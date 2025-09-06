Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

vitamin

Jaj! Szörnyű dolog derült ki a zöldségekről és gyümölcsökről

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tudta, hogy a ma fogyasztott gyümölcsök és zöldségek már jóval kevesebb tápanyagot tartalmaznak, mint hetven évvel ezelőtt? De miért jutunk manapság jóval kevesebb vitaminhoz még akkor is, ha egyébként egészséges élelmiszereket fogyasztunk?
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitaminegészségzöldség fogyasztászöldséggyümölcstalajnövényműtrágyatápanyagtáplálkozás

Az intenzív mezőgazdasági módszerek következtében a növények ma már kevesebb fehérjét, vitamint és ásványi anyagot vesznek fel a talajból, mint a korábbi évtizedekben. A túlzott műtrágya- és vegyszerhasználat lerontotta a talaj szerkezetét, megváltoztatta mikrobiológiáját, így a növények tápanyag-felvevő képessége is drasztikusan csökkent.

A talaj kimerülése, az intenzív műtrágya-használat miatt a növények jóval kevesebb hasznos tápanyagot tudnak felvenni a talajból, mint korábban, emiatt pedig mi is kevesebb vitaminhoz jutunk.
A talaj kimerülése, az intenzív műtrágya-használat miatt a növények jóval kevesebb hasznos tápanyagot tudnak felvenni a talajból, mint korábban, emiatt pedig mi is kevesebb vitaminhoz jutunk.
Fotó: FRANK MAY / picture alliance

Ezért tartalmaznak ma kevesebb vitamint a kedvenc gyümölcseink

A talaj egészségének kulcsa az élővilág sokszínűsége. A növényekkel szimbiózisban élő gombafonalak, a mikorrhizák, a Trichoderma gombák és a növénynövekedést serkentő baktériumok nemcsak a tápanyagellátásban játszanak létfontosságú szerepet, hanem a talajélet helyreállításában, a kórokozók elleni védelemben és a fenntartható gazdálkodásban is nélkülözhetetlenek.

Kísérletek bizonyítják a talaj kimerülésének káros hatásait

El Ejidóban végzett kísérletekben kaliforniai paprikát kezeltek mikorrhizákkal és Trichoderma-val. Az eredmények lenyűgözőek voltak: a kezelt paprikák átlagos tömege 12 százalékkal nőtt, bizonyos időszakokban pedig a gyarapodás a 22,5 százalékot is elérte. A növényekben intenzívebbé vált az olyan növekedést és védekezést segítő hormonok termelése, mint az auxinok, a citokininok és a brasszinoszteroidok. 

A termések tápértéke is javult: magasabb lett a karotinoid-, valamint a B6- és B7-vitamin-tartalom, ami jelentős antioxidáns és egészségügyi előnyökkel jár.

Egészséges talaj = táplálóbb élelmiszer

A National Geographic cikke szerint a talaj kimerülése miatt csökkent a gyümölcsök és zöldségek vas-, cink-, kalcium- és vitamintartalma. A megoldást nem a műtrágyák fokozott használata, hanem a talaj eredeti élőlényközösségének helyreállítása jelentheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!