Egy rádióadóból indult a világégés: így robbant ki a második világháború

Középen Heinrich Himmler birodalmi vezető, tőle jobbra Reinhard Heinrich, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal későbbi főnöke, és Heinrich Müller, a Gestapo parancsnoka

Fotó: Bundesarchiv

Heinrich Himmler, az SS nagyhatalmú vezetője Reinhard Heydrichre bízta a megrendezendő lengyel támadás ügyét, aki a Gestapo főnökével, Heinrich Müllerrel közösen nekiállt a feladatnak. Az akció kódneve Himmler-hadművelet lett. A két hírhedt egy rádióadó, vámhivatal és két pályaudvar megrendezett megtámadását rendelte el. A támadóknak lengyelül kellett kiabálniuk, a levegőbe kellett lövöldözniük, be kellett törniük néhány ablakot, és alaposan meg kellett ijeszteniük a helyieket.

Ok a világháborúra: a gleiwitzi akció

Alfred Naujocks ezzel a mondattal kezdte az emlékiratait: "én robbantottam ki a második világháborút"

Fotó: History.net

Az előbbi és most következő részleteket Alfred Naujocks SS-Sturmbannführer tanúvallomásából tudta meg a világ 1946-ban.

Naujocks 1939. augusztus 31-én hat civilbe öltözött társával izgatottan várta az estét egy gleiwitzi fogadóban. A csapat két nappal korábban érkezett meg a határvárosba, ahol felderítették a célpontjukat, a helyi rádió egy kisebb adóállomását.

A gleiwitzi rádióadó

Fotó: Daily Mail

A gleiwitzi incidens a Himmler-hadművelet legfontosabb eleme volt, ugyanis a teljes akcióban részt vevő német ügynökök közül Naujocks csoportja volt az egyetlen, amelynek az állítólagos lengyel támadók nevében rádióbeszédet kellett intéznie a német néphez. Ez tette volna 100 százalékosan egyértelművé, hogy Lengyelország agressziót követett el Németország ellen.

Naujocks azt vallotta, hogy az SS-csoportok a dachaui koncentrációs tábor foglyai közül kaptak néhányat, akiket lengyel egyenruhába öltöztettek, majd méreginjekcióval kivégeztek. A holttesteket a hochlindeni vámhivatalnál hagyták, mintha a „lengyel katonák” a német őrséggel vívott harcban haltak meg volna. Ezeket a szerencsétleneket az SS-katonák „konzerveknek” hívták.

A gleiwitzi támadáshoz azonban egy ismert szereplőre is szükség volt, ezért a Gestapo pár nappal korábban letartóztatott egy sziléziai lengyel aktivistát, Franciszek Honiokot, hogy ő legyen a halálra szánt gleiwitzi statiszta. Honiokot augusztus 31-én este 8-kor vitték a Gestapo cellájából az adóhoz, amikor Naujocks ügynökei már elfoglalták azt. A beinjekciózott, vélhetően már halott férfit a földre fektették az épület előtt, és valaki belelőtt. Naujocks ezt vallotta a háború után:

Nekem semmi dolgom nem volt azzal az emberrel, a nevét sem tudtam. Mi csak megkaptuk őt a Gestapótól. Nem mi öltük meg.

Az SS-katonák nem tudták beolvasni az előre megírt, lengyel nyelvű proklamációt, mert nem sikerült bekapcsolniuk az adóberendezést. Végül az egyik technikust fegyverrel kényszerítették, hogy állítsa be a szükséges berendezéseket, majd Karl Hornack ügynök, aki folyékonyan beszélt lengyelül, felolvasta a németellenes propagandaszöveget, ami így kezdődött:

Figyelem, itt Gleiwitz! A rádióállomás immár lengyel kézben van!

A proklamáció felhívta a németországi lengyeleket, hogy lázadjanak fel a náci kormány és kövessenek el szabotázsakciókat, mert nemsokára megérkezik a felszabadító lengyel hadsereg.