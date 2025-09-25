Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

rákellenes életmód

Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss tudományos kutatás szerint a zeaxantin nevű tápanyag nemcsak a szem egészségét óvja, hanem az immunrendszer egyik legfontosabb sejtjét is „felturbózhatja” a rák elleni harcban. A zeaxantin fokozza a T-sejtek daganatölő képességét, ami áttörést jelenthet a jövő immunterápiáiban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rákellenes életmódegészségtáplálékkiegészítőtápanyagtáplálkozászeaxantin

A kutatók a Cell Reports Medicine folyóiratban számoltak be arról, hogy a zeaxantin képes stabilizálni a T-sejt receptorokat, amelyek a rákos sejtek felismerésében és elpusztításában kulcsszerepet játszanak. Az eredmények alapján a tápanyag nemcsak erősebb jelátvitelt váltott ki az immunsejtekben, hanem lassította a daganatok növekedését is az állatkísérletekben. 

A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő.
A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő
Fotó: OpenAI DALL-E

Sőt, amikor immunterápiás gyógyszerekkel kombinálták, még hatékonyabb daganatellenes hatást figyeltek meg.

Mi az a zeaxantin?

A zeaxantin egy természetes karotinoid, amely antioxidánsként védi a szervezetet a káros oxidatív hatásoktól. Leginkább a szem egészségével hozzák kapcsolatba, hiszen a retina sárgafoltjában (makulában) nagy mennyiségben megtalálható. 

Szerepe, hogy szűrje a káros kék fényt, ezáltal segít megelőzni az időskori makuladegenerációt és más látásromlással járó betegségeket.

A kutatók most először bizonyították, hogy a zeaxantin az immunrendszer működését is erősítheti – különösen a daganatok elleni küzdelemben. Ez azért különleges, mert a legtöbb antioxidánsról eddig inkább csak a szív- és érrendszeri, illetve szemvédő hatás volt ismert.

Miben található meg a zeaxantin?

A zeaxantin főként növényi eredetű élelmiszerekben fordul elő. Gazdag forrása:

  • a zöld leveles zöldségek (pl. spenót, kelkáposzta),
  • a kukorica,
  • a narancssárga és sárga paprika,
  • valamint a tojássárgája.

Ezek rendszeres fogyasztásával természetes módon hozzájuthatunk a szervezet számára szükséges mennyiséghez. Azok számára, akiknél fokozott a szem- vagy szívbetegség kockázata, étrend-kiegészítő formájában is elérhető.

Mire jó még a zeaxantin?

A szakirodalom szerint a zeaxantin segíthet:

  • a látás megőrzésében és a szem degeneratív betegségeinek megelőzésében,
  • a szabad gyökök semlegesítésében, ami lassítja az öregedési folyamatokat,
  • a szív- és érrendszeri egészség támogatásában.

A mostani kutatás pedig igazolja: a zeaxantin akár az onkológiai terápiák jövőjében is szerepet kaphat, mivel képes lehet fokozni a szervezet saját immunválaszát a daganatokkal szemben.

Miként lehet hozzájutni a zeaxantinhoz?

Bár a legtöbben az étrendjükön keresztül viszik be a zeaxantint, egyre népszerűbbek a táplálékkiegészítők is, különösen a szem egészségét célzó készítményekben. Mivel természetes vegyületről van szó, a kiegészítők fogyasztása általában biztonságosnak tekinthető, de a daganatokkal kapcsolatos hatásairól még csak kezdeti kutatások állnak rendelkezésre. A tudósok hangsúlyozzák: további klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy bebizonyosodjon, valóban hatékony kiegészítője lehet-e a rák elleni terápiáknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!