Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

A kutatók a Cell Reports Medicine folyóiratban számoltak be arról, hogy a zeaxantin képes stabilizálni a T-sejt receptorokat, amelyek a rákos sejtek felismerésében és elpusztításában kulcsszerepet játszanak. Az eredmények alapján a tápanyag nemcsak erősebb jelátvitelt váltott ki az immunsejtekben, hanem lassította a daganatok növekedését is az állatkísérletekben.

A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő

Sőt, amikor immunterápiás gyógyszerekkel kombinálták, még hatékonyabb daganatellenes hatást figyeltek meg.

Mi az a zeaxantin?

A zeaxantin egy természetes karotinoid, amely antioxidánsként védi a szervezetet a káros oxidatív hatásoktól. Leginkább a szem egészségével hozzák kapcsolatba, hiszen a retina sárgafoltjában (makulában) nagy mennyiségben megtalálható.

Szerepe, hogy szűrje a káros kék fényt, ezáltal segít megelőzni az időskori makuladegenerációt és más látásromlással járó betegségeket.

A kutatók most először bizonyították, hogy a zeaxantin az immunrendszer működését is erősítheti – különösen a daganatok elleni küzdelemben. Ez azért különleges, mert a legtöbb antioxidánsról eddig inkább csak a szív- és érrendszeri, illetve szemvédő hatás volt ismert.

Miben található meg a zeaxantin?

A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő. Gazdag forrása:

a zöld leveles zöldségek (pl. spenót, kelkáposzta),

a kukorica,

a narancssárga és sárga paprika,

valamint a tojássárgája.

Ezek rendszeres fogyasztásával természetes módon hozzájuthatunk a szervezet számára szükséges mennyiséghez. Azok számára, akiknél fokozott a szem- vagy szívbetegség kockázata, étrend-kiegészítő formájában is elérhető.

Mire jó még a zeaxantin?

A szakirodalom szerint a zeaxantin segíthet:

a látás megőrzésében és a szem degeneratív betegségeinek megelőzésében,

a szabad gyökök semlegesítésében, ami lassítja az öregedési folyamatokat,

a szív- és érrendszeri egészség támogatásában.

A mostani kutatás pedig igazolja: a zeaxantin akár az onkológiai terápiák jövőjében is szerepet kaphat, mivel képes lehet fokozni a szervezet saját immunválaszát a daganatokkal szemben.