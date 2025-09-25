Hírlevél

Rendkívüli

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

vastagbélrák

Az orvos felfedte: ez az öt fájdalommentes tünet a vastagbélrák korai jele

A szakértők szerint egyre több fiatalnál jelentkezik a bélrendszer egyik legveszélyesebb daganatos betegsége. A vastag- és végbélrák tünetei sokszor alattomosan, fájdalom nélkül jelentkeznek, ezért könnyen figyelmen kívül maradnak. Az időben történő felismerés azonban életet menthet.
A brit Daily Mail beszámolója szerint dr. Jack Ogden orvos öt „néma” jelet sorolt fel, amelyek a bélrák korai stádiumára utalhatnak, ám sokan nem veszik őket komolyan. A vastag- és végbélrák tünetei közé tartozhat:

A vastag- és végbélrák tünetei kezdetben alig észrevehetők.
A vastag- és végbélrák tünetei kezdetben alig észrevehetők.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO
  1. vashiányos vérszegénység, ami fáradtsággal, sápadtsággal és légszomjjal járhat,
  2. a székelési szokások változása, például tartós hasmenés, székrekedés vagy a széklet keskennyé válása,
  3. megmagyarázhatatlan fogyás, amely nem köthető életmódváltáshoz vagy diétához,
  4. hasi fájdalom és puffadás, ami nem múlik el,
  5. vér a székletben, amely olykor látványos, de van, hogy csak laborvizsgálattal mutatható ki.

A szakember hangsúlyozta: ezek a panaszok önmagukban nem jelentik biztosan, hogy daganat áll a háttérben, 

de ha hetekig fennállnak, mindenképpen orvosi kivizsgálást indokolnak.

Vastag- és végbélrák tünetei: egyre több fiatalt érint a betegség

A betegségről korábban sokan úgy gondolták, főleg az idősebb korosztályt fenyegeti, ám az utóbbi évek statisztikái más képet mutatnak. Az American Cancer Society adatai szerint az Egyesült Államokban az 55 év alattiak körében is nő a kolorektális rák előfordulása, sőt a halálozás is emelkedő tendenciát mutat. Európában is hasonló a helyzet: több országban, köztük az Egyesült Királyságban és Németországban is egyre több a fiatal beteg.

Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint évente több ezer új esetet diagnosztizálnak. A vastag- és végbélrák a daganatos halálozások egyik vezető oka hazánkban is, így a figyelemfelhívás kiemelten fontos.

Mi a vastag- és végbélrák?

A vastagbél és a végbél nyálkahártyájából kiinduló daganat, amely sokszor polipokból alakul ki. 

A kezdeti stádiumban gyakran teljesen tünetmentes, ezért különösen veszélyes.

Ha időben felismerik és eltávolítják, a gyógyulási esélyek nagyon jók, ám előrehaladott állapotban már sokkal nehezebb kezelni.

A betegség általában lassan fejlődik, évek alatt alakul ki. Ezért is kulcsfontosságú a szűrés: a rendszeres kolonoszkópia vagy székletvérvizsgálat életet menthet. Az Egyesült Államokban már 45 éves kortól ajánlják a rendszeres szűrést, de családi halmozódás esetén ennél korábban is indokolt lehet.

A vastag- és végbélrák kockázati tényezői

A szakirodalom több életmódbeli és genetikai tényezőt is összefüggésbe hoz a betegség kialakulásával:

  • Családi halmozódás: ha közeli rokon érintett, nagyobb a kockázat.
  • Táplálkozás: a vörös húsban és feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend növeli a rizikót, míg a rostban gazdag zöldségek és gyümölcsök védő hatásúak lehetnek.
  • Dohányzás és alkoholfogyasztás: mindkettő hozzájárulhat a daganat kialakulásához.
  • Elhízás és mozgásszegény életmód: a metabolikus szindróma és a túlsúly szoros kapcsolatban áll a kolorektális rák gyakoriságával.
  • Krónikus gyulladásos bélbetegségek: például a colitis ulcerosa vagy a Crohn-betegség szintén fokozott rizikót jelent.

A tudatosság életmentő lehet

A korai felismerés a túlélés kulcsa. Ha a daganat még nem terjedt át a nyirokcsomókra vagy más szervekre, a gyógyulási esély 90 százalék fölötti. Előrehaladott állapotban azonban drámaian csökken a túlélési arány. Éppen ezért az orvosok folyamatosan hangsúlyozzák: ne bagatellizáljuk a szokatlan jeleket, és ne várjunk addig, amíg a panaszok elviselhetetlenné válnak.

Aszpirinnel a vastagbélrák ellen?

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, egy nemrég közölt kutatás szerint a népszerű fájdalomcsillapító hatékony lehet a vastagbélrák ellen. Az eredmények alapján az aszpirin bizonyos genetikai mutációval rendelkező betegeknél a felére mérsékli a daganat kiújulásának esélyét. 

