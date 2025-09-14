Halálos kór rázta meg Magyarországot

Az utolsó magyar kolerajárvány 1872. szeptember 14-én kezdődött Rahón, és egészen 1874 januárjáig tartott. A modern egészségügy és a központi intézkedések ellenére a pandémia több mint 450 ezer embert fertőzött meg, hivatalos becslések alapján az áldozatok száma a 250 ezret is elérhette. A tragikus eseménysor nemcsak a betegségről, hanem a társadalom akkori állapotáról, a hiedelmek erejéről és a tudomány küzdelméről is sokat elárul.
A magyar történelem korábbi évszázadaiban a pestis, a „fekete halál” pusztította a lakosságot. A 14. századtól a 18. század végéig rendszeresen visszatért, és százezrek életét követelte.
Amikor a pestis lassan eltűnt Európából, új ellenség érkezett keletről: a kolera.
Az indiai eredetű betegség Oroszországon keresztül jutott el a kontinensre, és a 19. században sorra teperte le az országokat.
Magyarországon először 1831-ben ütötte fel a fejét, s akkor 236 ezer ember vesztette életét. A járvány nem kímélte a nagyvárosokat sem, és olyan jeles személyiségeket is elragadott, mint Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás vezéralakja. A tudatlanság és a félelem ekkor lázadáshoz is vezetett:
a hatósági intézkedéseket sokan zsarnokságnak tartották, a koleralázadást végül katonasággal kellett leverni.
A kiegyezés utáni évek Magyarországon a modernizáció jegyében teltek, ám a gyors fejlődés nem törölte el egyik napról a másikra a régi szokásokat. A falvakban továbbra is bizalmatlanul tekintettek az orvosokra, a népi gyógyászat és a babonák erősen tartották magukat.
Ebben a közegben robbant ki 1872. szeptember 14-én Rahón a végzetes járvány. A kormány élén gróf Lónyay Menyhért állt, belügyminisztere, Tóth Vilmos pedig a korábbi járványok tanulságait figyelembe véve azonnali intézkedéseket hozott.
Vesztegzárakat rendeltek el, járványorvosokat neveztek ki, és országos felvilágosító kampány indult, amelyben a lakosságot a higiénia és a kézmosás fontosságára figyelmeztették.
Mivel a kórokozót, a Vibrio cholerae baktériumot csak 1884-ben azonosította Robert Koch, az orvosok nem tudták pontosan, mivel állnak szemben. A megelőzés és a tüneti kezelés volt a fő fegyverük. A hatóságok ingyenes fertőtlenítőszereket osztottak, a falvakban füstöléssel, ecettel és különféle mészoldatokkal próbáltak védekezni.
A betegeknek gyakran ópiumot (mákonyt) és éterrel kevert kámfort adtak, de a német orvosok által javasolt klóros víz használata bizonyult a leghatékonyabbnak: akik ezt kapták, enyhébb tünetekkel úszták meg, és sokan közülük felgyógyultak.
A hatósági intézkedések ellenére a járvány különösen a falusi lakosságot sújtotta.
A bizalmatlan emberek sokszor inkább a népi gyógyítókhoz fordultak, akik fokhagymát, pálinkát, borókafenyőt és különféle mágikus praktikákat ajánlottak.
A kuruzslók tanácsai gyakran ellentmondtak az orvosok utasításainak, így a betegség gyorsan terjedt. A tudomány és a néphit ekkor még egymás mellett élt, ám a következmények súlyosak voltak: a halálos áldozatok száma elérte a 250 ezret, a megbetegedések száma pedig a 450 ezret.
A pandémiát hivatalosan 1874. január 16-án nyilvánították megszűntnek.
A későbbi, 1893-as kisebb kolerakitörést már jóval hatékonyabban kezelték, mert az orvostudomány időközben hatalmas lépéseket tett előre. Az 1872-es tragédia azonban mély nyomot hagyott a társadalomban, és emlékeztetett arra, milyen fontos a tudományba és a közegészségügybe vetett bizalom.