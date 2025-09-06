Jaj! Szörnyű dolog derült ki a zöldségekről és gyümölcsökről

Az intenzív mezőgazdasági módszerek következtében a növények ma már kevesebb fehérjét, vitamint és ásványi anyagot vesznek fel a talajból, mint a korábbi évtizedekben. A túlzott műtrágya- és vegyszerhasználat lerontotta a talaj szerkezetét, megváltoztatta mikrobiológiáját, így a növények tápanyag-felvevő képessége is drasztikusan csökkent.

A talaj kimerülése, az intenzív műtrágya-használat miatt a növények jóval kevesebb hasznos tápanyagot tudnak felvenni a talajból, mint korábban, emiatt pedig mi is kevesebb vitaminhoz jutunk.

Fotó: FRANK MAY / picture alliance

Ezért tartalmaznak ma kevesebb vitamint a kedvenc gyümölcseink

A talaj egészségének kulcsa az élővilág sokszínűsége. A növényekkel szimbiózisban élő gombafonalak, a mikorrhizák, a Trichoderma gombák és a növénynövekedést serkentő baktériumok nemcsak a tápanyagellátásban játszanak létfontosságú szerepet, hanem a talajélet helyreállításában, a kórokozók elleni védelemben és a fenntartható gazdálkodásban is nélkülözhetetlenek.

Kísérletek bizonyítják a talaj kimerülésének káros hatásait

El Ejidóban végzett kísérletekben kaliforniai paprikát kezeltek mikorrhizákkal és Trichoderma-val. Az eredmények lenyűgözőek voltak: a kezelt paprikák átlagos tömege 12 százalékkal nőtt, bizonyos időszakokban pedig a gyarapodás a 22,5 százalékot is elérte. A növényekben intenzívebbé vált az olyan növekedést és védekezést segítő hormonok termelése, mint az auxinok, a citokininok és a brasszinoszteroidok.

A termések tápértéke is javult: magasabb lett a karotinoid-, valamint a B6- és B7-vitamin-tartalom, ami jelentős antioxidáns és egészségügyi előnyökkel jár.

Egészséges talaj = táplálóbb élelmiszer

A National Geographic cikke szerint a talaj kimerülése miatt csökkent a gyümölcsök és zöldségek vas-, cink-, kalcium- és vitamintartalma. A megoldást nem a műtrágyák fokozott használata, hanem a talaj eredeti élőlényközösségének helyreállítása jelentheti.