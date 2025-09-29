Űrháború fenyeget: pusztító fegyvereket küldhetnek az űrbe

Már az emberi űrtevékenység kezdeti időszaknak tudományos vívmányait beárnyékolta egy potenciális űrháború gondolata. A Szovjetunió Szputnyik műholdja vagy az amerikai Apollo-program technológiai diadalmenetnek tűnt, de közben mindkét szuperhatalom azonnal felismerte az űr stratégiai jelentőségét. A hidegháború idején született meg az „űrfegyverkezés” fogalma: a szovjet Almaz-program például katonai célú űrállomásokkal kísérletezett, az amerikaiak pedig a Blue Gemini projekttel vizsgálták, hogyan lehetne űrkapszulákat harci célokra átalakítani. A hetvenes évek végétől Ronald Reagan „Star Wars”-ként elhíresült Stratégiai Védelmi Kezdeményezése már nem kevesebbet ígért, mint űrbéli és földi lézerrendszerekkel megállítani a ballisztikus rakétákat.

Az űrháború koncepciója mutatja, hogy már a világűr is lassan hadszíntérré válik.

Fotó: OpenAI DALL-E

Bár az 1967-es Világűrszerződés (Outer Space Treaty) megtiltotta a nukleáris fegyverek telepítését az űrbe, valamint a Hold és más égitestek militarizálását, a szabályozás szürke zónákat hagyott maga után. Nem tiltott például semmilyen más fegyvert, amely „kizárólag” lézereket, kinetikus testeket vagy elektromágneses sugárzáson alapuló eszközöket alkalmaz. Ez a kiskapu elegendő ahhoz, hogy a nagyhatalmak soha ne adják fel a katonai űrtechnológia fejlesztését.

A hidegháború után az űr katonai szerepe háttérbe szorult, de a műholdak stratégiai jelentősége miatt az utóbbi évtizedekben ismét előtérbe került.

A kommunikáció, a navigáció, a felderítés mind az űrből érkező jelekre épülnek, ezért aki az űrt uralja, jelentős geopolitikai előnyhöz jut.

Az űrháború fenyegető réme: a jelenlegi űrfegyverkezési verseny

Ma az űrhatalmak – főként az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Franciaország – azon dolgoznak, hogy az űrt ne csak védekezésre, hanem támadásra is használhassák. Az USA létrehozta a Space Force nevű fegyvernemet, amely kifejezetten az űrbéli hadviselésre koncentrál. Ennek keretében ASAT (műholdromboló) rakétákat, mikroműholdakat, lézeres rendszereket és más irányított energiafegyvereket fejlesztenek.

Napjainkban az űrverseny iránya megváltozott: a korábbi drága, nagy műholdak helyett inkább olcsóbb, kisebb műholdakból álló hálózatokat használnak, amelyek rugalmasabbak és jobban bírják a támadásokat. Emellett az USA, Kína és Oroszország saját katonai űrhajókat fejleszt – olyan autonóm járműveket, amelyek képesek az űrben pályát váltani, manőverezni és célpontokat megközelíteni. Hasonló elven működik az Egyesült Államok titkos X-37B űrrepülőgépe, amelynek legújabb küldetése csak nemrég vette kezdetét.