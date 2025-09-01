Egy orvos elárulta, melyik a legfontosabb döntés, amit az egészségedért hozhatsz

Dr. Karen Zaghiyan, az Egyesült Államokban praktizáló vastagbélsebész őszinte, de életmentő tanácsokat osztott meg az Instagramon, arra ösztönözve a nézőket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a vastagbélrákra figyelmeztető jeleket.
„Örülök, ha jól érzi magát, és nincs családi érintettsége, de ettől még lehet vastagbélrákja” – hangsúlyozta a videóban, amelyet már több mint 410 ezren láttak.
Menjen el vastagbéltükrözésre!”
Az Egyesült Királyságban az 50–74 évesek otthoni székletvizsgálattal vehetnek részt az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) vastagbélrákszűrő programjában, amit nemrég kiterjesztettek az 50–52 évesekre is. A magasabb kockázatú csoportokba tartozók – például öröklődő bélbetegségben, colitis ulcerosában vagy Crohn-betegségben szenvedők, polipokkal élők vagy erős családi halmozódás esetén – kolonoszkópiás vizsgálatot kapnak.
A kolonoszkópia során egy hajlékony cső végére erősített apró kamerával vizsgálják át a bél belső falát, hogy idejében felismerjék a rákmegelőző polipokat vagy más elváltozásokat. Az Egyesült Államokban az átlagos kockázatú személyeknél 45 éves kortól tízévente javasolják a vizsgálatot.
Dr. Zaghiyan szerint mindig érdemes második orvosi véleményt kérni, és kiállni a saját egészségünk mellett, ha valami gyanús.
„Ha végbélvérzés miatt fordult orvoshoz, és csak annyit mondtak, hogy aranyér, anélkül, hogy megvizsgálták volna, ideje másik szakembert keresni” – fogalmazott.
A vastagbélrák gyakori tünetei lehetnek
A betegség kizárásához vagy enyhébb kórképek elkülönítéséhez azonban további vizsgálatok, köztük a kolonoszkópia szükséges.
Dr. Zaghiyan arra is figyelmeztetett, hogy az otthoni székletvizsgálat sosem helyettesítheti a kolonoszkópiát. Ezek a tesztek ugyan segítenek a figyelemfelkeltésben, de az előrehaladott, rákmegelőző polipoknak csak körülbelül 40 százalékát képesek kimutatni, míg a kolonoszkópia több mint 95 százalékos pontossággal találja meg és távolítja el őket, még mielőtt rákossá válnának.
Bár az egészségügyi hatóságok szerint az otthoni tesztek csökkenthetik a várakozási időt, Dr. Zaghiyan úgy véli, a kolonoszkópia mindig biztonságosabb választás – főleg visszatérő, daganatra utaló tünetek esetén.
„A halogatás is döntés” – figyelmeztetett. – „Szörnyű látni azokat, akiknek lett volna esélyük a gyógyulásra, de addig halogatták a kezelést, amíg a betegség szétterjedt. Kérjenek második véleményt, de ne várjanak túl sokáig.”
A korán, I. stádiumban felfedezett vastagbélrák esetén a betegek körülbelül 90 százaléka él öt évnél tovább. A IV. stádiumban diagnosztizáltaknál ez az arány mindössze 10 százalék.
Dr. Zaghiyan szerint nemcsak a gyors döntés számít, hanem az is, hogy képzett onkológus szakemberek vezessék a kezelést. A szakértő szerint óvakodni kell az önjelölt „táplálkozási tanácsadóktól,, akik zsályaterápiát és kávébeöntést ajánlanak a betegeknek. Az onkológus inkább regisztrált, onkológiai háttérrel rendelkező dietetikust ajánl, aki a természetes módszereket biztonságosan összehangolja a hagyományos kezelésekkel, növelve a túlélés esélyét.
Végül a szakember arra kérte a követőket, ne a Google-keresésekből diagnosztizálják magukat, és kerüljék a „csodát ígérő” kezeléseket.
Bár a vastagbélrák gyakran összefügg az elhízással, a szakértők kiemelik: egészséges, fitt embereknél is kialakulhat. A környezeti tényezőknek jelentős szerepük lehet a daganat kialakulásában. Bár konkrét okot még nem azonosítottak, a gyanús tényezők között szerepelnek az ultrafeldolgozott élelmiszerek, a mikroműanyagok és az élelmiszerekben előforduló E. coli-fertőzések is. Brit statisztikai adatok szerint a betegek kicsivel több mint fele él tíz évnél tovább a diagnózis felállítását követően.