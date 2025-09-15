Durván elkezdett terjedni egy alig ismert betegség, a fiatalokat vette célba

A vakbélrák hosszú időn át olyan ritka betegségnek számított, hogy a legtöbb ember nem is hallott róla. Többnyire idősebb felnőtteknél fordult elő, és a sebészek is legfeljebb egy-két alkalommal találkoztak vele egész pályafutásuk alatt. Az utóbbi években azonban ijesztő változás tapasztalható: egyre több harmincas, negyvenes, sőt még fiatalabb embernél is diagnosztizálják. Egy friss, az Annals of Internal Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a ’70-es évek után született generációkban három-négyszer gyakoribb az előfordulása, mint a ’40-es években születettek körében.

Egyre több fiatalt érint a vakbélrák.

Fotó: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIB / APL

Mi állhat a vakbélrák hátterében?

Bár a betegség még mindig ritka – évente csak néhány emberből egymillióban fordul elő –, a növekedés üteme meglepő és aggasztó.

Különösen azért, mert az esetek harmada ma már 50 év alattiaknál jelentkezik, ami élesen eltér más emésztőrendszeri daganatoktól.

A szakértők több lehetséges okot is vizsgálnak. Az egyik legfőbb gyanúsított az életmódbeli változás. Az elhízás világszerte meredeken emelkedett a ’70-es évek óta, és a túlsúly bizonyított kockázati tényező számos rákfajtánál. Emellett a táplálkozás is átalakult: egyre több feldolgozott ételt, vörös és feldolgozott húst, valamint cukros üdítőt fogyasztunk, amelyek más bélrendszeri daganatoknál már bizonyítottan növelik a kockázatot.

A fizikai aktivitás visszaesése szintén fontos tényező lehet. Az ülőmunka, a képernyők előtt töltött hosszú órák és a mozgásszegény életmód olyan környezetet teremtenek, amely kedvezhet a betegségek kialakulásának.

Környezeti és genetikai tényezők

Nem zárható ki az sem, hogy a modern világ új környezeti hatásai járulnak hozzá a vakbélrák gyakoribb megjelenéséhez. Az ipari élelmiszer-termelés, a vegyszerek és műanyagok elterjedése, valamint a vízminőség változásai mind olyan tényezők, amelyek hosszú távon befolyásolhatják a szervezet működését.

A genetikai adottságok szintén szerepet játszhatnak, de a kutatók egyre inkább a bélflóra, vagyis a bélmikrobióta átalakulását is vizsgálják. Az antibiotikumok széles körű használata, nemcsak az orvoslásban, hanem a mezőgazdaságban is megváltoztatta a bélben élő baktériumok összetételét.

Egyes vizsgálatok szerint a korai életkorban kapott antibiotikumok hosszú távon is hatással lehetnek az emésztőrendszerre, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát.

A betegség alattomos jellege

A vakbélrák egyik legnagyobb veszélye, hogy rendkívül nehéz időben felismerni. Ellentétben például a vastagbélrákkal, amelyet rendszeres szűréssel gyakran sikerül időben észrevenni, a vakbél daganatai rejtve maradnak. Nincsenek jellegzetes tünetek, a panaszok – például enyhe hasi fájdalom, puffadás vagy székelési szokások változása – könnyen összetéveszthetők ártalmatlan problémákkal.