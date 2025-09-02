Fény derült a zöld tea titkára: védhet egy rettegett betegséggel szemben

A tudósok új fegyvert találtak az Alzheimer ellen: a zöld tea egyik természetes antioxidánsa és a B3-vitamin egyik formája, a nikotinamid együtt jelentősen fokozhatja az agy energiatermelését, és segíthet a kóros fehérjék eltávolításában.

Hogyan tartja távol az Alzheimer-kórt a zöld tea?

A Kaliforniai Egyetem (Irvine) kutatói az epigallokatekin-gallát (EGCG) és a nikotinamid kombinált hatását vizsgálták laboratóriumi körülmények között, egér-idegsejteken. A kísérletek kimutatták:

a két vegyület kombinációja megnöveli a guanozin-trifoszfát (GTP) szintjét, amely alapvető fontosságú az agy „takarító” folyamataiban.

A magasabb GTP-szinttel rendelkező neuronok hatékonyabban távolították el a béta-amiloid fehérjecsomókat, amelyek az Alzheimer-kór egyik fő kiváltói lehetnek. Ráadásul a vegyületek részben visszafordították az agysejtekben az öregedéssel járó károsodásokat.

Együttes erővel a kognitív betegségek ellen

Korábbi tanulmányok már összefüggést mutattak a zöld tea rendszeres fogyasztása és az alacsonyabb demenciakockázat között, a nikotinamidot pedig idegsejt-védő hatása miatt stroke és neurodegeneráció esetén is vizsgálták. A mostani kutatás szerint azonban a két anyag együtt még hatékonyabb lehet, mivel helyreállíthatja a fiatalabb sejtekre jellemző GTP-szintet.

Ahogy öregszünk, az agy energiatermelése csökken, ami gátolja a káros fehérjék eltávolítását. Most azt látjuk, hogy a vizsgált vegyületek segíthetnek visszaadni ezt a létfontosságú funkciót”

– mondta Gregory Brewer orvosbiológiai mérnök, a tanulmány vezetője.

Bár az eredményeket egyelőre csak sejtkísérletekben igazolták, a kutatás új reményt adhat az Alzheimer-kór megelőzésére és kezelésére.

A felfedezés a GeroScience tudományos folyóiratban jelent meg.