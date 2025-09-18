Ez a betegség több áldozatot szed, mint a rák – ismerje fel a figyelmeztető jeleit!

A vérmérgezés jele nem mindig egyértelmű: a kezdeti tünetek alapján sokszor enyhe fertőzésnek tűnik, ám néhány nap alatt életveszélyes állapottá válhat. A betegség lényege, hogy a szervezet túlzott immunválasszal reagál egy fertőzésre, amely így súlyos gyulladást indít el, károsítva a létfontosságú szerveket. A statisztikák szerint a kór több áldozatot követel, mint az emlő-, a vastagbél- és a prosztatarák együttvéve. Éppen ezért a szakértők folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy bárki érintett lehet, és ezért fontos ismernünk a vérmérgezés tüneteit.

Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet

Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A vérmérgezés jelei, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A vérmérgezés kialakulását legtöbbször baktériumok idézik elő, amelyek a tüdőből, a húgyutakból vagy akár egy banális seb környezetéből kerülhetnek a véráramba. A kór azonban nemcsak a fertőzés miatt pusztít, hanem a szervezet túlzott reakciója miatt is.

Az immunrendszer által kibocsátott anyagok szisztémás gyulladást okoznak, ami gyorsan több szerv leállásához vezethet.

Évente csak az Egyesült Királyságban mintegy 48 ezer ember hal meg vérmérgezés következtében, világszerte pedig minden harmadik beteg életét veszti. Azok közül, akik túlélik, sokan maradandó károsodásokkal élnek tovább: amputáció, krónikus fájdalom, poszttraumás stressz és tartós fáradtság kísérheti őket.

Az orvosok hangsúlyozzák: a vérmérgezés jeleinek gyors felismerése a túlélés kulcsa. A betegség órák, legfeljebb néhány nap alatt halálossá válhat. Az alábbi tünetekre kiemelten kell figyelni:

Zavartság vagy összefüggéstelen beszéd : a fertőzés gyakran idegrendszeri problémákat okoz, amelyek hátterében az agyi gyulladás állhat.

: a fertőzés gyakran idegrendszeri problémákat okoz, amelyek hátterében az agyi gyulladás állhat. Hidegrázás és szélsőséges testhőmérséklet-ingadozás : a szervezet próbálja felvenni a harcot a kórokozókkal.

: a szervezet próbálja felvenni a harcot a kórokozókkal. Tachycardia, vagyis szapora szívverés : a nyugalmi pulzus tartósan 100 felett van.

: a nyugalmi pulzus tartósan 100 felett van. Hiperventilláció : szapora, nehézlégzéssel járó légzés, amely különösen veszélyes felnőtteknél és időseknél.

: szapora, nehézlégzéssel járó légzés, amely különösen veszélyes felnőtteknél és időseknél. Hipotenzió , azaz alacsony vérnyomás: szédülés, ájulás, gyengeség jelezheti.

, azaz alacsony vérnyomás: szédülés, ájulás, gyengeség jelezheti. Kiütés , amely nyomásra sem halványul: sok esetben ez a bőrtünet árulkodik a kór jelenlétéről.

, amely nyomásra sem halványul: sok esetben ez a bőrtünet árulkodik a kór jelenlétéről. Láz és erősen rossz közérzet, amit gyakran fáradtság kísér.

Ezenkívül előfordulhat hányás, hasmenés, izomfájdalom vagy sápadt, nyirkos bőr is. A szakértők szerint minden olyan esetben, amikor a fenti tünetek hirtelen, megmagyarázhatatlanul jelentkeznek, azonnal orvoshoz kell fordulni.