Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

A kutatók a Cell Reports Medicine folyóiratban számoltak be arról, hogy a zeaxantin képes stabilizálni a T-sejt receptorokat, amelyek a rákos sejtek felismerésében és elpusztításában kulcsszerepet játszanak. Az eredmények alapján a tápanyag nemcsak erősebb jelátvitelt váltott ki az immunsejtekben, hanem lassította a daganatok növekedését is az állatkísérletekben.
Sőt, amikor immunterápiás gyógyszerekkel kombinálták, még hatékonyabb daganatellenes hatást figyeltek meg.
A zeaxantin egy természetes karotinoid, amely antioxidánsként védi a szervezetet a káros oxidatív hatásoktól. Leginkább a szem egészségével hozzák kapcsolatba, hiszen a retina sárgafoltjában (makulában) nagy mennyiségben megtalálható.
Szerepe, hogy szűrje a káros kék fényt, ezáltal segít megelőzni az időskori makuladegenerációt és más látásromlással járó betegségeket.
A kutatók most először bizonyították, hogy a zeaxantin az immunrendszer működését is erősítheti – különösen a daganatok elleni küzdelemben. Ez azért különleges, mert a legtöbb antioxidánsról eddig inkább csak a szív- és érrendszeri, illetve szemvédő hatás volt ismert.
A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő. Gazdag forrása:
Ezek rendszeres fogyasztásával természetes módon hozzájuthatunk a szervezet számára szükséges mennyiséghez. Azok számára, akiknél fokozott a szem- vagy szívbetegség kockázata, étrend-kiegészítő formájában is elérhető.
A szakirodalom szerint a zeaxantin segíthet:
A mostani kutatás pedig igazolja: a zeaxantin akár az onkológiai terápiák jövőjében is szerepet kaphat, mivel képes lehet fokozni a szervezet saját immunválaszát a daganatokkal szemben.
Bár a legtöbben az étrendjükön keresztül viszik be a zeaxantint, egyre népszerűbbek a táplálékkiegészítők is, különösen a szem egészségét célzó készítményekben. Mivel természetes vegyületről van szó, a kiegészítők fogyasztása általában biztonságosnak tekinthető, de a daganatokkal kapcsolatos hatásairól még csak kezdeti kutatások állnak rendelkezésre. A tudósok hangsúlyozzák: további klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy bebizonyosodjon, valóban hatékony kiegészítője lehet-e a rák elleni terápiáknak.