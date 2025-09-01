Hírlevél

Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

Lengyelország

Egy rádióadóból indult a világégés: így robbant ki a második világháború

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
Az SS és a Gestapo színlelt lengyel akciókat szervezett német létesítmények ellen 1939 augusztusának végén, hogy Hitler igazolni tudja a háború megindítását Lengyelország ellen. A megrendezett támadásokhoz koncentrációs táborok foglyainak holttestét is felhasználták. 86 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött a második világháború, amely legkevesebb 50 millió civil halálát okozta. A teljes katonai veszteség kb. 25 millió főt tett ki.
LengyelországHitlervilágháborúGestapoAlfred Naujocks

1939. szeptember 1-jén németek millió ébredtek arra, hogy a Harmadik Birodalom háborúban áll Lengyelországgal. Kitört a második világháború. 

világháború
Hitler a Kroll Operában ülésező Reichstag tagjai előtt mondta el a hírhedt beszédét 1939. szeptember 1-jén, a második világháború kirobbanásának napján
Fotó: Reddit 

A Führer reggel 5:40-kor napiparancsnot adott ki a német fegyveres erőknek, amelyben ez szerepelt:

A lengyel állam a jószomszédi viszony általam óhajtott békés rendezését elutasította, helyette a fegyverekre hivatkozott. Lengyelországban a németeket véres terrorral üldözik ki házukból. Egy nagyhatalom részére elviselhetetlen határsértések egész sorozata azt bizonyítja, hogy a lengyelek nem hajlandók többé a német birodalom határait tiszteletben tartani. Hogy ezeknek az őrületes üzelmeknek véget vessek, nem marad számomra más eszköz, mint hogy mostantól kezdve erőszakkal erőszakot állítsak szembe. 

Minden körülmények között az lebegjen szemetek előtt, hogy a nemzeti szocialista nagy német birodalomnak vagytok a képviselői. Éljen népünk és birodalmunk!

A Führer 10 óra után a Kroll Operában mondott beszédet, amelyet a rádió is közvetített. A diktátor hosszan sorolta Németország sérelmeit: a lengyelországi németek terrorban élnek, és Varsó minden békés területi rendezési javaslatot. Hitler arról is beszélt, hány határsértést követett el a lengyel hadsereg, és milyen támadásokat intéztek a lengyelek az előző 24 órában német területen német létesítmények ellen. 

Ma már tudjuk, hogy a beszédének egyetlen mondata volt igaz, méghozzá az, amit az egyenruháról mondott:

Nem akarok más lenni, mint a Birodalom első katonája, ezért ismét hordom a számomra legszentebb egyenruhát, amelyet csak a győzelem után veszek majd le – vagy nem fogom megélni a háború végét!

Így is lett, Hitler nem érte meg a háború végét, hiszen a végső bukás előtt 8 nappal öngyilkos lett a berlini bunkerében. 

A Himmler-hadművelet

A végzetes napot megelőző hónapokban Adolf Hitler egyre inkább arra hajlott, hogy fegyverrel szerez érvényt a követeléseinek Lengyelországgal szemben, de úgy, hogy elkerülje Nagy-Britannia és Franciaország hadüzenetét. London és Párizs ugyanis garanciát vállalt arra, hogy ha Lengyelországot támadás éri, hadba lép az agresszor ellen. Casus bellire volt tehát szükség, és mi lehetne hatásosabb érv a nyugati garanciák semlegesítésére, mint ha Lengyelország kezdi a háborút?

ADN-ZB-Archiv Der Reichsf¸hrer SS Heinrich Himmler bespricht [in M¸nchen] mit dem Chef der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich und dessen Mitarbeitern des bisherige Ermittlungsergebnis ¸ber den Bombenanschlag im B¸rgerbr‰ukeller in M¸nchen am 8.11.1939 und legt die Grundlinien f¸r die weitere Bearbeitung fest. UBz: v.l.n.r.: SS-Obersturmbannf¸hrer Huber, SS-Oberf¸hrer [Arthur] Nebe, Reichsf¸hrer-SS Heinrich Himmler, SS-Gruppenf¸hrer Reinhard Heydrich und SS-Oberf¸hrer [Heinrich] M¸ller 27.11.1939 [Herausgabedatum]
Középen Heinrich Himmler birodalmi vezető, tőle jobbra Reinhard Heinrich, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal későbbi főnöke, és Heinrich Müller, a Gestapo parancsnoka
Fotó: Bundesarchiv

Heinrich Himmler, az SS nagyhatalmú vezetője Reinhard Heydrichre bízta a megrendezendő lengyel támadás ügyét, aki a Gestapo főnökével, Heinrich Müllerrel közösen nekiállt a feladatnak. Az akció kódneve Himmler-hadművelet lett. A két hírhedt egy rádióadó, vámhivatal és két pályaudvar megrendezett megtámadását rendelte el. A támadóknak lengyelül kellett kiabálniuk, a levegőbe kellett lövöldözniük, be kellett törniük néhány ablakot, és alaposan meg kellett ijeszteniük a helyieket. 

