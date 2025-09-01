Egy rádióadóból indult a világégés: így robbant ki a második világháború

1939. szeptember 1-jén németek millió ébredtek arra, hogy a Harmadik Birodalom háborúban áll Lengyelországgal. Kitört a második világháború.
A Führer reggel 5:40-kor napiparancsnot adott ki a német fegyveres erőknek, amelyben ez szerepelt:
A lengyel állam a jószomszédi viszony általam óhajtott békés rendezését elutasította, helyette a fegyverekre hivatkozott. Lengyelországban a németeket véres terrorral üldözik ki házukból. Egy nagyhatalom részére elviselhetetlen határsértések egész sorozata azt bizonyítja, hogy a lengyelek nem hajlandók többé a német birodalom határait tiszteletben tartani. Hogy ezeknek az őrületes üzelmeknek véget vessek, nem marad számomra más eszköz, mint hogy mostantól kezdve erőszakkal erőszakot állítsak szembe.
Minden körülmények között az lebegjen szemetek előtt, hogy a nemzeti szocialista nagy német birodalomnak vagytok a képviselői. Éljen népünk és birodalmunk!
A Führer 10 óra után a Kroll Operában mondott beszédet, amelyet a rádió is közvetített. A diktátor hosszan sorolta Németország sérelmeit: a lengyelországi németek terrorban élnek, és Varsó minden békés területi rendezési javaslatot. Hitler arról is beszélt, hány határsértést követett el a lengyel hadsereg, és milyen támadásokat intéztek a lengyelek az előző 24 órában német területen német létesítmények ellen.
Ma már tudjuk, hogy a beszédének egyetlen mondata volt igaz, méghozzá az, amit az egyenruháról mondott:
Nem akarok más lenni, mint a Birodalom első katonája, ezért ismét hordom a számomra legszentebb egyenruhát, amelyet csak a győzelem után veszek majd le – vagy nem fogom megélni a háború végét!
Így is lett, Hitler nem érte meg a háború végét, hiszen a végső bukás előtt 8 nappal öngyilkos lett a berlini bunkerében.
A végzetes napot megelőző hónapokban Adolf Hitler egyre inkább arra hajlott, hogy fegyverrel szerez érvényt a követeléseinek Lengyelországgal szemben, de úgy, hogy elkerülje Nagy-Britannia és Franciaország hadüzenetét. London és Párizs ugyanis garanciát vállalt arra, hogy ha Lengyelországot támadás éri, hadba lép az agresszor ellen. Casus bellire volt tehát szükség, és mi lehetne hatásosabb érv a nyugati garanciák semlegesítésére, mint ha Lengyelország kezdi a háborút?
Heinrich Himmler, az SS nagyhatalmú vezetője Reinhard Heydrichre bízta a megrendezendő lengyel támadás ügyét, aki a Gestapo főnökével, Heinrich Müllerrel közösen nekiállt a feladatnak. Az akció kódneve Himmler-hadművelet lett. A két hírhedt egy rádióadó, vámhivatal és két pályaudvar megrendezett megtámadását rendelte el. A támadóknak lengyelül kellett kiabálniuk, a levegőbe kellett lövöldözniük, be kellett törniük néhány ablakot, és alaposan meg kellett ijeszteniük a helyieket.
Az előbbi és most következő részleteket Alfred Naujocks SS-Sturmbannführer tanúvallomásából tudta meg a világ 1946-ban.
Naujocks 1939. augusztus 31-én hat civilbe öltözött társával izgatottan várta az estét egy gleiwitzi fogadóban. A csapat két nappal korábban érkezett meg a határvárosba, ahol felderítették a célpontjukat, a helyi rádió egy kisebb adóállomását.
A gleiwitzi incidens a Himmler-hadművelet legfontosabb eleme volt, ugyanis a teljes akcióban részt vevő német ügynökök közül Naujocks csoportja volt az egyetlen, amelynek az állítólagos lengyel támadók nevében rádióbeszédet kellett intéznie a német néphez. Ez tette volna 100 százalékosan egyértelművé, hogy Lengyelország agressziót követett el Németország ellen.
Naujocks azt vallotta, hogy az SS-csoportok a dachaui koncentrációs tábor foglyai közül kaptak néhányat, akiket lengyel egyenruhába öltöztettek, majd méreginjekcióval kivégeztek. A holttesteket a hochlindeni vámhivatalnál hagyták, mintha a „lengyel katonák” a német őrséggel vívott harcban haltak meg volna. Ezeket a szerencsétleneket az SS-katonák „konzerveknek” hívták.
A gleiwitzi támadáshoz azonban egy ismert szereplőre is szükség volt, ezért a Gestapo pár nappal korábban letartóztatott egy sziléziai lengyel aktivistát, Franciszek Honiokot, hogy ő legyen a halálra szánt gleiwitzi statiszta. Honiokot augusztus 31-én este 8-kor vitték a Gestapo cellájából az adóhoz, amikor Naujocks ügynökei már elfoglalták azt. A beinjekciózott, vélhetően már halott férfit a földre fektették az épület előtt, és valaki belelőtt. Naujocks ezt vallotta a háború után:
Nekem semmi dolgom nem volt azzal az emberrel, a nevét sem tudtam. Mi csak megkaptuk őt a Gestapótól. Nem mi öltük meg.
Az SS-katonák nem tudták beolvasni az előre megírt, lengyel nyelvű proklamációt, mert nem sikerült bekapcsolniuk az adóberendezést. Végül az egyik technikust fegyverrel kényszerítették, hogy állítsa be a szükséges berendezéseket, majd Karl Hornack ügynök, aki folyékonyan beszélt lengyelül, felolvasta a németellenes propagandaszöveget, ami így kezdődött:
Figyelem, itt Gleiwitz! A rádióállomás immár lengyel kézben van!
A proklamáció felhívta a németországi lengyeleket, hogy lázadjanak fel a náci kormány és kövessenek el szabotázsakciókat, mert nemsokára megérkezik a felszabadító lengyel hadsereg.
Az adást izgatottan várták a náci vezetők Berlinben, de a rádióadó kis teljesítménye miatt csak a feljebb idézett első kilenc szót hallatszott. A nagy gonddal megrendezett lengyel támadás híre eltűnt a statikus zajban, a rádióban csak sistergés és fütyülés szólt.
Hitlert a rádiós baki sem tántoríthatta el. Így amikor szeptember 1-jén az emberek megvették a reggeli újságokat, a már előre megírt szalagcímekkel és cikkekkel találkoztak a címlapokon. A náci propagandagépezetet nem zavarta, hogy a lengyel támadás híre túl gyorsan jutott el a szerkesztőségekbe, és hogy mire az ország felébredt, a német haderő már több órája lőtte illetve bombázta Lengyelországot.
A gátlástalan náci diktátor már korábban, augusztus 22-én közölte a tábornokaival, hogy a propaganda megfelelő ürügyet fog szolgáltatni a háborúra, és hogy ne törődjenek azzal, mennyire lesznek hihetőek a megrendezett támadások.
A győztesen úgysem kérik számon, vajon igazat mondott-e!
A brit és francia hadüzenet szeptember 3-án megérkezett. A második világháború 6 év múlva a náci Németország vereségével végződött.