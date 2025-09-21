Az űrutazás sötét oldala: jelentősen gyorsul az öregedés

Ez a sejtöregedés nem pusztán laboratóriumi érdekesség; közvetlenül érinti az immunrendszer működését, a vérképzés egyensúlyát és végső soron az egészség fenntartását. Mindez azért különösen fontos, mert a vérképző őssejtek a csontvelő „forráskódjai”: ők biztosítják az immunsejtek, a vörösvértestek és a vérlemezkék folyamatos utánpótlását. Ha az öregedés felgyorsul, a javító mechanizmusok hatásfoka romlik, nő a fertőzések, a vérszegénység és a gyulladásos zavarok kockázata. Az űrutazás hatása jól észlelhető az űrállomás környezetében, ahol a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás együttese olyan biológiai nyomást hoz létre, amely a Földön ritkán tapasztalható – és ez új kihívás az űrkutatás és az űrhajós egészség védelme számára.

Az űrutazás hatása sejttenyészeteken vizsgálható

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Űrutazás hatása: mikrogravitáció és kozmikus sugárzás

A mikrogravitáció mechanikai ingerhiányt okoz: megváltozik a csontvelői niche, átalakulnak a sejtekre ható erőhatások és a jelátviteli hálózatok. Ennek következtében a vérképzés finomhangolása megborulhat, és az őssejtek stresszre adott válaszai tartósan módosulhatnak. A tapasztalatok a Nemzetközi Űrállomás vizsgálataiból ismerősek: a hosszú missziók után gyakoribb az immunrendszer diszregulációja, ami alátámasztja, hogy a mikrogravitáció az öregedés több útvonalát is érinti.

Ezzel párhuzamosan a kozmikus sugárzás nagy energiájú részecskéi közvetlen DNS-károsodást idéznek elő, és másodlagos szabadgyökhullámot váltanak ki, amely megterheli a mitokondriumokat. A Reuters által ismertetett eredmények szerint ez a kettős terhelés – mikrogravitáció plusz sugárzás – együtt hoz létre olyan gyulladásos és anyagcsere-profilokat, amelyek a sejtöregedés előidézői. Nem véletlen, hogy a NASA a sugárvédelem, a mitokondriális stabilitás és az űrhajósspecifikus regenerációs programok integrált fejlesztésére fókuszál.

A Föld árnyékától a sztratoszféráig: hogyan mérjük a változásokat

A mostani kutatás fontossága az összehasonlító megközelítésben rejlik: azonos eredetű sejtek egy része az űrutazás hatásának lett kitéve, míg a kontrollminták földi körülmények között maradtak. A génexpressziótól a metabolikus profilokig terjedő elemzések koherens képet mutattak: az „űrhajós” sejtekben markánsabb gyulladásos jelek, magasabb oxidatív stressz és több, javítatlan törés nyomát viselő DNS-szakasz halmozódott fel. Ez a kép jól illeszkedik ahhoz, amit az űrállomás hosszú küldetései után vett vérminták is sugallnak.