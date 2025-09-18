Női urológiai problémák, amelyeket nem lehet otthon kikezelni

Sokan nem veszik komolyan az egészségügyi gondokat, mondván, elég azokat „otthon kikezelni”. Esetenként azonban az otthoni kezelés kísérletével súlyosbodhat a helyzet, jó tudni, mik azok a tünetek, amikor orvoshoz kell fordulni. Dr. Böszörményi-Nagy Géza , az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa tehát azokra az urológiai problémákra hívta fel a figyelmet, amelyek mindenképp orvosi vizsgálatot és akár sürgős ellátást igényelnek.

Mikor kell urológushoz fordulni?

Enyhe hólyaghurut

A nők jelentős része életében legalább egyszer találkozik a hólyaghuruttal, vagy közkeletű, téves megnevezéssel a felfázással. Ez a gyakori vizelési ingerrel, fájdalommal járó fertőzés enyhe esetben, ha csak 1-2 napig tart és nem kíséri láz, derékfájás, házilag is kezelhető, elsősorban bőséges folyadékbevitellel, tőzegáfonya készítményekkel, fájdalomcsillapítókkal. Véres vizelet, lázas állapot esetén azonban szükséges az urológiai szakvizsgálat. Tartogatott vizelet és hüvelyszárazság is hajlamosíthat hólyaghurutra.

Fotó: Urológiai Központ Stresszes élethelyzetekben jelentkező gyakori vizelési inger

Ez olyan probléma, amit elsősorban az életmód változás tud megoldani, így, ha csak néha jelentkezik, ennek különböző formáival érdemes próbálkozni. Ha viszont állandósul a tünet vagy gyakori éjszaka inger is jelentkezik, az urológiai kivizsgálást indokol.



Ha csak néha csöppen el, szivárog a vizelet, például köhögés, nevetés hatására, a stresszinkontinencia kezdeti stádiumáról lehet szó, amelyet ajánlott urológussal ellenőriztetni, elsősorban a gátizomtorna és az életmódbeli változtatások (testsúlycsökkentés, koffein kerülése) hozhatnak javulást.



- Ha valakinél sokadszor tér vissza a húgyúti fertőzés, mindenképpen utána kell járni, miért újulhat ki rendszeresen. Vannak ugyanis életmódbeli hajlamosító tényezők, és olyan betegségek is, amelyek orvosi kezelést igényelnek. Előbbi csoportba tartozik például a nem rendszeres vizeletürítés, a pesszárium használat, a nem megfelelő intim higiénia és nem körültekintő nemi élet, utóbbi csoportnál pedig meg kell említeni a nőgyógyászati gyulladásokat, a hüvelyi szárazságot, a húgyutakat és főleg a hólyagot érintő fejlődési rendellenességeket, sérüléseket, köveket, daganatokat, sipolyokat, a cukorbetegséget és az eleve adott tulajdonságot, a nőkre jellemző rövid húgycsövet – ismerteti dr. Böszörményi-Nagy Géza (https://www.urologiaikozpont.hu/munkatarsak/urologus/dr-boszormenyi-nagy-geza), az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa. A kivizsgálás bakteriológiai vizsgálattal, a kezelés célzott antibiotikum adással történik.



Ha látható, jelentős mennyiségű vér jelenik meg a vizeletben vagy ez a jelenség ismétlődik (és nem menstruációhoz kapcsolódik!), mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A nőknél jelentkező véres vizelet ugyanis nem csak fertőzések tünete lehet. A háttérben meghúzódhat daganat, kő, vérzéses gyulladás, endometriózis is, ezért csak az alapos kivizsgálás eredményezhet diagnózist és kezelést.



Ha ezek a kövek elakadnak, erős, görcsös deréktáji fájdalmat, véres vizeletet, hányingert, hányást okoznak. Sürgős orvosi kezelésük nem csak a nagy fájdalom miatt elengedhetetlen, de azért is, mert kezeletlenül elzáródáshoz, fertőzéshez, veseelégtelenséghez vezethetnek.



Ha valaki nem tud vizelni, erős alhasi feszülés, fájdalom jelentkezik nála, minél előbb orvoshoz kell fordulnia. A sürgős katéterezésre azért van szükség, mert ha nem kezelik, a hólyag és a vesék is károsodhatnak.



Amennyiben hirtelen fellépő, kontrollálhatatlan vizeletvesztés mutatkozik, azért kell orvoshoz fordulni, mert neurológiai ok (gerincsérülés, idegbántalom) állhat a háttérben. Ha pedig lassan, fokozatosan alakul ki az inkontinencia, orvosi segítséggel lehet megelőzni a teljes vizelet visszatartási képtelenséget.



