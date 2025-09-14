Halálos kór rázta meg Magyarországot

Az utolsó magyar kolerajárvány 1872. szeptember 14-én kezdődött Rahón, és egészen 1874 januárjáig tartott. A modern egészségügy és a központi intézkedések ellenére a pandémia több mint 450 ezer embert fertőzött meg, hivatalos becslések alapján az áldozatok száma a 250 ezret is elérhette. A tragikus eseménysor nemcsak a betegségről, hanem a társadalom akkori állapotáról, a hiedelmek erejéről és a tudomány küzdelméről is sokat elárul.

Vibrio cholerae baktérium művészi illusztrációja. Az utolsó magyar kolerajárvány halálos áldozatainak száma elérte a 250 ezret.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A pestistől az utolsó magyar kolerajárványig

A magyar történelem korábbi évszázadaiban a pestis, a „fekete halál” pusztította a lakosságot. A 14. századtól a 18. század végéig rendszeresen visszatért, és százezrek életét követelte.

Amikor a pestis lassan eltűnt Európából, új ellenség érkezett keletről: a kolera.

Az indiai eredetű betegség Oroszországon keresztül jutott el a kontinensre, és a 19. században sorra teperte le az országokat.

Magyarországon először 1831-ben ütötte fel a fejét, s akkor 236 ezer ember vesztette életét. A járvány nem kímélte a nagyvárosokat sem, és olyan jeles személyiségeket is elragadott, mint Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás vezéralakja. A tudatlanság és a félelem ekkor lázadáshoz is vezetett:

a hatósági intézkedéseket sokan zsarnokságnak tartották, a koleralázadást végül katonasággal kellett leverni.

1872 – a nagy katasztrófa kezdete

A kiegyezés utáni évek Magyarországon a modernizáció jegyében teltek, ám a gyors fejlődés nem törölte el egyik napról a másikra a régi szokásokat. A falvakban továbbra is bizalmatlanul tekintettek az orvosokra, a népi gyógyászat és a babonák erősen tartották magukat.

Ebben a közegben robbant ki 1872. szeptember 14-én Rahón a végzetes járvány. A kormány élén gróf Lónyay Menyhért állt, belügyminisztere, Tóth Vilmos pedig a korábbi járványok tanulságait figyelembe véve azonnali intézkedéseket hozott.

Vesztegzárakat rendeltek el, járványorvosokat neveztek ki, és országos felvilágosító kampány indult, amelyben a lakosságot a higiénia és a kézmosás fontosságára figyelmeztették.

Küzdelem a láthatatlan ellenséggel

Mivel a kórokozót, a Vibrio cholerae baktériumot csak 1884-ben azonosította Robert Koch, az orvosok nem tudták pontosan, mivel állnak szemben. A megelőzés és a tüneti kezelés volt a fő fegyverük. A hatóságok ingyenes fertőtlenítőszereket osztottak, a falvakban füstöléssel, ecettel és különféle mészoldatokkal próbáltak védekezni.