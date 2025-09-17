Égi csoda várható pénteken Magyarország felett – erről nem érdemes lemaradni

Már kora reggel érdemes lesz az égboltot kémlelni, hiszen a Vénusz nappali fedése előtti órákban a bolygó szoros közelségben látszik majd a holdsarlóval. Öt órakor mindössze 4,5 fok választja el őket, ráadásul a fényes Regulus csillag is feltűnik a közelben, így egy háromszögszerű formáció rajzolódik ki az égen. Ez önmagában is ritka látvány, de a nap fő attrakciója délután következik.

A Vénusz nappali fedése Magyarországról is megfigyelhető lesz (a kép illusztráció, egy hasonló Vénuszfedést ábrázol).

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Hogyan zajlik majd a Vénusz nappali fedése?

A Csillagászat.hu cikke szerint a Hold mindössze 5%-os sarlóként lesz látható, 27 fokkal nyugatra a Naptól. A Vénusz eközben majdnem teljes korongját mutatja, hiszen 89%-os fázisban lesz. A belépés Budapesten 14:20:54-kor indul, és mindössze 25 másodperc alatt a Hold mögé rejtőzik a fényes bolygó. A kilépésre több mint egy órát kell várni, ekkor 15:31:06-kor a Hold sötét oldala mögül újra feltűnik a Vénusz, ami mindössze 17 másodpercig látható, de annál emlékezetesebb látványt nyújt.

Hol és mikor látható?

A jelenség hazánk teljes területéről is megfigyelhető, a pontos időpontok városonként néhány másodperccel eltérhetnek. A nappali égbolt miatt a Hold halvány sarlóját nehezebb lesz megtalálni, de a Vénusz fényes korongja könnyen észrevehető. A megfigyeléshez tanácsos kisebb távcsövet használni.

Plusz érdekesség: a Regulus közelsége

A fedés idején érdemes a Regulus csillagra is figyelni, amely alig fél fokra helyezkedik el a Vénusztól. Bár a nappali égen halványabbnak látszik, távcsővel szépen követhető. Asztrofotósok számára valódi csemege, ha sikerül egyetlen képen megörökíteni a Holdat, a Vénuszt és a Regulust.