Ok a világháborúra: a gleiwitzi akció

Alfred Naujocks ezzel a mondattal kezdte az emlékiratait: "én robbantottam ki a második világháborút"
Fotó: History.net

Az előbbi és most következő részleteket Alfred Naujocks SS-Sturmbannführer tanúvallomásából tudta meg a világ 1946-ban. 

Naujocks 1939. augusztus 31-én hat civilbe öltözött társával izgatottan várta az estét egy gleiwitzi fogadóban. A csapat két nappal korábban érkezett meg a határvárosba, ahol felderítették a célpontjukat, a helyi rádió egy kisebb adóállomását. 

A gleiwitzi rádióadó
Fotó: Daily Mail

A gleiwitzi incidens a Himmler-hadművelet legfontosabb eleme volt, ugyanis a teljes akcióban részt vevő német ügynökök közül Naujocks csoportja volt az egyetlen, amelynek az állítólagos lengyel támadók nevében rádióbeszédet kellett intéznie a német néphez. Ez tette volna 100 százalékosan egyértelművé, hogy Lengyelország agressziót követett el Németország ellen. 

Naujocks azt vallotta, hogy az SS-csoportok a dachaui koncentrációs tábor foglyai közül kaptak néhányat, akiket lengyel egyenruhába öltöztettek, majd méreginjekcióval kivégeztek. A holttesteket a hochlindeni vámhivatalnál hagyták, mintha a „lengyel katonák” a német őrséggel vívott harcban haltak meg volna. Ezeket a szerencsétleneket az SS-katonák „konzerveknek” hívták. 

A gleiwitzi támadáshoz azonban egy ismert szereplőre is szükség volt, ezért a Gestapo pár nappal korábban letartóztatott egy sziléziai lengyel aktivistát, Franciszek Honiokot, hogy ő legyen a halálra szánt gleiwitzi statiszta. Honiokot augusztus 31-én este 8-kor vitték a Gestapo cellájából az adóhoz, amikor Naujocks ügynökei már elfoglalták azt. A beinjekciózott, vélhetően már halott férfit a földre fektették az épület előtt, és valaki belelőtt. Naujocks ezt vallotta a háború után:

Nekem semmi dolgom nem volt azzal az emberrel, a nevét sem tudtam. Mi csak megkaptuk őt a Gestapótól. Nem mi öltük meg. 

Az SS-katonák nem tudták beolvasni az előre megírt, lengyel nyelvű proklamációt, mert nem sikerült bekapcsolniuk az adóberendezést. Végül az egyik technikust fegyverrel kényszerítették, hogy állítsa be a szükséges berendezéseket, majd Karl Hornack ügynök, aki folyékonyan beszélt lengyelül, felolvasta a németellenes propagandaszöveget, ami így kezdődött:

Figyelem, itt Gleiwitz! A rádióállomás immár lengyel kézben van! 

A proklamáció felhívta a németországi lengyeleket, hogy lázadjanak fel a náci kormány és kövessenek el szabotázsakciókat, mert nemsokára megérkezik a felszabadító lengyel hadsereg. 

Az adást izgatottan várták a náci vezetők Berlinben, de a rádióadó kis teljesítménye miatt csak a feljebb idézett első kilenc szót hallatszott. A nagy gonddal megrendezett lengyel támadás híre eltűnt a statikus zajban, a rádióban csak sistergés és fütyülés szólt. 

„A győztesen úgysem kérik számon, vajon igazat mondott-e!”

Hitler megszemléli a Visztulán átkelő német csapatokat 
Fotó: EPA

Hitlert a rádiós baki sem tántoríthatta el. Így amikor szeptember 1-jén az emberek megvették a reggeli újságokat, a már előre megírt szalagcímekkel és cikkekkel találkoztak a címlapokon. A náci propagandagépezetet nem zavarta, hogy a lengyel támadás híre túl gyorsan jutott el a szerkesztőségekbe, és hogy mire az ország felébredt, a német haderő már több órája lőtte illetve bombázta Lengyelországot. 

A háború hírét címlapon közölték a magyar lapok, így a Pesti Hírlap is
Fotó: Arcanum.hu

A gátlástalan náci diktátor már korábban, augusztus 22-én közölte a tábornokaival, hogy a propaganda megfelelő ürügyet fog szolgáltatni a háborúra, és hogy ne törődjenek azzal, mennyire lesznek hihetőek a megrendezett támadások. 

A győztesen úgysem kérik számon, vajon igazat mondott-e!

A brit és francia hadüzenet szeptember 3-án megérkezett. A második világháború 6 év múlva a náci Németország vereségével végződött. 

 

