használható műholdakról nehéz eldönteni, melyik számít katonainak, ezért akár egy távközlési vagy térképező műhold is könnyen célponttá válhat.
Az előttünk álló években három főbb szereplője lesz az űrháborúknak:
Legalább háromféle lézerrendszert fejlesztenek, amelyek földi és űrbeli fegyverekhez egyaránt használhatók. Mindhárom kémiai elven működik, vagyis vegyi anyagok reakciója hozza létre a sugárzást. Egy, az űrben kifogástalanul működő lézerfegyver megvalósítása még legalább 20 év fejlesztést igényel. Jelen pillanatban három irányt vizsgálnak:
A hidrogén-fluorid lézer lényege, hogy az atomos fluor reakcióba lép a hidrogénnel, és gerjesztett HF-molekulákat hoz létre. A sugárzás hullámhossza 2,7–2,9 mikron. Ezt a légkör elnyeli, ezért inkább űrbeli harcban használható. A Ballistic Missile Defense Organization nevű szervezet már tesztelt megawattos HF-lézert szimulált űrkörnyezetben.
A deutérium-fluorid lézer hasonló elven működik, de hidrogén helyett deutériumot alkalmaz. A nagyobb atomtömeg miatt a hullámhossz hosszabb, körülbelül 3,5 mikron, ami jobban áthatol a légkörön. A TRW 1980-ban kifejlesztette a MIRACL nevű DF-lézert, amely egy megawattnál is nagyobb teljesítményű. 1996-ban ezzel sikeresen lelőttek egy rakétát a White Sands kísérleti területen.
A harmadik típus a kémiai oxigén-jód lézer (COIL), amely 1978-ban jelent meg. Itt klór és hidrogén-peroxid reakciója gerjeszti az oxigént, majd az energia átkerül a jódatomokra. Az így keletkező sugárzás hullámhossza 1,3 mikron, ami rövidebb az előzőeknél. Ez kisebb optikát tesz lehetővé az űrbeli fegyverekben. A TRW 1996-ban már száz kilowattos teljesítményű COIL-lézert is tesztelt. Jelenleg ez tűnik a legígéretesebbnek.
Az űrbeli lézereknél a legnagyobb gond a célzás. A fegyvert mozgó műholdról kellene egy másik, szintén nagy sebességgel haladó tárgyra irányítani. Ez olyan nehéz feladat, mintha egy szuperszonikus repülőről próbálnánk lelőni egy madarat.
Ezért az amerikai védelmi minisztérium egy részecskesugár-fegyver kifejlesztését is tervbe vette. Ez közel fénysebességgel lőne ki elemi részecskéket a célpontra. Egy ilyen fegyver sokkal pusztítóbb lenne bármely lézernél.
A részecskesugár-fegyver két fő részből állna: egy energiaforrásból és egy gyorsítócsőből. Az energia felgyorsítaná az elektronokat, protonokat vagy hidrogénatomokat, majd a cső fókuszált sugárként a célra lőné őket. A részecskék energiát adnának át a célpont atomjainak, ami gyors felmelegedést és robbanást idézne elő.
A részecskesugár-fegyver esetében a legnagyobb akadály az energiaforrás, amelynek megfelelően könnyűnek kellene lennie ahhoz, hogy pályára lehessen állítani, de közben millió elektronvoltnyi energiát és tíz megawattos teljesítményt kellene előállítania. Ezt csak hagyományos erőmű tudja biztosítani, ilyet viszont képtelenség az űrbe küldeni.
A lézertechnológia előretörése tehát vitathatatlan, ennek ellenére a klasszikus kinetikus fegyverek továbbra is relevánsak maradnak. Az amerikai ASM-135 ASAT-rakéta 1985-ben sikeresen lelőtt egy műholdat, míg 2008-ban az SM-3 rakéta egy 247 kilométer magasan keringő selejtes műholdat semmisített meg. Az elektronikus hadviselés is egyre nagyobb szerepet kap: a rádiójelek zavarásával és kibertámadásokkal az ellenséges műholdat fizikai károsodás nélkül is ki lehet iktatni.
Összességében az űrháború nem feltétlenül a mozivásznon látott csillagközi csatákra hasonlít majd; sokkal inkább kisebb, de precíz hadműveletekben fog megtestesülni, amelyek elsődleges célpontjai a műholdak lesznek.