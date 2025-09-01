Egy orvos elárulta, melyik a legfontosabb döntés, amit az egészségedért hozhatsz

Dr. Karen Zaghiyan, az Egyesült Államokban praktizáló vastagbélsebész őszinte, de életmentő tanácsokat osztott meg az Instagramon, arra ösztönözve a nézőket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a vastagbélrákra figyelmeztető jeleket.

Kolonoszkópiával deríthető ki legbiztosabban, hogy vastagbélrákban szenvedünk-e.

Fotó: SKX

„Örülök, ha jól érzi magát, és nincs családi érintettsége, de ettől még lehet vastagbélrákja” – hangsúlyozta a videóban, amelyet már több mint 410 ezren láttak.

Menjen el vastagbéltükrözésre!”

Így zajlik a vastagbélrák szűrése

Az Egyesült Királyságban az 50–74 évesek otthoni székletvizsgálattal vehetnek részt az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) vastagbélrákszűrő programjában, amit nemrég kiterjesztettek az 50–52 évesekre is. A magasabb kockázatú csoportokba tartozók – például öröklődő bélbetegségben, colitis ulcerosában vagy Crohn-betegségben szenvedők, polipokkal élők vagy erős családi halmozódás esetén – kolonoszkópiás vizsgálatot kapnak.

A kolonoszkópia során egy hajlékony cső végére erősített apró kamerával vizsgálják át a bél belső falát, hogy idejében felismerjék a rákmegelőző polipokat vagy más elváltozásokat. Az Egyesült Államokban az átlagos kockázatú személyeknél 45 éves kortól tízévente javasolják a vizsgálatot.

Ne elégedjünk meg egy egyszerű válasszal!

Dr. Zaghiyan szerint mindig érdemes második orvosi véleményt kérni, és kiállni a saját egészségünk mellett, ha valami gyanús.

„Ha végbélvérzés miatt fordult orvoshoz, és csak annyit mondtak, hogy aranyér, anélkül, hogy megvizsgálták volna, ideje másik szakembert keresni” – fogalmazott.

A vastagbélrák gyakori tünetei lehetnek

a székelési szokások megváltozása,

a székletben megjelenő vér,

végbélvérzés,

hasi fájdalom,

puffadás,

székrekedés vagy hasmenés,

fáradtság

és megmagyarázhatatlan fogyás.

A betegség kizárásához vagy enyhébb kórképek elkülönítéséhez azonban további vizsgálatok, köztük a kolonoszkópia szükséges.

Az otthoni székletvizsgálat nem helyettesíti a kolonoszkópiát!

Dr. Zaghiyan arra is figyelmeztetett, hogy az otthoni székletvizsgálat sosem helyettesítheti a kolonoszkópiát. Ezek a tesztek ugyan segítenek a figyelemfelkeltésben, de az előrehaladott, rákmegelőző polipoknak csak körülbelül 40 százalékát képesek kimutatni, míg a kolonoszkópia több mint 95 százalékos pontossággal találja meg és távolítja el őket, még mielőtt rákossá válnának.