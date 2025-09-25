Az orvos felfedte: ez az öt fájdalommentes tünet a vastagbélrák korai jele

A brit Daily Mail beszámolója szerint dr. Jack Ogden orvos öt „néma” jelet sorolt fel, amelyek a bélrák korai stádiumára utalhatnak, ám sokan nem veszik őket komolyan. A vastag- és végbélrák tünetei közé tartozhat:

A vastag- és végbélrák tünetei kezdetben alig észrevehetők.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

vashiányos vérszegénység, ami fáradtsággal, sápadtsággal és légszomjjal járhat, a székelési szokások változása, például tartós hasmenés, székrekedés vagy a széklet keskennyé válása, megmagyarázhatatlan fogyás, amely nem köthető életmódváltáshoz vagy diétához, hasi fájdalom és puffadás, ami nem múlik el, vér a székletben, amely olykor látványos, de van, hogy csak laborvizsgálattal mutatható ki.

A szakember hangsúlyozta: ezek a panaszok önmagukban nem jelentik biztosan, hogy daganat áll a háttérben,

de ha hetekig fennállnak, mindenképpen orvosi kivizsgálást indokolnak.

Vastag- és végbélrák tünetei: egyre több fiatalt érint a betegség

A betegségről korábban sokan úgy gondolták, főleg az idősebb korosztályt fenyegeti, ám az utóbbi évek statisztikái más képet mutatnak. Az American Cancer Society adatai szerint az Egyesült Államokban az 55 év alattiak körében is nő a kolorektális rák előfordulása, sőt a halálozás is emelkedő tendenciát mutat. Európában is hasonló a helyzet: több országban, köztük az Egyesült Királyságban és Németországban is egyre több a fiatal beteg.

Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint évente több ezer új esetet diagnosztizálnak. A vastag- és végbélrák a daganatos halálozások egyik vezető oka hazánkban is, így a figyelemfelhívás kiemelten fontos.

Mi a vastag- és végbélrák?

A vastagbél és a végbél nyálkahártyájából kiinduló daganat, amely sokszor polipokból alakul ki.

A kezdeti stádiumban gyakran teljesen tünetmentes, ezért különösen veszélyes.

Ha időben felismerik és eltávolítják, a gyógyulási esélyek nagyon jók, ám előrehaladott állapotban már sokkal nehezebb kezelni.

A betegség általában lassan fejlődik, évek alatt alakul ki. Ezért is kulcsfontosságú a szűrés: a rendszeres kolonoszkópia vagy székletvérvizsgálat életet menthet. Az Egyesült Államokban már 45 éves kortól ajánlják a rendszeres szűrést, de családi halmozódás esetén ennél korábban is indokolt lehet.